Тальяфико считает, что Месси поедет на ЧМ-2026 в случае победы в Кубке Америки: «Если бы мы не выиграли ЧМ-2022, он бы ушел»

Теги Лион МЛС Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки ЧМ-2022 ЧМ-2026 Николас Тальяфико Интер Майами Футбол

Николас Тальяфико допустил, что Лионель Месси поедет на ЧМ-2026.

– У вас есть план, как убедить Месси поехать на чемпионат мира 2026 года?

– Знаете, что является для него ключевым моментом? Победа в Кубке Америка в следующем году. Если мы выиграем Кубок Америки, думаю, он сможет еще немного протянуть.

Если бы мы не выиграли чемпионат мира в Катаре, он бы ушел. Но Лео это сделал и хочет насладиться месяцами после чемпионата мира. Но если мы поедем в США и выиграем Кубок Америка, он захочет продолжить...

Мы должны постараться продлить эту полосу, эту манеру игры и этот период наслаждения, который мы переживаем в сборной.

Если мы выиграем Кубок Америки, убежден, что Месси может остаться, – сказал защитник «Лиона» и сборной Аргентины Тальяфико.

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20 комментариев

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Михо
Пусть играют подольше и Лео и Криш, за свои сборные. Там мы их видим настоящих)
+22
-1
+21
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человек-муравей человек-физрук
Ответ Михо
Пусть играют подольше и Лео и Криш, за свои сборные. Там мы их видим настоящих)
про Криша тонко
+23
-5
+18
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TheFrosty
Главное чтобы Кринж свои дежурные 0+0 сделал. Без этого чемпионат уже не воспринимается.
+12
-2
+10
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Илья Мурашов
Ответ Кирилл Лавров
Месси в 2026-ом будет 39... Он уже сейчас хочет отдыхать, а не конкурировать. Никуда он не поедет в 2026-ом. Будет спокойно наблюдать за ЧМ дома с дивана. А вот CR7, возможно, мы сможем увидеть. Он ещё тот спортивный "псих".
Согласен. Месси выиграл ЧМ. Что делать на следующем? Роналду точно поедет
+5
0
+5
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Кирилл Лавров
Месси в 2026-ом будет 39... Он уже сейчас хочет отдыхать, а не конкурировать. Никуда он не поедет в 2026-ом. Будет спокойно наблюдать за ЧМ дома с дивана. А вот CR7, возможно, мы сможем увидеть. Он ещё тот спортивный "псих".
+11
-8
+3
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Дмитрий Иванов
Ответ Кирилл Лавров
Месси в 2026-ом будет 39... Он уже сейчас хочет отдыхать, а не конкурировать. Никуда он не поедет в 2026-ом. Будет спокойно наблюдать за ЧМ дома с дивана. А вот CR7, возможно, мы сможем увидеть. Он ещё тот спортивный "псих".
В 39 на позиции трейквартисты можно отыграть 5-7 матчей ) рывки не требуются беготня тоже. Чтение игры и видение поля, думаю Лео более чем способен сыграть из глубины поля
+4
-1
+3
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Денис Ширинов
Почему нет, 39 лет будет, уж на замену выходить то и для атмосферы точно
+3
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кuraakula belov
Так Месси уже играет и забивает за Аргентину в отборе на ЧМ 26, смысл ему вписываться в муторный, растянутый комнеболовский отбор с полётами в Боливию и Эквадор (Аргентина и без него спокойно путёвку заработает) чтобы после него не ехать на финальную часть?
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korysh
он конечно по уровню игры будет не хуже большинства игроков сборной, но он то привык быть в числе лучших, а остаться на топ уровне в 39 лет, играя до этого 3 года в Интер Майами, невозможно. Поэтому непонятно зачем ему это нужно. Да и уходить из сборной надо на мажорной ноте.
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fussballer
Ответ человек-муравей человек-физрук
про Криша тонко
Настолько тонко, что даже толсто)
+3
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кuraakula belov
Так два с половиной года осталось всего, думаю и Месси и Криш доедут, но там уж точно последний аккорд
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rej1sta
Ответ Budabuda
Страшные слова для Дибалы
Мне кажется, что Дибала давно уже смирился со своей ролью в сборной и просто наслаждается моментом)
Да и глядя на травмы Пауло, то у Месси больше шансов доехать до следующего ЧМ
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Илья Мурашов
Если выиграют КА, то Ди Мария тоже останется
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dimonivanov
не думаю, что на решение Месси может повлиять полутоварищеский турнир с приглашенными гостями
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Budabuda
Страшные слова для Дибалы
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человек-муравей человек-физрук
Ответ Кирилл Лавров
Месси в 2026-ом будет 39... Он уже сейчас хочет отдыхать, а не конкурировать. Никуда он не поедет в 2026-ом. Будет спокойно наблюдать за ЧМ дома с дивана. А вот CR7, возможно, мы сможем увидеть. Он ещё тот спортивный "псих".
согласен. Роналду еще не все сделал в сборной. надо гол Бруну на себя переписать
+8
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Zelen
Ответ Илья Мурашов
Если выиграют КА, то Ди Мария тоже останется
не, Ди Мария уже официально объявил что после Копы все
0
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