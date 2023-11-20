Кривцов перед Кубой: «Надеюсь наконец сыграть за сборную. Буду доказывать, что не ошиблись во мне»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Кубы Краснодар товарищеские матчи (сборные) Никита Кривцов Футбол

Никита Кривцов надеется дебютировать за Россию в товарищеском матче с Кубой.

Игра между национальными сборными состоится сегодня в Волгограде.

— Знаете хоть одного игрока сборной Кубы?

— Да вроде нет. (Улыбается.) Все-таки их сборная редко с нами пересекается, футболисты не выступают в европейских клубах. Поэтому сложно что-то сказать о них. Но поэтому и надо разобрать этого соперника, серьезно на него настроиться, отнестись к нему максимально ответственно.

— А вообще есть мотивация на таких соперников?

— Конечно, есть. Это же сборная. Я и в клубе всегда максимально настроен на любого соперника. Тем более если выйду на поле против Кубы, это будет мой первый матч за национальную сборную. Тут все очевидно.

— Ждали этого вызова в сборную?

— Я очень надеялся и надеюсь наконец сыграть за сборную. Уже были вызовы в национальную команду, но в итоге из-за травм мне приходилось их пропускать. Рад, что Валерий Георгиевич и сейчас посчитал, что я нужен сборной, ее тренерскому штабу. Буду доказывать, что они не ошиблись во мне, – сказал хавбек сборной России и «Краснодара».

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