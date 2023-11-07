Занзибар не сможет сыграть с Россией в ноябре: «Матч возможен в 2024-м. Решение за РФС»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сборная Занзибара не сможет сыграть с командой России в ноябре.

Об этом сообщил президент Федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир.

«К сожалению, Занзибар не сможет сыграть с командой России в ноябре. У нас было некоторое обсуждение вопроса организации товарищеской встречи наших сборных, но из-за ряда факторов мы не сможем сыграть в этом году.

Во-первых, это временной фактор, а во-вторых, сборная Танзании будет играть отборочный матч чемпионата мира в те же даты, а у нас есть несколько важных игроков, которые входят в эту сборную.

Товарищеский матч со сборной России возможен в следующем году. Решение остается за РФС», – заявил Джабир.

Ранее сообщалось, что РФС ведет переговоры об организации товарищеских матчей с командами Занзибара и Танзании. 20 ноября сборная России сыграет с командой Кубы. 

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60 комментариев

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ArnoNeputevy
В 2027 сыграем со сборной Лимпопо.
+66
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Bartez1986
что там по матчу с Калахари?
+40
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Ихарь Окенфэйлов
Я точно говорю, обращайтесь в Антарктиду. Возможно до пингвинов ещё не дошли политические новости, и они согласятся )
+32
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error505
Эх, такого соперника потеряли
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Peter Parker
А что на счет Калахари и Сахаре?
+15
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Бард .
Ответ ArnoNeputevy
В 2027 сыграем со сборной Лимпопо.
С тренером Фернандо По.
+12
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Кори Тэйлор
Там пацаны одновременно в нескольких сборных играют, а вы их дёргаете тут.
+8
0
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Mike 60
Ответ Руслан Карчаев
Казалось что это вымышленная страна из Айболита, оказывается есть такая страна😐
Представь, и река Лимпопо существует !😊
+7
0
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Overkiller
Гваделупу ещё не умоляли сыграть?
+9
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Mechel**
Даже папуасы отказали великой державе
+12
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pelod
интересно, это же часть Танзании, но сборная у них отдельная.
+5
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vincere
А ведь кто-то уже взял отпуск на дни матча, отгулы на работы, перенёс свадьбу, чтобы увидеть это матч.
+4
0
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ЦСКА1960
Надо обращаться к нашим давним геополитическим союзникам - Науру и Тувалу.
+3
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Давай Так
Уже даже вымышленные страны бреют.
+3
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Руслан Карчаев
Казалось что это вымышленная страна из Айболита, оказывается есть такая страна😐
+3
-1
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bellyashe
всё понимаем, всё-таки серьёзная сборная, плотный график, все дела)
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александр модов
Зачем, зачем этот матч, кому он нужен ? Чтобы больше позора получить или все таки, чтобы РФС отчиталась наверх, что якобы ведется работа, подготовка и деньги выделенные на сборную, не уходят налево?)) Потемкинская сборная?)
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Сергей
Ответ bellyashe
всё понимаем, всё-таки серьёзная сборная, плотный график, все дела)
Потный график
+2
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dron-obozera
Ответ Бард .
С тренером Фернандо По.
где гуляют гиппопо
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kutavlik
А папуа-папуасы,
Мяч не видели ни разу....
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kritik777
Ну как так то, топчик сорвался…
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edl_
Ответ pelod
интересно, это же часть Танзании, но сборная у них отдельная.
Ну у Занзибара в принципе относительно высокая степень автономии в составе Танзании. А в плане футбола получается, что в ФИФА федерация футбола Занзибара отдельно не состоит (поэтому в отборах на ЧМ и Кубок Африки играют в составе общей сборной Танзании), но в каких-то менее статусных турнирах и товарняках могут выступать именно как Занзибар, дабы подчеркнуть свою автономность.
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Patrick Lindberg
Ответ vincere
Какое дело она говорит?
Что Россия со своим империализмом довела страну до нищеты
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Sobachkin
Зурбаган сможет
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MigraTjk
Сборная Персии скоро будет еще)
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