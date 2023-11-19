На игру Россия – Куба продано 36 000 билетов. В РФС ждут аншлаг: «Но в последние дни сильно похолодало»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС болельщики сборная Кубы Кирилл Терешин Волгоград-Арена товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Футбол

На матч сборных России и Кубы в Волгограде продано 36 тысяч билетов.

Об этом сообщил руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций  РФС Кирилл Терешин.

Сборные России и Кубы сыграют 20 ноября на «Волгоград-Арене», которая вмещает 45 568 зрителей.

«Волгоград соскучился по сборной нашей страны, которая последний раз играла здесь 20 лет назад.

Национальная команда сегодня почтила память жертв Великой Отечественной войны. Тренерский штаб вместе с командой посетили Мамаев курган и возложили цветы.

Сегодня вечером сборная проведет открытую тренировку на стадионе в Волгограде, куда приглашены учащиеся городских общеобразовательных школ города, которые участвуют в проекте «Футбол в школе».

На данный момент на сам матч с Кубой, который пройдет завтра, реализовано 36 тысяч билетов. Мы, конечно, очень ожидаем аншлаг, но в последние дни сильно похолодало. Надеемся, волгоградцев это не испугает», – сказал Терешин.

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6 комментариев

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Фёдор Костяшкин
Продано или выдано?
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##save Volgograd WC2018
Не знаю сколько там кому выдано, но мы купили всей семьей, как и многие знакомые, цены от 500 до 7000тр, погода и вправду ужасная, в сентябре-октябре было сухо и очень тепло, давно бы все билеты разошлись. Сейчас придется потерпеть, едем с области , 21 год назад меня отец возил на Россия - Албания, теперь я везу сына, и неважно кто соперник, атмосфера будет хорошая, Волгоград умеет болеть, только дудки некоторые индивидуумы до сих пор используют, как минус по интершуму
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Arty Novikoff
Играть в разных городах России - прекрасная идея. Ибо Питер/Москва зажрались уже, а в других городах - это настоящий праздник для всех.
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alexsem69
Ответ Фёдор Костяшкин
Продано или выдано?
что- то продано, что- то выдано!)
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