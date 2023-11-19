Игрокам сборной Кубы купили бутсы для матча с Россией в Волгограде.

Об этом рассказал генеральный секретарь Ассоциации футбола Кубы Мигель Анхель Диас.

Завтра Россия и Куба проведут товарищеский матч на «Волгоград-Арене». Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

– С какими сложностями столкнулись при приезде в Россию?

– Встал вопрос нужных бутс. У нас синтетические поля, как правило, газон не такой влажный, и поэтому используем бутсы с короткими шипами.

Когда прилетели в Россию, поняли, что нам нужна другая обувь, чтобы сыграть матч.

– Вы купили бутсы в Волгограде?

– Да, купили бутсы здесь.

– Удалось ли найти качественные бутсы в таком большом количестве?

– Качество было не столь важно, сколько характеристика обуви, чтобы была возможность нормально сыграть в футбол на таком газоне, – сказал Диас.

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