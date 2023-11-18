Бразилия – Аргентина прогноз на матч 22 ноября 2023, отбор на ЧМ-2026

Самый громкий заголовок мирового футбола на уровне сборных – это Бразилия против Аргентины. Но громкому заголовку в этот раз предшествовали две громкие сенсации: оба участника свои предыдущие матчи проиграли. Впервые со времён Катара проиграла Аргентина. Бразилия потерпела второе поражение подряд, и это тоже впервые в истории. Так кто же первым отойдёт от такого исторического шока в течение 90 минут? Нас ждёт серьёзная психологическая дуэль.

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Бразилия

До злокозненной игры против Уругвая бразильцы терпели в прошлый раз неудачу от Хорватии в Катаре. И поражение от уругвайцев, удачно реализовавших два своих игровых шанса, обернулось для Бразилии ещё большей катастрофой: у Неймара разрыв мениска и травма крестообразных связок. При всей сложности игрока «Аль-Хилаля» и бывшей звезды «ПСЖ» и «Барселоны» без него бразильцам точно будет несладко. Хотя в игре с Колумбией так поначалу не казалось: уже на 4-й минуте передачи Винисиуса Габриэль Мартинелли открыл счёт. Но колумбийцев это не обескуражило: в течение всей игры они буквально задавили пятикратных чемпионов мира.

Хотя колумбийцы уступали по владению мячом (40 на 60), по ударам они превзошли своего противника (18 против 11, в том числе 10:3 по ударам в створ). И Луис Фернандо Диас на 75-й и 79-й минутах своего добился, сломив сопротивление титулованного противника, посвятив дубль своему отцу, пережившему не так давно страшные события, которые пережить не пожелаешь и злейшему врагу. Спасать бразильцев ринулся даже 17-летний Эндрик, права на которого принадлежат «Реалу»: для него этот матч стал дебютным. Но «пентакампеоны» оказались бессильны и впервые в истории проиграли два матча подряд в отборе на ЧМ. А Колумбия по праву ликует и празднует победу.

Мало того, что бразильцы проиграли в пяти матчах дважды и осложнили себе борьбу в таблице, так у сборной будет, помимо Неймара, ещё одна головная боль – тот же Винисиус получил травму левого бедра и может пропустить до шести недель. Не стоит лишний раз напоминать, сколько Винисиус значит для «Реала». Возможно, что один матч без него и Неймара бразильцы худо-бедно сумеют провести на нужном уровне, но для Карло Анчелотти это станет поводом для бессонницы. Как он будет перекраивать схему, совершенно другой вопрос: может быть, юный Эндрик сможет войти в новую схему?

Аргентина

Последний раз немыслимое происходило год назад в Катаре, когда Саудовская Аравия в первом же туре сломила команду Лионеля Скалони, вытерпев в компенсированное время шквал аргентинских атак. С тех пор аргентинцы не проигрывали. Конечно, перед игрой с Уругваем были мнения о том, что Уругвай может поупираться, но в победу никто не верил… Но что случилось, то случилось: один чемпион мира из Южной Америки обыграл двух других латиноамериканских чемпионов.

И вроде можно было бы сказать, что поражение 0:2 от Уругвая – доказательство того, что аргентинцы не супергерои Marvel, а тоже живые люди, которые могут ошибаться. Впрочем, владение мячом не вылилось в толковое количество ударов по воротам. Можно вспомнить, что Рональд Араухо и Дарвин Нуньес отличились под занавес каждого из таймов. Но вспоминается совсем другое: 33 фола (причём 22 раза сфолили аргентинцы, 11 раз уругвайцы) и 7 желтых карточек (4 у Аргентины и 3 у Уругвая). А в центре событий была стычка в первом тайме: на 20-й минуте после большой потасовки Лионель Месси, безуспешно пытаясь вытолкать прочь Матиаса Оливеру, схватил его за горло. Ещё через пару минут Мануэль Угарте после очередной перепалки показал очень неприличный жест Родриго де Паулю. Видимо, настолько потеряли контроль над собой аргентинцы, что в итоге и прилетели им два привета от Араухо и Нуньеса.

