Винисиус может пропустить до шести недель из-за травмы бедра

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига травмы Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор пропустит больше месяца из-за травмы.

Вингер «Реала» и сборной Бразилии получил повреждение левого бедра в игре с Колумбией (1:2) в квалификации ЧМ-2026.

По информации The Athletic, футболист может пропустить до шести недель из-за этой травмы. В прошлый раз из-за подобного повреждения правой ноги он выбыл на 4 недели. 

Винисиус вернулся в расположение «Реала». Он пройдет дополнительное обследование, которое позволит поставить более диагноз. 

В текущем сезоне Ла Лиги бразилец провел 10 матчей и забил 4 гола. Его статистику можно найти здесь

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24 комментария

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corazón blanco
Ну это просто какое-то проклятие, Мадрид постоянно страдает от «вируса ФИФА». Здоровья Вини!
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Данияр Жумабекович
список травмированных: Куртуа, Милитао, Тчуамени, Камавинга, Себальос, Винисиус, Кепа, Гюлер. Целый состав почти(
+10
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войд
Сборные это зло)
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Bigbadaboom
Ответ Данияр Жумабекович
список травмированных: Куртуа, Милитао, Тчуамени, Камавинга, Себальос, Винисиус, Кепа, Гюлер. Целый состав почти(
состав на проход в финал ЛЧ
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Cruel Snake
Это эпидемия не иначе. Накрыло просто. Огромные надежды на резервистов. Пора доказывать свою состоятельность
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Мохнатый55
Неужели снова происки расистов?
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DonaldBrashear 2.0
такую форму набрал классную, с Родриго просто разрывали. Хорошо, что есть Браим Диас, этот парень будет тащить пока. Диас - Хоселу - Родриго, пока там надо играть. В опорке если нужна помощь будет можно Алабу выпустить, в центре защиты Начо - Рюдигер, тоже норм вариант.
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QWertY
Ну хотя бы нытья меньше станет, что уже хорошо
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Алекс Самойлов
Ответ Сергей Максимюк
просто жду момента, когда сборные будут платить компенсации
Фифа и так платит
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DonaldBrashear 2.0
Ответ Алекс Самойлов
два гола в лиге это разрывал???
1+1 в ЛЧ, 2 гола Ла Лиге - это последние две игры до травмы, куча созданных моментов. Игру надо смотреть, а не в комментах умничать
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Абдул Абакаев
Ответ corazón blanco
Ну это просто какое-то проклятие, Мадрид постоянно страдает от «вируса ФИФА». Здоровья Вини!
не один Реал
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Сергей Максимюк
просто жду момента, когда сборные будут платить компенсации
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Hans Castorp
6 недель , плюс минимум 4-5 матчей где он будет набирать кондиции. Не знаю как из этого будет выкручиваться Анчелотти , но учитывая список травмированных и то , что они не вернутся в ближайшее время , я бы настоял на хотя бы 1-2 трансферах уже в зимнее ТО , ибо с таким вагоном покалеченных серьезные задачи решить практически нереально
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Кино Музыка
Хави проткнул очередную куклу булавкой...
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ARAMIS777
Скорейшего выздоровления ему.
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Men77
Автор пропустил слово "точный" , угадай где
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Чилли_Вилли
Что не день, то травма! Надо срочно доукомплектовать состав в зимнее трансферное окно, несмотря на то, что Реал не любит закупаться в это время!
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