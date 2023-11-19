Колосков о матче с Кубой: «Это благодарность Волгограду за вклад в историю России и СССР. Характер игры больше пропагандистский, чем спортивный»

Вячеслав Колосков высказался об идеологической значимости матча Россия – Куба.

Товарищеский матч сборных России и Кубы пройдет 20 ноября в Волгограде. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

«Спортивного значения матч с Кубой вообще никакого не имеет. Эта игра важна с точки зрения популяризации футбола.

Также матч – благодарность за его вклад в историю России и СССР, за то, что в свое время футболисты «Ротора» играли в еврокубках.

С этой точки зрения выбор проведения матча в Волгограде – правильный. Поэтому эта игра больше имеет пропагандистский характер, чем спортивный.

Каким будет результат в матче с Кубой, меня не волнует. Слышал, как люди говорили, что если мы проиграем, то надо будет разогнать национальную команду. Сыграют и сыграют, я за результат вообще не переживаю», – сказал почетный президент .

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