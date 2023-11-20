Мостовой о том, что игрокам Кубы покупали бутсы в «Спортмастере»: «Смешно, конечно. Против них и мы, ветераны, не проиграем»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой сборная Кубы товарищеские матчи (сборные) Футбол

Александр Мостовой прокомментировал ситуацию с экипировкой сборной Кубы.

Напомним, вчера генеральный секретарь Ассоциации футбола Кубы Мигель Анхель Диас сообщил, что футболистам пришлось покупать бутсы в Волгограде: «Для нормальной игры на таком газоне нужны другие, качество не так важно. У нас синтетические поля – используем короткие шипы».

Сегодня комментатор Дмитрий Шнякин рассказал, что бутсы для кубинских футболистов купили в «Спортмастере». 

– Смешно, конечно. Если бы это было 40 лет назад, я бы не удивился. Вспоминаю себя в начале 80-х, мы сами так делали, выезжая куда-то за границу. Но если говорить серьезно, спортивного интереса к этому матчу никакого нет.

– Есть чувство грусти, что мы играем с таким соперником, и этот случай показателен?

– Есть. Но я об этом не говорю, потому что мы к этому уже привыкли. Против Кубы и мы, ветераны, можем выйти и не проиграем. Хорошо, что хоть в Волгограде будет матч, там народ придет. Но со спортивной точки зрения интереса нет.

– Вы как-то рассказывали, как на заре карьеры играли в Африке против босых футболистов.

– Да, было такое, когда я бы еще совсем молодым. Но сейчас трудно такое представить, – сказал бывший футболист сборной России.

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14 комментариев

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раскаявшийся жиробас
Ответ igls54
Тут прав. Хватит глумиться над сборной, подыскивая подобных соперников
играют с тем, с кем можно и кто соглашается, скорее хватит глумиться над сборной Кубы, люди на другой конец земного шара летели, а над ними только смеются, банальное уважение к сопернику где?
+26
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+22
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Funny lepka
А сколько сейчас интересно Мостовой чеканит?Если много, то пусть играет:)
+9
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+9
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Overkiller
Ответ Funny lepka
А сколько сейчас интересно Мостовой чеканит?Если много, то пусть играет:)
Думаю чекушки три-четыре чеканит )
+10
-3
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Tigo_Volchara93
Спасибо великому геостратегу 👏
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elan_
Есть хорошая фраза: "Играя часто с соперниками одного класса, ты подтягиваешься к их уровню". Имелись ввиду топ-команды, но в обратную сторону это тоже работает..
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Кокич
Мостовой смешной такой. Молодые здоровые парни ветеранов на большом поле просто физически задавят и элементарно перебегают.
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igls54
Тут прав. Хватит глумиться над сборной, подыскивая подобных соперников
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KOTOV71
А такое понятие ,как " Уважение к Сопернику" разве отменили??!!
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rustam akhmetyanov
Сборной Канады тоже было смешно играть первый раз с СССР. И даже коньки не далеко спортмастерские были.
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AminO2
Куба недавно обыграла Суринам и сыграла вничью с Гватемалой, забила 2 мяча Канаде, недавно шумевшей на ЧМ. Т.е., по уровню, это приличная средняя центральноамериканская сборная.
Что за шапкозакидательские настроения?
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Вячеслав Припузов
Это он уже очередное интервью начал давать, перед столиком очередь. На просмотр футбола сборной времени может не хватить в графике...
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Spaten
Вспомнил. В армии играли с эскадрильей, там все офицеры и в бутсах, а мы в солдатских кедах на босу ногу)и ничего выиграли, хоть они и ломали
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ЦСКА1960
Ответ раскаявшийся жиробас
играют с тем, с кем можно и кто соглашается, скорее хватит глумиться над сборной Кубы, люди на другой конец земного шара летели, а над ними только смеются, банальное уважение к сопернику где?
за наш счёт прилетели, ещё и бутсы им за наш счёт купили.
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AminO2
Ответ rustam akhmetyanov
Сборной Канады тоже было смешно играть первый раз с СССР. И даже коньки не далеко спортмастерские были.
Кубинские Харламовы, Якушевы, Третьяки...
В новых бутсах на волгоградском льду.
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