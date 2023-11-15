Тальяфико считает, что Месси поедет на ЧМ-2026 в случае победы в Кубке Америки: «Если бы мы не выиграли ЧМ-2022, он бы ушел»

Николас Тальяфико допустил, что Лионель Месси поедет на ЧМ-2026.

– У вас есть план, как убедить Месси поехать на чемпионат мира 2026 года?

– Знаете, что является для него ключевым моментом? Победа в Кубке Америка в следующем году. Если мы выиграем Кубок Америки, думаю, он сможет еще немного протянуть.

Если бы мы не выиграли чемпионат мира в Катаре, он бы ушел. Но Лео это сделал и хочет насладиться месяцами после чемпионата мира. Но если мы поедем в США и выиграем , он захочет продолжить...

Мы должны постараться продлить эту полосу, эту манеру игры и этот период наслаждения, который мы переживаем в сборной.

Если мы выиграем Кубок Америки, убежден, что Месси может остаться, – сказал защитник « » и сборной Аргентины Тальяфико.

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