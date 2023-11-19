«Матч ТВ» покажет игру Россия – Куба в прямом эфире. Комментаторы – Шнякин и Жичкин

«Матч ТВ» покажет игру сборных России и Кубы в прямом эфире.

Товарищеский матч России и Кубы состоится завтра на «Волгоград-Арене». Игра начнетя в 19:30 по московскому времени.

« » покажет прямую трансляцию встречи.

Перед игрой проведет предматчевую студию на стадионе, также планируются включения из раздевалки сборной России и экспресс-интервью игроков.

Игру прокомментируют и .

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?