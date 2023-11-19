Генич о сборной России: «Мотивация – не сесть в лужу. Пригласи ребят в чемпионат Кении и Кыргызстана – не поедут, хотя с трудом с ними справляются»

Константин Генич высказался о мотивации сборной России после отстранения.

«Мотивация разносторонняя может быть. Не забываем, против кого сборная России выходит. На Кению, Узбекистан, Таджикистан сложно настроиться.

Мы читаем интервью Соболева, где он сказал, что если бы нас не убрали [с международной арены], то «Спартак» выиграл бы Лигу Европы, вышли бы на чемпионат мира. Нет доказательств, что это бы произошло.

Сегодня вы лучшие игроки из России. Пригласи кого‑нибудь из этих ребят в чемпионат Кении или Кыргызстана, никто же не поедет. Выходите и доказывайте, что вы лучшие, но вы же с большим трудом с ними справляетесь.

Мотивация – не сесть в лужу, чтобы потом не обсуждали, как все плохо. Выходите и играйте, как с Камеруном», – сказал Генич.

Завтра сборная России примет команду Кубы. Матч в Волгограде начнется в 19:30 по московскому времени.

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