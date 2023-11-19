Игрокам Кубы купили бутсы для матча с Россией в Волгограде: «Для нормальной игры на таком газоне нужны другие, качество не так важно. У нас синтетические поля – используем короткие шипы»
Игрокам сборной Кубы купили бутсы для матча с Россией в Волгограде.
Об этом рассказал генеральный секретарь Ассоциации футбола Кубы Мигель Анхель Диас.
Завтра Россия и Куба проведут товарищеский матч на «Волгоград-Арене». Игра начнется в 19:30 по московскому времени.
– С какими сложностями столкнулись при приезде в Россию?
– Встал вопрос нужных бутс. У нас синтетические поля, как правило, газон не такой влажный, и поэтому используем бутсы с короткими шипами.
Когда прилетели в Россию, поняли, что нам нужна другая обувь, чтобы сыграть матч.
– Вы купили бутсы в Волгограде?
– Да, купили бутсы здесь.
– Удалось ли найти качественные бутсы в таком большом количестве?
– Качество было не столь важно, сколько характеристика обуви, чтобы была возможность нормально сыграть в футбол на таком газоне, – сказал Диас.
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Сранный спортс, ответил на сообщение, а он как отдельный коммент отправил и не даёт удалить.