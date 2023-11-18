На матч Россия – Куба продано 35 тысяч билетов. В РФС ожидают аншлаг

На матче сборных России и Кубы ожидается аншлаг.

Об этом рассказали в РФС.

«На вечер 17 ноября на матч сборной России с командой Кубы продано 35 тыс. билетов. В РФС ожидают полную заполняемость стадиона на эту игру», – сообщили в пресс-службе союза.

Товарищеский матч между сборными России и Кубы пройдет в Волгограде 20 ноября. Начало – в 19:30 по московскому времени.

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