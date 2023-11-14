Месси и adidas представили форму сборной Аргентины в стиле ЧМ-1994. Испания, Италия, Германия и еще 6 стран тоже получили ретрокомплекты
Adidas и Лионель Месси представили ретроформу сборной Аргентины.
Новая коллекция экипировки выполнена в стиле той, что использовалась южноамериканской командой на ЧМ-1994. Этот чемпионат стал последним для Диего Марадоны.
Компания adidas также подготовила ретроформу для Германии, Италии, Испании, Бельгии, Швеции, Колумбии, Ямайки, Чили и Мексики.
Фото: instagram.com/adidasfootball
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Ретро-стиль - это дух прошлой эпохи в современном исполнении. Часто бывает вообще мимо, но здесь 👍
У Мексики вообще 💥