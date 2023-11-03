Неймара прооперировали после травмы «крестов» и мениска. В бразильской федерации считают, что форвард может вернуться к Кубку Америки

Неймар перенес операцию на левой ноге и пропустит свыше полугода.

Форвард травмировал колено в матче против Уругвая в квалификации ЧМ-2026. У него диагностировали повреждение передней крестообразной связки, а также разрыв мениска.

Операцию Неймару делал доктор Родриго Ласмар, хирург сборной и «Атлетико Минейро». Сроки восстановления не называются, но в Бразильской конфедерации футбола считают, что нападающий « » может вернуться к стартующему 20 июня Кубку Америки, передает ESPN.

Ранее сообщалось, что бразилец выбыл на 10 месяцев.

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