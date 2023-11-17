Эндрик, принадлежащий «Реалу», дебютировал за Бразилию в 17 лет и 118 дней. Только трое, включая Пеле, сделали это в более юном возрасте – в 1950-60-х годах

Теги Палмейрас высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Сборная Колумбии по футболу Пеле Эду квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Эндрик Футбол

Эндрик дебютировал за сборную Бразилии в возрасте 17 лет и 118 дней.

Принадлежащий «Реалу» нападающий заменил Рафинью Диаса на 82-й минуте матча квалификации ЧМ-2026 против Колумбии (1:2).

Эндрик стал самым юным игроком, дебютировавшим за сборную Бразилии, с 1993 года, когда за национальную команду в возрасте 17 лет, 6 месяцев и 2 дней впервые сыграл Роналдо.

Самым молодым дебютантом в истории сборной Бразилии остается Пеле. Он впервые сыграл за национальную команду 7 июля 1957 года в возрасте 16 лет и 257 дней. Моложе Эндрика на момент дебюта также были Эду (Жонас Эдуардо Америко), сыгравший за сборную в 16 лет и 303 дня в 1966 году и Коутиньо (Антонио Вилсон Виейра Онорио), который дебютировал за Бразилию в возрасте 17 лет и 28 дней в 1960 году.

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6 комментариев

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JENNINGS
Пишет историю на наших глазах!
Успехов парню!💪🇧🇷 Главное - не сглазить
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corazón blanco
Ответ JENNINGS
Пишет историю на наших глазах! Успехов парню!💪🇧🇷 Главное - не сглазить
Главное, чтобы был сконцентрирован на футболе, а то после подписания его Мадридом немного сбавил к себе требования и даже потерял место в основе. Благо, что в последнее время стал показывать тот футбол и результат, который от него все ждут.
+3
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Парвез
Ну это пака ничего незначит
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