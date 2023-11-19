Игрокам Кубы купили бутсы для матча с Россией в Волгограде: «Для нормальной игры на таком газоне нужны другие, качество не так важно. У нас синтетические поля – используем короткие шипы»

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Игрокам сборной Кубы купили бутсы для матча с Россией в Волгограде.

Об этом рассказал генеральный секретарь Ассоциации футбола Кубы Мигель Анхель Диас.

Завтра Россия и Куба проведут товарищеский матч на «Волгоград-Арене». Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

– С какими сложностями столкнулись при приезде в Россию?

– Встал вопрос нужных бутс. У нас синтетические поля, как правило, газон не такой влажный, и поэтому используем бутсы с короткими шипами.

Когда прилетели в Россию, поняли, что нам нужна другая обувь, чтобы сыграть матч.

– Вы купили бутсы в Волгограде?

– Да, купили бутсы здесь.

– Удалось ли найти качественные бутсы в таком большом количестве?

– Качество было не столь важно, сколько характеристика обуви, чтобы была возможность нормально сыграть в футбол на таком газоне, – сказал Диас.

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54 комментария

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Struzhok
Правила игры ещё надо объяснить.
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Кеды и бутса
Ответ ОттоДракула
Синтетика намного дешевле натуральной травы, так что ничего странного.
Двусмысленно...
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Остап Бендер
Demix?
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Сергей Ефимов
Выменяли на ром и сигары на рынке
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bostonKG
Точно победа России с крупным счетом
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Никита Алексеев
Ответ Остап Бендер
Demix?
Круче
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#SharkTeam
Странно что на Кубе синтетические поля
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voroninboris
Ответ An Kr
какой тупой комментарий. Матчи этого года Канада-Куба 4-2, Уругвай-Куба 2-0. Тебе надо объяснять составы соперников Кубы и в каких клубах играю? Что-то разгромами и не пахнет.
Что же ты забыл упомянуть поражения 0-4 и 1-4 от великих Гондураса и Гваделупы? Ну ничего, оставлю тебе возможность объяснить составы этих сборных и в каких клубах играют.
+8
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poolshh
Ответ Сергей Ефимов
Выменяли на ром и сигары на рынке
Картой Мир кубинского банка расплатились)
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ОттоДракула
Ответ #SharkTeam
Странно что на Кубе синтетические поля
Синтетика намного дешевле натуральной травы, так что ничего странного.
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ОттоДракула
Ответ bostonKG
Точно победа России с крупным счетом
Лишь бы не оказалось, что у наших тоже шипы короткие.
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waleri
В ближайшем Спортмастере?
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Сим Сим
Докатились, мать ети.
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Эразм
Ответ Дмитрий Маркелов
Да, называется Тракторозаводской вещевой рынок. Но там уже больше вьетнамский.
Что тоже на заводе?
В Барнауле на радиозаводе был китайский рынок много лет.
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last_guard
Заголовок как будто из времен Карибского кризиса.
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Пикачу82
На Кубе синтетика? Там же климат вроде бы не плохой ...
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OldRedWhite
Ответ Пикачу82
На Кубе синтетика? Там же климат вроде бы не плохой ...
Социализм, уважаемый, у них ! )
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Артём Сергеев
Ответ молодой сутенер
Если заглянешь на флэшскор, то увидишь, что они играют на регулярной основе, но конечно же мне минусов накидают)
чуика не подводит
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KMR
Ну хоть форма выдержит погоду,а то на Кубе другой климат
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Дмитрий Маркелов
Ответ Эразм
А в Волгограде есть китайский рынок???
Да, называется Тракторозаводской вещевой рынок. Но там уже больше вьетнамский.
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Пикачу82
Ответ Balt
Дело не только в климате. Дело в уходе за газоном и затратах на него.
Это да, синтетику кинул газон и 7 играй с утра до вечера и руби бабло, только крошку иногда подсыпай. А натуральное поле уход нужен, полив, подсев, в дождик если игру сыграли считай хана газону и играть можно раз в неделю по хорошему, такой объем игр и тренировок как синтетика если натуральному полю дать там будет огород через неделю...
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Balt
Ответ Пикачу82
На Кубе синтетика? Там же климат вроде бы не плохой ...
Дело не только в климате. Дело в уходе за газоном и затратах на него.
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goga70
Ответ Кеды и бутса
Двусмысленно...
)))
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Дмитрий Маркелов
Ответ Эразм
Что тоже на заводе? В Барнауле на радиозаводе был китайский рынок много лет.
Не, до этого был в жилом пространстве, рядом с ДК Тракторозаводского района и стадионом Трактор, сейчас унесли подальше от домов к оврагу реки Мечетка недалеко от развалин завода.
Сранный спортс, ответил на сообщение, а он как отдельный коммент отправил и не даёт удалить.
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OldRedWhite
Ответ Struzhok
Правила игры ещё надо объяснить.
Чай не шахматы !
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GeorgeCostensa
Ответ Никита Алексеев
Круче http://sportzall.br6.ru/katalog/images/boots/04KedoBut/SB-344C+1.jpg
Как это теперь развидеть?
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Overkiller
Ответ Остап Бендер
Demix?
Abibos.
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Мукунку хороший
Ответ Никита Алексеев
Круче http://sportzall.br6.ru/katalog/images/boots/04KedoBut/SB-344C+1.jpg
И пакеты на носки.. что бы ноги не промочить)
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Алар
На Кубе искусственные поля? Довели коммунисты до ручки такую страну(((
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Zlodimir
А игроков точно не тут собирали 😂?!
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Дмитрий Маркелов
Не, до этого был в жилом пространстве, рядом с ДК Тракторозаводского района и стадионом Трактор, сейчас унесли подальше от домов к оврагу реки Мечетка недалеко от развалин завода.
+1
-1
0
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MaxBridge
Осталось мяч чеканить научится
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red hikkikomori
Выложите интервью в озвучке "кубик в Кубе"))
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