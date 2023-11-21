Угарте извинился перед Де Полем за изображение минета: «Пересмотрел и подумал: «Я животное!» Захотелось умереть, когда я все понял. В тот момент я не осознавал, что делаю»

Теги ПСЖ Атлетико лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Сборная Уругвая по футболу квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Родриго Де Поль Мануэль Угарте контент Футбол

Мануэль Угарте высказался о том, что изобразил минет во время игры с Аргентиной.

Полузащитник сборной Уругвая продемонстрировал неприличный жест в адрес Родриго Де Поля в матче квалификации ЧМ-2026 (2:0). Сообщалось, что он также назвал соперника «подсосом Месси».

«Когда мне сказали, что мой жест стал вирусным, я ничего не понял. Потом я увидел, о чем речь, и захотел умереть. Это нехорошо.

В тот момент я, видимо, не понимал, что делаю, поступил так неосознанно. Потом я увидел его и подумал: «Я животное!»

Иногда в порыве чувств я делаю то, чего не должен делать.

Я не разговаривал с ним, но, конечно, хочу извиниться», – отметил хавбек «ПСЖ» в интервью Sport890.

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33 комментария

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Nikro9
То, что извинился-достоин уважения
Молодец👍🏾
+47
-3
+44
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Bunyod Turgunov
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Прав по сути, но не по содержанию. До уровня Аргентины с мартинесами и де полями опускаться не надо
Уже год строчишь такие коменты. Не надоело?
+29
-6
+23
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Тёма Тёма
Признал и извинился. Респект. Надеюсь, чему-то это научит.
+17
-1
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андрей быцюк
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Прав по сути, но не по содержанию. До уровня Аргентины с мартинесами и де полями опускаться не надо
содержание и суть это одно и тоже
Он не прав по форме- это да
+7
-2
+5
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Прав по сути, но не по содержанию. До уровня Аргентины с мартинесами и де полями опускаться не надо
Многие очень хотели бы опуститься до уровня чемпионов мира
+5
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rigobersong
Ответ Begench Berdimuradov
Комментарий удален модератором
На других указывать пальцем, как это низко:)
+5
-3
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Nikro9
Ответ Nikro9
То, что извинился-достоин уважения Молодец👍🏾
Хотя с другой стороны…в чем он не прав?!😅
+18
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Александр Суряев
Ответ Begench Berdimuradov
Комментарий удален модератором
Я за свою жизнь ни одного коммента тут не удалил, кроме своих, не придумывай. )
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Йохан Чпохан
бывает, вспылил ) главное извинился
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uno_107
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Что за мчк?
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Begench Berdimuradov
Ответ rigobersong
Я не знаю, что вы делаете со своими парнями в Таджикистане:)
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Begench Berdimuradov
Ответ rigobersong
Понял, что выставил себя клоуном перед Чемпионами Мира и вместо того, что бы сделать акцент на победе Уругвая и своей команде, дал повод наоборот принизить эту победу, но южно-американцы молодцы, порешали все как мужики, а не бегали как роналду просить удаление для Руни:)))
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ten Hag
Ответ Nikro9
Хотя с другой стороны…в чем он не прав?!😅
Вот еще один «на подхвате» ручной мессибой Игорь :)
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andr d
Ответ Bunyod Turgunov
Уже год строчишь такие коменты. Не надоело?
До 26года теперь 🤡 будут одну методичку строчить
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ten Hag
Ответ uno_107
хахххах
Сектант «гуру» в каждой новости вспоминает великий Мадрид, и сам придумывает обзывательства, веруя в то, что другие болельщики так называют 😂
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uno_107
Ответ GuruFutbola
Меньше чем клуб - неофициальное название реал мадрида, используемое болельщиками других европейских команд
хахххах
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GuruFutbola
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rigobersong
Ответ GuruFutbola
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Игорь Климов
Это очень хорошо для футбола, что у Угарте хватило благоразумия извиниться за свой некрасивый поступок перед Де Полем.
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Gravdaar Iyaad
Опять они про животных
Животные такие вещи не совершают
Правильнее "людской чёрт"
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marchellinos
Признавать ошибки признак умного человека. Не каждый так может.
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andr d
Пусть спасибо скажет что Де Поля остановили
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Гномович!
Угарте извинился за правду.
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Begench Berdimuradov
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Кавабунга Шреддоголовый
Прав по сути, но не по содержанию. До уровня Аргентины с мартинесами и де полями опускаться не надо
+26
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