ТВ «Реала» о судье матча с «Талаверой»: «Куадра Фернандес – «сын Негрейры», по слухам, болеющий за мадридский клуб. Но это не «Реал», «Хетафе», «Райо» и «Леганес»

Клубное телевидение «Реала» обвинило судью в поддержке «Атлетико».

Клубное телевидение «Реала» намекнуло на то, что судья матча с «Талаверой» болеет за «Атлетико».

Игра 1/16 финала Кубка Испании «Талавера » – «Реал» состоится 17 декабря.

«Завтрашний матч обслужит Гильермо Куадра Фернандес – «сын Негрейры», который, по слухам, болеет за мадридский клуб, но это не «Реал», не «Хетафе », не «Райо Вальекано » и не «Леганес», – сказал ведущий RMTV.

Таким образом, на Real Madrid TV намекнули на симпатии судьи к «Атлетико» – принципиальному сопернику «Мадрида».

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре , работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату Негрейре 7,7 млн евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

ТВ «Реала» о словах Лапорты, что он не знаком с Негрейрой: «Напоминаем, ложь в суде – это преступление»