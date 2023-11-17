Эндрик, принадлежащий «Реалу», дебютировал за Бразилию в 17 лет и 118 дней. Только трое, включая Пеле, сделали это в более юном возрасте – в 1950-60-х годах

Эндрик дебютировал за сборную Бразилии в возрасте 17 лет и 118 дней.

Принадлежащий « » нападающий заменил Рафинью Диаса на 82-й минуте матча квалификации ЧМ-2026 против (1:2).

Эндрик стал самым юным игроком, дебютировавшим за сборную , с 1993 года, когда за национальную команду в возрасте 17 лет, 6 месяцев и 2 дней впервые сыграл Роналдо.

Самым молодым дебютантом в истории сборной Бразилии остается . Он впервые сыграл за национальную команду 7 июля 1957 года в возрасте 16 лет и 257 дней. Моложе Эндрика на момент дебюта также были Эду (Жонас Эдуардо Америко), сыгравший за сборную в 16 лет и 303 дня в 1966 году и Коутиньо (Антонио Вилсон Виейра Онорио), который дебютировал за Бразилию в возрасте 17 лет и 28 дней в 1960 году.

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