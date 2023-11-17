Россия и Индонезия будут сотрудничать в области футбола. Возможно проведение товарищеских матчей

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС сборная Индонезии детский футбол высшая лига Индонезия Александр Дюков товарищеские матчи (сборные) Футбол

Россия и Индонезия договорились сотрудничать в области футбола.

«Президент Российского футбольного союза встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индонезии в России Хосе Таваресом.

Результатом диалога стало подтверждение намерения о сотрудничестве в области футбола между двумя странами.

Александр Дюков рассказал о ключевых проектах развития футбола РФС, таких как Юношеская футбольная лига и «Футбол в школе».

Опыт Российского футбольного союза в реализации программ подготовки спортивного резерва, развитии взрослого, студенческого и детского массового футбола, адаптивного футбола, обучении тренеров и специалистов может быть использован индонезийскими коллегами.

Также обсуждалась возможность проведения товарищеских матчей между командами России и Индонезии разных возрастов», – сказано в заявлении РФС.

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7 комментариев

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Bill Zapulil
Чрезвычайный и полномочный посол))))) ахаххахахахахаха
+4
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+4
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catcher69
наконец-то !!!!!!!!!!!!!!!
+3
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shahmur
Перспективненько))
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igls54
Тили-тили, трали-вали
Мы приедем к вам на Бали
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Forte Live
Так уже было сотню лет тому назад. Индию и Турцию не забываем...
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Н.Ф.
Это ещё не худший вариант. Ниже Индонезии в рейтинге ФИФА аж 62(!) сборные.
К тому же, не забываем, отец Раджи Наингголана родом с острова Бали.
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kellhus
Столько лет тяжёлых переговоров, трудного диалога и вот наконец. Свершилось.
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