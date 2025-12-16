«Несправедливо!» Жена Рафиньи репостнула запись TNT Sports после того, как вингер «Барсы» не выиграл The Best и не попал в команду года от ФИФА

Жена Рафиньи отреагировала на результаты премии The Best.

Наталия Родригес Беллоли, жена вингера «Барселоны» Рафиньи , отреагировала на то, что ее муж не получил премию The Best , а также не попал в символическую сборную года по версии ФИФА. Лучшим игроком года по версии ФИФА был признан вингер «ПСЖ» Усман Дембеле.

В своих соцсетях девушка репостнула публикацию TNT Sports с изображением бразильца и подписью «Несправедливо!»

«Не попал в топ-3, не попал в команду года. Рафинья ничего не выиграл на премии The Best от ФИФА. Согласны с решением? Его сезон был невероятным», – говорится в посте TNT Sports.

Скриншот: instagram.com/stories/taia_belloli

Также в сети есть скриншоты сторис Беллоли с командой года, где она пишет следующее: «Рафинья что, баскетболист??? Они уже даже не скрывают». Еще на одном скриншоте приведена статистика Рафиньи – 62 очка по системе «гол+пас», которая сопровождается такими словами: «Но он не заслужил того, чтобы быть в числе 11». На данный момент этих публикаций в ее аккаунте нет.

