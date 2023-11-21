Угарте извинился перед Де Полем за изображение минета: «Пересмотрел и подумал: «Я животное!» Захотелось умереть, когда я все понял. В тот момент я не осознавал, что делаю»

Мануэль Угарте высказался о том, что изобразил минет во время игры с Аргентиной.

Полузащитник сборной продемонстрировал неприличный жест в адрес в матче квалификации ЧМ-2026 (2:0). Сообщалось, что он также назвал соперника «подсосом Месси».

«Когда мне сказали, что мой жест стал вирусным, я ничего не понял. Потом я увидел, о чем речь, и захотел умереть. Это нехорошо.

В тот момент я, видимо, не понимал, что делаю, поступил так неосознанно. Потом я увидел его и подумал: «Я животное!»

Иногда в порыве чувств я делаю то, чего не должен делать.

Я не разговаривал с ним, но, конечно, хочу извиниться», – отметил хавбек « » в интервью Sport890.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?