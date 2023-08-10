Сборная России может сыграть с Буркина-Фасо в сентябре. РФС направил предложение

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС сборная Буркина-Фасо товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сборная России может провести товарищеский матч с командой Буркина-Фасо.

РФС направил соответствующее предложение в Федерацию футбола африканской страны. 

«Мы получили письмо от РФС с предложением сыграть товарищеский матч в сентябре этого года, но мы не дали окончательного ответа.

В ближайшее время генеральный секретарь нашей федерации ознакомит с этим запросом президента и главного тренера сборной Буркина-Фасо. После того, как обсудят все детали, решение будет принято», – сказал глава отдела связи с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре. 

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52 комментария

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Отец Абду
Самый серьезный соперник из всех:)

Были времена, когда в 2018 году читали такие новости, заголовки в спортсе: Россия проведет ЧМ, Россия разгромила СА, Россия по пенальти прошли сборную Испанию и добрались в 1/4, у Акинфеева золотые ноги и Лужники принимает финал ЧМ между сборными Франции и Хорватии...

2023 - год: сборная Россия может сыграть с Буркина Фасо, КНДР, Мали, Ирак и тд:)

За 5 лет все поменялось...
+62
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+51
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Max Zhomkov
после бана я ни одного матча сборной не посмотрел, даже ни одного обзора. Как по мне - то что лишено смысла, не имеет интереса.
+41
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liverpool and barcelona fan
Раньше наверное сборную России такими предложениями осыпали они + другие африканские страны. Теперь же Буркина-Фасо только ознакомились с предложением и не дали окончательного ответа.
+23
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Mark Safa
Ответ Отец Абду
Самый серьезный соперник из всех:) Были времена, когда в 2018 году читали такие новости, заголовки в спортсе: Россия проведет ЧМ, Россия разгромила СА, Россия по пенальти прошли сборную Испанию и добрались в 1/4, у Акинфеева золотые ноги и Лужники принимает финал ЧМ между сборными Франции и Хорватии... 2023 - год: сборная Россия может сыграть с Буркина Фасо, КНДР, Мали, Ирак и тд:) За 5 лет все поменялось...
Не стоит недооценивать Северную Корею 😃
+15
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Bartez1986
а Йозе когда уже с ними в хоккей играть будет? Планировал же
+12
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+9
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mjordan
это прорыв
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Зизуха
Ответ Отец Абду
Самый серьезный соперник из всех:) Были времена, когда в 2018 году читали такие новости, заголовки в спортсе: Россия проведет ЧМ, Россия разгромила СА, Россия по пенальти прошли сборную Испанию и добрались в 1/4, у Акинфеева золотые ноги и Лужники принимает финал ЧМ между сборными Франции и Хорватии... 2023 - год: сборная Россия может сыграть с Буркина Фасо, КНДР, Мали, Ирак и тд:) За 5 лет все поменялось...
за то люди, которые слабы в географии узнают много новых стран ))
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PIT-BUL
Ответ Max Zhomkov
после бана я ни одного матча сборной не посмотрел, даже ни одного обзора. Как по мне - то что лишено смысла, не имеет интереса.
аналогично
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Ааааа88888
Ответ Заяцволк
Ну и ? Здесь какая-то глубокая философская мысль ? ) Время идёт, мир как бы меняется в каждой своей точке, было бы странно, если бы мир стоял на месте. Ещё были времена, когда люди жили в пещерах, и камнем вытирали себе попы. Ещё были времена, когда в Украине был Крым. Ещё были времена, когда оппозиционный лидер был на свободе, а не в тюряге на долгие годы. Эх, как же всё поменялось )
Да, верно. Только у кого-то он меняется в сторону развития, а у кого-то в сторону деградации;)
+6
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Le_Mogul
это прорыв или рывок? только ответьте быстрее, нет времени на раскачку.
+6
-2
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Пикачу82
Кто ни будь объясните мне смысл этих матчей. Сборная готовится к каким то соревнованиям? Зачем дергать игроков на никому не нужные игры?
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Tomas Nepotrebko
Ответ Сергей48
В нынешней ситуации нужно использовать любую возможность для встреч Сборной. Пускай и с не топчиками
зачем?
+6
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rarog
Не знаю что смешнее/печальнее- то, что соперник такого уровня, или то что мы ему предлагаем сыграть, а не наоборот)
+4
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Dizzod
это будет хорошей подготовкой к чемпионату мира, только не знаю какого.
+5
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Dmitry Plesov
Во времена СССР на игры с подобными сборными ездили в основном наши команды уровня сборной контингента ГСВГ (группа советских войск войск в Германии) или клубы второй лиги, которым пообещали от Спорткомитета страны какие-то копейки))
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Александр Фиц
скорее бы
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oddnoise
Ждём Эритрею
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Spiker1606
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Ответ Max Zhomkov
после бана я ни одного матча сборной не посмотрел, даже ни одного обзора. Как по мне - то что лишено смысла, не имеет интереса.
Тоже не смотрел
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KMR
Да лучше уж просто сыграть состав номер 1 против номер 2.
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Groznyi2024
Ответ Отец Абду
Самый серьезный соперник из всех:) Были времена, когда в 2018 году читали такие новости, заголовки в спортсе: Россия проведет ЧМ, Россия разгромила СА, Россия по пенальти прошли сборную Испанию и добрались в 1/4, у Акинфеева золотые ноги и Лужники принимает финал ЧМ между сборными Франции и Хорватии... 2023 - год: сборная Россия может сыграть с Буркина Фасо, КНДР, Мали, Ирак и тд:) За 5 лет все поменялось...
Это всего лишь 5 лет из истории. Это даже не погрешность
+1
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лошадка в плаще
Страна Нигер теперь братья,они точно не откажут.
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Любезный Коссутий
а вот с Буркина-Фасо вполне реально сыграть - у них 1 игра 8-го (с топовым Эсватини), и свободный слот 12-го.
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nmnackjbxkasbk
Ответ Bartez1986
а Йозе когда уже с ними в хоккей играть будет? Планировал же
как только Третьяк постоит там хоккейную коробку.
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Игорь М.
Ответ Dizzod
это будет хорошей подготовкой к чемпионату мира, только не знаю какого.
к Играм Дружбы)
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valderoma
Приготовиться Бурунди, Коморским островам и Эритреи...
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