Колосков о матче с Кубой: «Это благодарность Волгограду за вклад в историю России и СССР. Характер игры больше пропагандистский, чем спортивный»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Вячеслав Колосков Вторая лига Б Ротор сборная Кубы товарищеские матчи (сборные) Политика Футбол

Вячеслав Колосков высказался об идеологической значимости матча Россия – Куба.

Товарищеский матч сборных России и Кубы пройдет 20 ноября в Волгограде. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

«Спортивного значения матч с Кубой вообще никакого не имеет. Эта игра важна с точки зрения популяризации футбола.

Также матч – благодарность Волгограду за его вклад в историю России и СССР, за то, что в свое время футболисты «Ротора» играли в еврокубках.

С этой точки зрения выбор проведения матча в Волгограде – правильный. Поэтому эта игра больше имеет пропагандистский характер, чем спортивный.

Каким будет результат в матче с Кубой, меня не волнует. Слышал, как люди говорили, что если мы проиграем, то надо будет разогнать национальную команду. Сыграют и сыграют, я за результат вообще не переживаю», – сказал почетный президент РФС.

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23 комментария

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Sobachkin
Ну так у нас все сейчас мероприятия, одна пропаганда.... даже в детском саду утренники... А результат и смысл вторичен, показуха и освоение денег это важно сейчас, квартал закрывается
+53
-8
+45
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Александр Бугаев
Ответ kellhus
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В смысле одна и та же пропаганда везде, если даже в России всё совершенно по-другому было буквально недавно? Вы уже не помните, что и как говорили в России лет 10, 15, 20, 25 назад?
+19
-1
+18
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Leon Petov
То есть признал, что матч устроен для адептов СССР, заставших ещё Хрущёва
+14
-1
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Денис Давыдов
Ответ itemme
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Так и вижу, как бельгийские детишки с ранних лет учатся строем ходить и оружие собирать
+11
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Джанлука Нальюка
Хотелось бы понять, какой в этом смысл ?
Играют опереточные матчи, а потом расстраиваются, что игроки сборной играют в полноги
+7
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Sobachkin
Ответ Sajres_Smit
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О ещё один 10рублей с фермы. А что есть патриотичное воспитание?
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Sobachkin
Ответ Sajres_Smit
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В каких других
+5
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Игорь Новиков
Ответ Sajres_Smit
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Во всех же странах автоматы разбирают и собирают в начальной школе.
+4
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Sobachkin
Ответ itemme
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Где
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Sobachkin
Ответ kellhus
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Доктор Верховцев
Почему-то вспомнил мем про ветку и зарплату.
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Спартак Уокер
Везде у нас пропаганда даже в футболе
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El Mark
Ответ Джанлука Нальюка
Хотелось бы понять, какой в этом смысл ? Играют опереточные матчи, а потом расстраиваются, что игроки сборной играют в полноги
Франция сыграла подобный опереточный матч с Гибралтаром в итоге 14:0. Могли бы и в середине первого тайма в пол ноги уже играть. Всё дело ив уровне профессионализма и отношению к своей работе. И это независимо от того, с кем ты играешь
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roni11
Ответ kellhus
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Есть с чем сравнивать?
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AVKU
История была у Царицина и Сталинграда, при империи и СССР. В РФ Волгоград ничем не отличился.
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Jan T
Поэтому эта игра больше имеет пропагандистский характер, чем спортивный..... -- сказал почетный президент РФС.

Молодец старик. Не стал развешивать кисейные занавески на декорации.
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
И почему так грустно читать это? 😏
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Alex Chernov
Надо с Гибралтаром попробовать договориться и сыграть в Анадыре, главное чтоб не случился великий пролив 🙃
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Pavelaznaurov
Колосков как никто другой умеет подбирать слова——- старая школа——лис
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