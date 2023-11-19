«Матч ТВ» покажет игру Россия – Куба в прямом эфире. Комментаторы – Шнякин и Жичкин

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу телевидение сборная Кубы Тимур Журавель товарищеские матчи (сборные) Дмитрий Шнякин Матч ТВ Дмитрий Жичкин Футбол

«Матч ТВ» покажет игру сборных России и Кубы в прямом эфире.

Товарищеский матч России и Кубы состоится завтра на «Волгоград-Арене». Игра начнетя в 19:30 по московскому времени.

«Матч ТВ» покажет прямую трансляцию встречи.

Перед игрой Тимур Журавель проведет предматчевую студию на стадионе, также планируются включения из раздевалки сборной России и экспресс-интервью игроков.

Игру прокомментируют Дмитрий Шнякин и Дмитрий Жичкин.

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28 комментариев

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Заяцволк
Журавель и комментаторы тоже в военной форме будут ? Да и сборную кстати тоже можно в неё нарядить )
+26
-7
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NIK7478
Уровень комментатора Шнякина соответствует, наконец-то, статусу матча (с Кубой!)! 😬 И кто его в штат комментаторов взял?
+22
-3
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Aleksey Yashin
Почему не Губерниев и Черданцев, они же лучшие комментаторы по версии ТЭФИ
+13
-1
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justbored
Ответ несахар
шнякин, жичкин... кто все эти люди?
Популярный комический дуэт.
+6
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несахар
Ответ Пикачу82
Ты с какой целью интересуешься?
для себя интересуюсь, в целях познания мира
+5
-1
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Человек из футбола
Ответ justbored
Популярный комический дуэт.
биба и боба
+4
0
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Spaten
Комментатор Шняжичкин
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Артём Вишняков
Ну, если Шнякину и за этот матч ТЭФИ не дадут, то все... нужно будет переходить на биатлон)
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GaryA
Ответ NIK7478
Уровень комментатора Шнякина соответствует, наконец-то, статусу матча (с Кубой!)! 😬 И кто его в штат комментаторов взял?
Вася Уткин про этого недокомментатора не раз и давно всё сказал)
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Пикачу82
Ответ несахар
с эфиопией когда игра?
Ты с какой целью интересуешься?
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cqpk9yf7kb
Шнякин - это просто ужас! Специально выключаю звук когда он комментирует
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Пикачу82
Ответ несахар
для себя интересуюсь, в целях познания мира
Ну съезди в Эфиопию тогда, зачем тебе ждать футбольного матча. Там кстати прикольно и есть на что посмотреть.
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Leon Petov
Какой матч, такие и комментаторы
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МОНТЁР ТуПи
матч года!!!!
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alligator
Комментаторы прям по уровню соперника
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несахар
с эфиопией когда игра?
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Rassvetoff
Вы как знаете, но я прочитал «Шняжич»

-_-
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romankoucher
какая игра - такие и комментаторы
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Дренажная вода 4
Зачем вообще показывать эту пародию на футбол?
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ЕгориЙ
Шнякин? Опять будет создавать несуществующую интригу и повышать голос, когда это не нужно.
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За наш футбол!
Созвучно как Шарик и Барбоскин
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brace
Ответ Человек из футбола
биба и боба
а Журавель - сварливая старушенция в предматчевой студии
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несахар
шнякин, жичкин...
кто все эти люди?
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.ru
Ответ Артём Вишняков
Ну, если Шнякину и за этот матч ТЭФИ не дадут, то все... нужно будет переходить на биатлон)
немотивированной команде немотивированного комментатора...
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Дурачок
Комментарий удален пользователем
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