Сам Лео после игры никакие выходки не комментировал, сказав, что поражение было по делу. Впрочем, предстоящий противник намекает на то, что нас может ждать акт второй латиноамериканских страстей, когда команды настолько не хотят уступать, что готовы устроить бои без правил.

Прогноз на матч Украина – Италия

Прогноз

Эта игра пройдёт на «Маракане»: аргентинцев ждёт гарантированно «жаркий» приём, и на стадионе будет такой аншлаг, какого не было, наверное, со времён домашнего чемпионата мира 2014 года. Игра начнётся 22 ноября в 3:30 по московскому времени: если кому-то посчастливится застать этот матч, то будьте готовы к тому, что в игре может и не быть много ударов по воротам, а будет немало стычек и перепалок. Скорее игра пойдёт по сценарию Аргентина–Уругвай, а не Колумбия–Бразилия.

С учётом ценности игры букмекеры BetBoom предлагают повышенные коэффициенты на матч. На победу Бразилии предлагаются 2.64, а на ничью или победу Аргентины по 3.04. Если аргентинцы всё-таки смогут победить, то как минимум зимой смогут спокойно выспаться и не думать как минимум до следующего тура о возможной утрате лидерства. Если победит Бразилия, то сократит отрыв, повысив свои шансы на высокие места, но не опередит главных конкурентов, и ей придётся поднапрячься в следующем туре. А аргентинцам в случае поражения пора будет начать беспокоиться, особенно если в параллельном матче Уругвай победит Боливию, ведь тогда они утратят своё лидерство. Коэффициенты двойных шансов здесь располагаются очень близко: кэфы 1.4 предлагаются на двойной исход типа победы Бразилии или ничьи, а также победу любой из команд. Кэф 1.5 предлагается на то, что Аргентина выиграет или сыграет вничью.

Исходы не дают явного ответа на вопрос, за кем будет явное преимущество, поскольку у бразильцев оно здесь не такое уж большое. Могут ли тоталы на матч что-либо раскрыть или просто объяснить? Мы видим, что предлагаются тоталы больше 2 за 1.94 и меньше 2 за 1.92. То есть наше предположение о том, что здесь может быть мало голов и больше единоборств и жёстких стыков, всё-таки имеет разумные обоснования. Если вспомнить предыдущие встречи обеих команд, то начинаешь убеждаться в этом: аргентинцы и до этого забивали не так много, зато не пропускали. Но теперь и сухого матча им не светит. Кстати, давайте вспомним, что было у Аргентины.

8 сентября. Квалификация ЧМ-2026. Аргентина 1:0 Эквадор

12 сентября. Квалификация ЧМ-2026. Боливия 0:3 Аргентина

13 октября. Квалификация ЧМ-2026. Аргентина 1:0 Парагвай

18 октября. Квалификация ЧМ-2026. Перу 0:2 Аргентина.

17 ноября. Квалификация ЧМ-2026. Аргентина 0:2 Уругвай.

Мы видим, что в четырёх случаях из 5 реализован тотал меньше 2.5 (за 1.54). Больше двух мячей аргентинцы закидали только Боливии, несмотря на то, что играли в гостях в крайне неудобных и сложных для себя условиях. Тотал меньше 1.5 букмекерами не рассматривается как реальный (кэф 2.64), но у аргентинцев он точно был в двух встречах. Возможно, что и сейчас на фоне жёсткой и бескомпромиссной борьбы только один гол решит судьбу противостояния.

А теперь давайте пробежимся по успехам и неудачам пятикратных чемпионов мира за пять предыдущих встреч.

9 сентября. Квалификация ЧМ-2026. Бразилия 5:1 Боливия.

13 сентября. Квалификация ЧМ-2026. Перу 0:1 Бразилия.

