Угарте извинился перед Де Полем за изображение минета: «Пересмотрел и подумал: «Я животное!» Захотелось умереть, когда я все понял. В тот момент я не осознавал, что делаю»
Мануэль Угарте высказался о том, что изобразил минет во время игры с Аргентиной.
Полузащитник сборной Уругвая продемонстрировал неприличный жест в адрес Родриго Де Поля в матче квалификации ЧМ-2026 (2:0). Сообщалось, что он также назвал соперника «подсосом Месси».
«Когда мне сказали, что мой жест стал вирусным, я ничего не понял. Потом я увидел, о чем речь, и захотел умереть. Это нехорошо.
В тот момент я, видимо, не понимал, что делаю, поступил так неосознанно. Потом я увидел его и подумал: «Я животное!»
Иногда в порыве чувств я делаю то, чего не должен делать.
Я не разговаривал с ним, но, конечно, хочу извиниться», – отметил хавбек «ПСЖ» в интервью Sport890.
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Молодец👍🏾
Он не прав по форме- это да
Животные такие вещи не совершают
Правильнее "людской чёрт"