Украина — Италия: прогноз на матч 20.11.2023, квалификация на ЧЕ 2024

С каждым игровым днем двух последних туров число участников Евро 2024 становится все больше. Количество по-настоящему решающих поединков уменьшается, но в нескольких группах осталась интрига. Одна из них группа С, где еще два месяца назад определился фаворит, сборная Англии, которая досрочно оформила путевку в Германию, а за второе место должна была развернуться борьба между командами Украины и Италии. Так оно все в итоге и вышло. К матчу заключительного тура желто-синие и Скуадра Адзурра подошли практически с идентичными показателями. У итальянцев только лучше разница забитых и пропущенных мячей, да и в очном противостоянии они одержали над украинцами победу дома. Уже понятно, что сборная Италии может сыграть вничью. К тому же поединок, как это случается последние два года со сборной Украины, пройдет на нейтральном поле.

Болельщики уже изучили все расклады и прекрасно понимают, что и у тех, и у других будет возможность попасть на Евро 2024 по запасному пути, учитывая хорошие результаты в Лиге Наций. Но в стыковых матчах чаще всего не везет ни тем, ни другим. Итальянцы хорошо помнят, чем закончились стыки накануне чемпионата мира в Катаре. Так что предстоящий поединок это уже своеобразный стыковой матч. Украинцы пропускали минувший тур, но при этом сыграли товарищеский матч с польской «Легией» причем не из Варшавы, а из Гданьска, команда выступает в первой лиге. Итальянцы, в свою очередь, выдали интересный поединок против Северной Македонии, где хватало интриг. Но самая главная впереди — кто выйдет в финальный турнир чемпионата Европы. Матч состоится на стадионе БайАрена в Леверкузене, начало в 22:45 по московскому времени.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (0), ТБ 2,5

Украина

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вызвал на решающий поединок всех сильнейших футболистов команды. Матч с «Легией», по словам наставника, был абсолютно не нужен сборной, но на нем настояла УЕФА, мол, команда должна была сыграть товарищеский матч. В результате соперник получился далеко не самым искушенным, поединок проходил в обстановке полной секретности, при закрытых дверях без болельщиков и журналистов. Был он даже не столько товарищеским, сколько тренировочным, сыграли все игроки вызванные на сбор.

Основное внимание матчу с командой Италии. Фаворитом выступает Скуадра Адзурра, но сборная Украины сейчас представляет серьезную силу. Основные игроки выступают в ведущих чемпионатах Европы, все они вызваны, травм нет. Другое дело, что не всегда команде удавались решающие матчи, и тут впору вести речь о психологии. Нынешнюю кампанию сборная начала с поражения от команды Англии, причем преимущество лидеров группы было подавляющим, украинцы не смогли нанести ни одного удара по воротам соперника.

Затем был выезд в Северную Македонию, где после первого тайма желто-синие уступали со счетом 0 : 2 при все той же невнятной игре. Однако во втором тайме подопечные Реброва смогли забить в ворота хозяев три безответных мяча, это и можно было назвать рождением нового коллектива. Украинцы стали единственной командой, которая отобрала очки у англичан, но в то же время ничего не смогла противопоставить итальянцам на Джузеппе Меацца. В предстоящем матче нужно играть с позиции силы. Перед вами результаты пяти последних поединков с участием сборной Украины.

Товарищеский. 16.11.2023, «Легия» — Украина — 0 : 2

— 0 : Квалификация ЧЕ. 17.10.2023, Мальта — Украина — 1 : 3

— 1 : Квалификация ЧЕ. 14.10.2023, Украина — Северная Македония — 2 : 0

— Северная Македония — : 0 Квалификация ЧЕ. 12.09.2023, Италия — Украина — 2 : 1

— Украина — : 1 Квалификация ЧЕ. 09.09.2023, Украина — Англия — 1 : 1

Факты и цифры

Сборная Украины была четвертьфиналистом чемпионата мира в 2006 году и чемпионата Европы в 2020 году

В рейтинге ФИФА команда находится на 22 позиции, самое высокое место она занимала в 2007 году — 11

В квалификации голами отличились семь разных футболистов, на счету Виктора Цыганкова 2 забитых мяча, он лучший бомбардир

Такая же ситуация и среди ассистентов, тут лучший Михаил Мудрик, на его счету 2 результативные передачи

Прогноз на матч Словения – Казахстан

Италия

С одной стороны, команда Италии переживает очень непростой период. По ходу квалификационного турнира произошла смена тренера. Роберто Манчини прельстился 150 миллионами евро за три года, которые он получит тренируя сборную Саудовской Аравии. Плюс к этому наверняка наложилась моральная усталость. Лучший вариант его сборной остался в триумфальном 2021 году, когда удалось выиграть Евро 2020, с тех пор были одни только неудачи. Да и вообще, два раза мимо чемпионатов мира для четырехкратных обладателей трофея уже чересчур.

