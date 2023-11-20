Игрокам сборной Кубы купили бутсы в «Спортмастере» перед матчем с Россией. Об этом рассказал Шнякин

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Кубы товарищеские матчи (сборные) Дмитрий Шнякин Футбол

Футболистам сборной Кубы купили бутсы в российском спортивном магазине.

Напомним, вчера генеральный секретарь Ассоциации футбола Кубы Мигель Анхель Диас сообщил, что футболистам пришлось покупать бутсы в Волгограде: «Для нормальной игры на таком газоне нужны другие, качество не так важно. У нас синтетические поля – используем короткие шипы».

Комментатор Дмитрий Шнякин рассказал, что кубинцам купили бутсы в магазине «Спортмастер».

«Написал добрый волгоградский друг. Его кореш занимается бутсами. И он действительно получал запрос от людей с волгоградского стадиона! Мол, там кубинцы приехали в шиповках или в бутсах с пластиковыми шипами, просят 10 пар «железок».

В итоге с тем корешем не договорились... и погнали в «Спортмастер», – написал Шнякин.

Товарищеский матч между сборными России и Кубы состоится сегодня, 20 ноября, и начнется в 19:30 по московскому времени.

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68 комментариев

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SuperStarrrr
Там на бонусные баллы можно утяжелители на ноги купить еще..
+78
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Aleksey Yashin
Спортмастер - официальный партнёр сборной Кубы по футболу
+50
-1
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Подкат Пенальтьевич
Половина состава не вернётся на родину после такого. Останутся в том же спормастере на кассе работать.
+39
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Ярик01
Почему 10 пар. Их всего лишь 10 приехало или одноногие?
+25
-2
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Док163
Ответ SuperStarrrr
Там на бонусные баллы можно утяжелители на ноги купить еще..
что бы не сбежали?
+17
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Гамарджоба Генацвале
Шансов все меньше на положительный исход матча. Кубинцы теперь ещё и в бутсах будут.
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Dark.Babysitter
Ответ Док163
что бы не сбежали?
чтоб 100% не выиграли
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Гоша Петров
Ответ Док163
Комментарий удален пользователем
А ты что хочешь?с кем есть возможность с теми и играем,были и неплохие сопреники Камерун тот же.

Или ты предлагаешь сейчас все территории обратно отдать просто ради футбика?Норм все у тебя?
+16
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⚽️Juve⚽️
И правила игры тоже объяснили перед матчем
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мистик
Да уж https://vk.com/video250093027_456241224
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Жан-Жак Руссо
Походу нас сегодня кубинцы в новых "демиксах" раскатают:)
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Кокич
... и вкратце рассказали о правилах игры в футбол.
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Kid.Nokkvi
К вечеру уже в Яндекс Доставке будут работать и в бар соседнем
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Tpy6kaMerlina
Ну, нормальная тема. Помню, мы как-то с пацанами в спортмастере перед матчем искали мяч для тренировок сборной института. И ничего, нашли.
+4
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azax
Если мы проиграем, это будет вечный позор!
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Оригинальный Ник
Ответ Гоша Петров
А ты что хочешь?с кем есть возможность с теми и играем,были и неплохие сопреники Камерун тот же. Или ты предлагаешь сейчас все территории обратно отдать просто ради футбика?Норм все у тебя?
Кто-то и на развал страны согласен, лишь бы Макдак с кока-колой вернули
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Yen Bedder
А вратарю валенки наверное купили, поэтому 10 пар всего)
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@rtrblk
И собрали сборную из консультантов Спортмастера)
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Phantom1289
Мда. А как они вообще в отборе на ЧМ например участвуют?
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Evgenosss
Ответ Док163
что бы не сбежали?
Чтобы у нашей сборной были шансы)
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Zenith forever
Ответ Cristiano Ronaldo
Какой позор!
Не торопись делать такие заключения, после окончания матча такое скажешь в чью-либо сторону.
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Mihei4
Кореш..погнали...вот бы тебя с телевидения погнали!
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Гаврила Ардалионович
Ответ мистик
Да уж https://vk.com/video250093027_456241224
Гениальный дуэт. Сейчас таких не делают.
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prist
Ответ Подкат Пенальтьевич
Половина состава не вернётся на родину после такого. Останутся в том же спормастере на кассе работать.
На кассу девушек ставят там. Юношам же дорога на склад, в сервис или в контрольную службу)
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Марат Октябрьский
надо было на липучках брать
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JuVero
Ответ Ярик01
Почему 10 пар. Их всего лишь 10 приехало или одноногие?
вратарь не водила у них просто))
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Gio Land
Помню, слышал, где-то в 50-60е сборная Индии играла босиком. Но это раньше. Куба, видимо, реально в *опе
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Cruel Snake
Сколько же ещё подобного вида важной информации расскажет Шнякин во время трансляции. Вкуснятина
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Bartez1986
думаю, за эту новость Шнякину стоит дать ТЭФИ
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a2wai
Ответ Gio Land
Помню, слышал, где-то в 50-60е сборная Индии играла босиком. Но это раньше. Куба, видимо, реально в *опе
Попробуй ща выйти на улицу и по морозу побегать босиком))))
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a2wai
Ответ Zenith forever
Вроде не участвуют
Участвуют, просто дальше первого раунда обычно не проходят.
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AuroraBorealis
Ответ Bartez1986
думаю, за эту новость Шнякину стоит дать ТЭФИ
Или в рыло
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Гаврила Ардалионович
Ответ Aleksey Yashin
Спортмастер - официальный партнёр сборной Кубы по футболу
Это ж хорошо.
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Док163
Ответ Док163
Комментарий удален пользователем
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Алексей Алекс
Ответ Ярик01
Почему 10 пар. Их всего лишь 10 приехало или одноногие?
будут снимать на замене
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AuroraBorealis
Ответ a2wai
Кореш видать лох оказался, а ведь был в паре шагов от того, чтобы стать героем Кубы.
Видимо хотел сорвать куш и цену заломил, но был послан)
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a2wai
Ответ AuroraBorealis
Видимо хотел сорвать куш и цену заломил, но был послан)
Он хотел сладкой жизни с кубинским ромом и сигарами походу, но предложили только одну сигару, да и не ту, что он хотел)))
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SuperStarrrr
Ответ Док163
что бы не сбежали?
запишут в релоканты))
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Сергей Галынский
Как-то много шнякина на сегодня
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justbored
А вы говорите матчи бесполезные. Хоть бедных кубинских парней покормим-обуем. Благие дела в любой ситуации можно творить.
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слесарь Гавриленко
это новости 20х годов прошлогоднего века.
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Классный руководитель
Вот это новость, просто писец
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depressrain
Бутсы купили, а форму?

Кстати вопрос - эти ребята кубинцы точно футболисты или просто игра как бы с кем договорились?)
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Артём Кочешев
это событие автоматически позволило сборной Кубы подняться со 170 места в рейтинге ФИФА в первую сотню
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a2wai
Кореш видать лох оказался, а ведь был в паре шагов от того, чтобы стать героем Кубы.
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Фут.Боль
Отдел гарантии Спортмастера будет больше всех переживать в этом матче.
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Витольд Бубеный
Кто-то вчера на спортс так шутил, а оказалась не шутка...
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angry horse
будет забавно если мукомолы и работники табачных плантаций разнесут в любительских бутсах наших паспортистов😁
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Leon Petov
Demix теперь партнёр сборной Кубы
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nb8dwryv56
Респект РФС
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