Месси и adidas представили форму сборной Аргентины в стиле ЧМ-1994. Испания, Италия, Германия и еще 6 стран тоже получили ретрокомплекты

Adidas и Лионель Месси представили ретроформу сборной Аргентины.

Новая коллекция экипировки выполнена в стиле той, что использовалась южноамериканской командой на ЧМ-1994. Этот чемпионат стал последним для Диего Марадоны.

Компания adidas также подготовила ретроформу для , Италии, , , , , Ямайки, Чили и Мексики.

Фото: instagram.com/adidasfootball

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