С другой стороны, подбор игроков сейчас у Италии очень хороший. Здесь нет звезд мирового уровня, но и не так часто в своей истории Скуадра Адзурра могла ими похвастаться. Акцент делался на командную игру, и тут все в порядке. Нужны были новые идеи, и их должен привнести триумфатор Серии А с «Наполи» Лучано Спаллетти. Пока после нескольких сыгранных матчей нельзя сказать, что мы видим уже полностью его команду, но в глаза бросается атакующая манера игры, которая сохранилась от предыдущего наставника.

Предстоящий матч для Спаллетти будет пятым по счету и только в Англии его команда уступила, хотя это была вполне равная игра. Все остальные поединки были выиграны с безоговорочным преимуществом. В минувшую пятницу итальянцы разгромили Северную Македонию, отомстив за прежние обиды. Именно они не пустили итальянцев в Катар. Да и тут в середине второго тайма смогли забить два мяча, уступая со счетом 0 : 3. Но любой другой исход кроме победы итальянцев был бы точно несправедлив к хозяевам, что они в итоге и доказали. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием сборной Италии.

Квалификация ЧЕ. 17.11.2023, Италия — Северная Македония — 5 : 2

— Северная Македония — : 2 Квалификация ЧЕ. 17.10.2023, Англия — Италия — 2 : 1

— Италия — : 1 Квалификация ЧЕ. 14.10.2023, Италия — Мальта — 4 : 0

— Мальта — : 0 Квалификация ЧЕ. 12.09.2023, Италия — Украина — 2 : 1

— Украина — : 1 Квалификация ЧЕ. 09.09.2023, Северная Македония — Италия — 1 : 1

Факты и цифры

Сборная Италии четырехкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы, причем действующий

В рейтинге ФИФА команда располагается на 9 позиции, лучшее место в рейтинге — 1 в разные периоды с ноября 1993 по сентябрь 2007 года

В квалификационном турнире итальянцы отличились 16 раз, лучший бомбардир полузащитник «Интера» Давиде Фраттези, на его счету 3 забитых мяча

Лучший ассистент команды еще один полузащитник «Интера» Николо Барелла, на его счету 4 результативных передачи

История личных встреч сборных Украины и Италии

Команды встречаются довольно регулярно. Первые поединки были сыграны уже вскоре после обретения Украиной независимости. Дважды команды сыграли в 1995 году в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы. Всего проведено девять матчей, из них три товарищеские. Желто-синие пока ни разу не побеждали Скуадру Адзурру.

Победы Италии — 7

Победы Украины — 0

Ничьи — 2

Самая крупная победа Италии — 3 : 0

Самый известный и статусный матч состоялся в 2006 году на чемпионате мира в Германии. Тогда украинцы впервые попали в восьмерку сильнейших команд мирового первенства и проиграли со счетом 0 : 3. Две ничьи были зафиксированы в товарищеских поединках. Результаты пяти последних матчей команд друг с другом перед вами.

Квалификация ЧЕ. 12.09.2023, Италия — Украина — 2 : 1

— Украина — : 1 Товарищеский. 10.10.2018, Италия — Украина — 1 : 1

Товарищеский. 29.03.2011, Украина — Италия — 0 : 2

— 0 : Квалификация ЧЕ. 12.09.2007, Украина — Италия — 1 : 2

— 1 : Квалификация ЧЕ. 07.10.2006, Италия — Украина — 2 : 0

Коэффициенты букмекеров на матч Украина — Италия

Если исходить исключительно из поединка этих команд в первом круге, то у итальянцев заметное преимущество. Но и сборная Украины тоже изменилась. Она умеет действовать с позиции силы и если находится не в первом эшелоне сильнейших европейских сборных, то во втором точно. Сильно в становлении игроков помогает игра в командах ведущих чемпионатов Европы. Поэтому заранее в этом матче отдавать победу итальянцам не стоит. Букмекеры с этим не согласны и отдают заметное преимущество Скуадре Адзурре. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа Украины — 4,20

Ничья — 3,65

Победа Италии — 1,90

Номинальным хозяевам поля нужно будет идти вперед, ничья их не устроит, отсюда тактика итальянцев будет классической — игра на контратаках. Тут они как рыба в воде. Поэтому вряд ли мы станем свидетелями сенсации. Сборная Италии займет второе место, а команда Украины будет ждать соперников по стыковым матчам.

Где смотреть матч Украина – Италия

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