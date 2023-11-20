Александр Мостовой прокомментировал ситуацию с экипировкой сборной Кубы.

Напомним, вчера генеральный секретарь Ассоциации футбола Кубы Мигель Анхель Диас сообщил, что футболистам пришлось покупать бутсы в Волгограде: «Для нормальной игры на таком газоне нужны другие, качество не так важно. У нас синтетические поля – используем короткие шипы».

Сегодня комментатор Дмитрий Шнякин рассказал, что бутсы для кубинских футболистов купили в «Спортмастере».

– Смешно, конечно. Если бы это было 40 лет назад, я бы не удивился. Вспоминаю себя в начале 80-х, мы сами так делали, выезжая куда-то за границу. Но если говорить серьезно, спортивного интереса к этому матчу никакого нет.

– Есть чувство грусти, что мы играем с таким соперником, и этот случай показателен?

– Есть. Но я об этом не говорю, потому что мы к этому уже привыкли. Против Кубы и мы, ветераны, можем выйти и не проиграем. Хорошо, что хоть в Волгограде будет матч, там народ придет. Но со спортивной точки зрения интереса нет.

– Вы как-то рассказывали, как на заре карьеры играли в Африке против босых футболистов.

– Да, было такое, когда я бы еще совсем молодым. Но сейчас трудно такое представить, – сказал бывший футболист сборной России.

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