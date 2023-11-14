Месси и adidas представили форму сборной Аргентины в стиле ЧМ-1994. Испания, Италия, Германия и еще 6 стран тоже получили ретрокомплекты

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Adidas и Лионель Месси представили ретроформу сборной Аргентины.

Новая коллекция экипировки выполнена в стиле той, что использовалась южноамериканской командой на ЧМ-1994. Этот чемпионат стал последним для Диего Марадоны.

Компания adidas также подготовила ретроформу для Германии, Италии, Испании, Бельгии, Швеции, Колумбии, Ямайки, Чили и Мексики.

Фото: instagram.com/adidasfootball

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20 комментариев

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Iamliam
Формы 90х это уникальный стиль. Побольше бы таких форм в футболе.
+27
-2
+25
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Cruel Snake
Ретро это модно.

Ретро-стиль - это дух прошлой эпохи в современном исполнении. Часто бывает вообще мимо, но здесь 👍
У Мексики вообще 💥
+13
-1
+12
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окечуква
Дизайн формы 90-х годов это отдельный вид искусства. В 94 году вот был орнамент популярен. У Испании и ФРГ точно помню формы с орнаментом. У Италии был комплект просто изумительной красоты, стильный до упора.
+6
-1
+5
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Айнур Билалов
это просто очень круто
+2
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<CRISTIANO>
Охрееть, как круто🤗
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Tydeus
Мое детство!
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Tornado V
Ответ Tydeus
Мое детство!
моя юность!
+2
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Tydeus
Ответ Роман
Пешему далеко до великого Марадоны и его перфоманса на ЧМ. Зачем омрачать ту форму игроком-пенальтистом.
Сразу видно человека, который родился после того, как Марадона картеру закончил. В 1994-м Марадона был дисклифицирован прямо на ЧМ за кокаин. Это деморализовало сборную так, что она от Румынии отлетела
+3
-2
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evgeny.pavlyu4encko
Очень круто
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С дивана виднее
Воротники очень классно смотрятся, странно, что сейчас нигде не используются
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Вальдано
Величайший отлично смотрится.. 👍
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Yauheni Svartsevich
Вот это топ) Ромбики на формах - воспоминание из детства. Только у Германии тоже должны быть черно-красно-желтые) Рудик, Юрген - уан лав!
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Tornado V
Ах красота Аргентина!!! Месси!! побед дальнейших в этой форме.
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Док163
Просто восторг!!! Топ!!! Как вспомню чемпионат мира 1994 и чемпионат Европы 1996, аж слёзы из глаз
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Romano1985
На мой взгляд самая лучшая форма у аякса и Интера ( про аякс вообще вопрос был в что где когда. Я про 90-ые
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