Россия и Индонезия будут сотрудничать в области футбола. Возможно проведение товарищеских матчей

Россия и Индонезия договорились сотрудничать в области футбола.

«Президент Российского футбольного союза встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индонезии в России Хосе Таваресом.

Результатом диалога стало подтверждение намерения о сотрудничестве в области футбола между двумя странами.

рассказал о ключевых проектах развития футбола РФС, таких как Юношеская футбольная лига и «Футбол в школе».

Опыт Российского футбольного союза в реализации программ подготовки спортивного резерва, развитии взрослого, студенческого и детского массового футбола, адаптивного футбола, обучении тренеров и специалистов может быть использован индонезийскими коллегами.

Также обсуждалась возможность проведения товарищеских матчей между командами России и Индонезии разных возрастов», – сказано в заявлении .

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