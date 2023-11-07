Занзибар не сможет сыграть с Россией в ноябре: «Матч возможен в 2024-м. Решение за РФС»

Сборная Занзибара не сможет сыграть с командой России в ноябре.

Об этом сообщил президент Федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир.

«К сожалению, Занзибар не сможет сыграть с командой России в ноябре. У нас было некоторое обсуждение вопроса организации товарищеской встречи наших сборных, но из-за ряда факторов мы не сможем сыграть в этом году.

Во-первых, это временной фактор, а во-вторых, сборная Танзании будет играть отборочный матч чемпионата мира в те же даты, а у нас есть несколько важных игроков, которые входят в эту сборную.

Товарищеский матч со сборной России возможен в следующем году. Решение остается за РФС», – заявил Джабир.

Ранее сообщалось, что РФС ведет переговоры об организации товарищеских матчей с командами Занзибара и Танзании. 20 ноября сборная России сыграет с командой Кубы.

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