Винисиус может пропустить до шести недель из-за травмы бедра

Винисиус Жуниор пропустит больше месяца из-за травмы.

Вингер «Реала» и сборной получил повреждение левого бедра в игре с Колумбией (1:2) в квалификации ЧМ-2026.

По информации The Athletic, футболист может пропустить до шести недель из-за этой травмы. В прошлый раз из-за подобного повреждения правой ноги он выбыл на 4 недели.

вернулся в расположение « ». Он пройдет дополнительное обследование, которое позволит поставить более диагноз.

В текущем сезоне бразилец провел 10 матчей и забил 4 гола. Его статистику можно найти здесь.

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