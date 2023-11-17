Россия и Индонезия будут сотрудничать в области футбола. Возможно проведение товарищеских матчей
Россия и Индонезия договорились сотрудничать в области футбола.
«Президент Российского футбольного союза встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индонезии в России Хосе Таваресом.
Результатом диалога стало подтверждение намерения о сотрудничестве в области футбола между двумя странами.
Александр Дюков рассказал о ключевых проектах развития футбола РФС, таких как Юношеская футбольная лига и «Футбол в школе».
Опыт Российского футбольного союза в реализации программ подготовки спортивного резерва, развитии взрослого, студенческого и детского массового футбола, адаптивного футбола, обучении тренеров и специалистов может быть использован индонезийскими коллегами.
Также обсуждалась возможность проведения товарищеских матчей между командами России и Индонезии разных возрастов», – сказано в заявлении РФС.
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