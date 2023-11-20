Футболистам сборной Кубы купили бутсы в российском спортивном магазине.

Напомним, вчера генеральный секретарь Ассоциации футбола Кубы Мигель Анхель Диас сообщил, что футболистам пришлось покупать бутсы в Волгограде: «Для нормальной игры на таком газоне нужны другие, качество не так важно. У нас синтетические поля – используем короткие шипы».

Комментатор Дмитрий Шнякин рассказал, что кубинцам купили бутсы в магазине «Спортмастер».

«Написал добрый волгоградский друг. Его кореш занимается бутсами. И он действительно получал запрос от людей с волгоградского стадиона! Мол, там кубинцы приехали в шиповках или в бутсах с пластиковыми шипами, просят 10 пар «железок».

В итоге с тем корешем не договорились... и погнали в «Спортмастер», – написал Шнякин.

Товарищеский матч между сборными России и Кубы состоится сегодня, 20 ноября, и начнется в 19:30 по московскому времени.

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