13 октября. Квалификация ЧМ-2026. Бразилия 1:1 Венесуэла.

18 октября. Квалификация ЧМ-2026. Уругвай 2:0 Бразилия.

17 ноября. Квалификация ЧМ-2026. Колумбия 2:1 Бразилия.

Бразильцы прежде не проигрывали два матча подряд в отборочных циклах к чемпионату мира, но многое случается впервые. Мы ни на что не намекаем, но прежде и Бразилия выступала на всех чемпионатах мира, не пропустив ни один розыгрыш… И вот ЭТО может случиться впервые, если бразильцы не укрепят дисциплину. Конечно, в финальном этапе примут участие 48 команд, но рисковать и играться с огнём не стоит даже такой команде, как Бразилия. Впрочем, то же самое относится и к Аргентине: на чемпионат мира 2018 года они тоже вскочили в последний момент. Ну а что касается тотала, то пробить тотал больше 2 в этом матче будет действительно сложно.

Итак, на какой тотал могут рассчитывать обе команды? Вообще букмекеры уверены, что по отдельности шансы забить у каждой команды вполне высоки: 1.41 на хотя бы один гол Бразилии и 1.49 на хотя бы один гол Аргентины. А вот событие, сводящееся к тому, что забьют обе, букмекерами оценивается как скорее невозможное (кэф 1.75 против кэфа 2.11 на то, что всё-таки будут голы от обеих команд). На персональный тотал больше 0.5 предлагается кэф 1.42 у Бразилии и 1.5 у Аргентины. Больше 0.75 оценивается кэфами 1.65 и 1.79 соответственно, а тотал больше 1 предлагается за 1.97 и 2.22. То есть преимущество бразильцев возрастает наряду с тоталами. Тотал больше 1.5 об этом говорит ещё громче: сравните кэфы 2.98 на хозяев и 3.34 на гостей.

Исходя из равенства борьбы, букмекеры осторожно предлагают нулевые форы: 1.79 против 2.08. Преимущество опять в пользу бразильцев: даже минусовая (-0.5) кажется слишком невероятной, и кэфы 2.66 и 3.06 напоминают о том, что атакующий потенциал команд сточится о жёсткую оборону и о разрушительное начало игроков полузащиты. Ну и чтобы завершить разговор, поговорим об авторах голов. Букмекеры BetBoom ожидают, что счёт откроет скорее Бразилия (2.02), чем Аргентина (2.2). Может быть, и никто не забьёт вообще (кэф 7.6), но для этого страсти должны кипеть настолько, чтобы фатальным образом не повезло вообще никому.

Лео в прошлый раз не забил, несмотря на все старания. От него букмекеры ждут голов в первую очередь: 2.75 на гол, 12 на дубль, 51 на хет-трик. Даже с учётом того, что это Бразилия. Есть кэфы 5.5 на то, что Лео откроет счёт, и на то, что он его «закроет», забив последний мяч. У бразильцев фаворитом на гол является Габриэль Жезус: 3.4 на его гол, 7 на первый или последний гол в матче (два разных события), 17 на дубль и 101 на хет-трик. Такие же кэфы на Паулиньо и Эндрика де Соузу. Можно поставить и на гол Хулиана Альвареса за 3.6. На Габриэля Мартинелли предлагается кэф 5.5, а на Маркиньоса и вовсе 13.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 за 1.54.

Недооценка Уругвая и недооценка Колумбии в предыдущем туре стоили одинаково обоим нашим участникам. Тем более что Уругвай с боем взял шесть очков у этих двух команд, проведя встречи подряд и выстояв все 180 минут. Ну а теперь им придётся столкнуться лицом к лицу, и игра покажет, кто сделал правильные выводы (если их кто-то сделал вообще). Но большого тотала здесь всё-таки не будет. А вот борьбы можно ждать не просто много, а очень много.

Где смотреть матч Бразилия – Аргентина

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