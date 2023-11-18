На матч Россия – Куба продано 35 тысяч билетов. В РФС ожидают аншлаг

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС болельщики сборная Кубы товарищеские матчи (сборные) ТАСС Футбол

На матче сборных России и Кубы ожидается аншлаг.

Об этом рассказали в РФС. 

«На вечер 17 ноября на матч сборной России с командой Кубы продано 35 тыс. билетов. В РФС ожидают полную заполняемость стадиона на эту игру», – сообщили в пресс-службе союза.

Товарищеский матч между сборными России и Кубы пройдет в Волгограде 20 ноября. Начало – в 19:30 по московскому времени. 

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9 комментариев

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flash166
Если в Волгограде на вторую лигу ходит по 15 тыс, то сборная тем более соберет
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Ростовский
Ответ bevooch
Ну для Волгограда в нынешней ситуации матч однозначно топ. Нужно вообще все матчи сборной проводить там. В Москве на этот матч собрать десять было бы чудом.
Почти в любом регионе на матч сборной придет полный стадион. И в Москве гораздо больше 10 тысяч. Например, на недавний матч Россия - Камерун пришли 20152 зрителя. Практически аншлаг на ВТБ Арене.
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bevooch
Ну для Волгограда в нынешней ситуации матч однозначно топ. Нужно вообще все матчи сборной проводить там. В Москве на этот матч собрать десять было бы чудом.
+5
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+3
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rarog
Кубинцы наверняка первый раз ы жизни будут играть при +3
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Сергей48
Волгоград правильный выбор! Город лидер по посещаемости всегда был. И болельщик не избалован большим футболом. Билеты по адекватным ценам. Сборной обеспечена великолепная поддержка!
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the80dream
Ответ Ростовский
Россия - суперфутбольная страна 🇷🇺 Несмотря на санкции и трусоливый, позорный бан российского спорта, на сборную собирается большой полный стадион!
вы своим комментом оскорбляете чувства верующих, из соседней страны, что в России все плохо
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