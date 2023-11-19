«Матч ТВ» покажет игру Россия – Куба в прямом эфире. Комментаторы – Шнякин и Жичкин
«Матч ТВ» покажет игру сборных России и Кубы в прямом эфире.
Товарищеский матч России и Кубы состоится завтра на «Волгоград-Арене». Игра начнетя в 19:30 по московскому времени.
«Матч ТВ» покажет прямую трансляцию встречи.
Перед игрой Тимур Журавель проведет предматчевую студию на стадионе, также планируются включения из раздевалки сборной России и экспресс-интервью игроков.
Игру прокомментируют Дмитрий Шнякин и Дмитрий Жичкин.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
-_-
кто все эти люди?