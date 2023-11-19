Генич о сборной России: «Мотивация – не сесть в лужу. Пригласи ребят в чемпионат Кении и Кыргызстана – не поедут, хотя с трудом с ними справляются»

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Константин Генич высказался о мотивации сборной России после отстранения.

«Мотивация разносторонняя может быть. Не забываем, против кого сборная России выходит. На Кению, Узбекистан, Таджикистан сложно настроиться.

Мы читаем интервью Соболева, где он сказал, что если бы нас не убрали [с международной арены], то «Спартак» выиграл бы Лигу Европы, вышли бы на чемпионат мира. Нет доказательств, что это бы произошло.

Сегодня вы лучшие игроки из России. Пригласи кого‑нибудь из этих ребят в чемпионат Кении или Кыргызстана, никто же не поедет. Выходите и доказывайте, что вы лучшие, но вы же с большим трудом с ними справляетесь.

Мотивация – не сесть в лужу, чтобы потом не обсуждали, как все плохо. Выходите и играйте, как с Камеруном», – сказал Генич.

Завтра сборная России примет команду Кубы. Матч в Волгограде начнется в 19:30 по московскому времени.

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4 комментария

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леннорыч-абрамович
Если перед матчем штаны уже мокрые, то сесть в лужу - не самый плохой вариант.
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Пикачу82
Потому-что ребята из Кении надоедают и живут в нищете, понимают что футбол это их может быть единственный шанс в жизни и умирают на поле в любых играх а наши ребятки получают не по годам и не по заслугам зарплаты и катаются как сыр в масле не имея никаких спортивных достижений при этом и желания развиваться.
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vayka
Желание есть, характера нет, все равно золотой мяч не получу, тогда зачем напрягаться
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Kirkorofff
Ну так даже в сборных развитых стран большинство футболистов вышли из нищеты. Про остальные сборные и говорить нечего. А у нас в футбол из нищеты вышли единицы. В основном играют те, чьи родители готовы были башлять, чтоб чадо развивалось.
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