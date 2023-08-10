Сборная России может сыграть с Буркина-Фасо в сентябре. РФС направил предложение
Сборная России может провести товарищеский матч с командой Буркина-Фасо.
РФС направил соответствующее предложение в Федерацию футбола африканской страны.
«Мы получили письмо от РФС с предложением сыграть товарищеский матч в сентябре этого года, но мы не дали окончательного ответа.
В ближайшее время генеральный секретарь нашей федерации ознакомит с этим запросом президента и главного тренера сборной Буркина-Фасо. После того, как обсудят все детали, решение будет принято», – сказал глава отдела связи с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре.
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