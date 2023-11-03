Неймара прооперировали после травмы «крестов» и мениска. В бразильской федерации считают, что форвард может вернуться к Кубку Америки

Теги Сборная Бразилии по футболу травмы Кубок Америки Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Здоровье Футбол

Неймар перенес операцию на левой ноге и пропустит свыше полугода.

Форвард травмировал колено в матче против Уругвая в квалификации ЧМ-2026. У него диагностировали повреждение передней крестообразной связки, а также разрыв мениска.

Операцию Неймару делал доктор Родриго Ласмар, хирург сборной Бразилии и «Атлетико Минейро». Сроки восстановления не называются, но в Бразильской конфедерации футбола считают, что нападающий «Аль-Хилаля» может вернуться к стартующему 20 июня Кубку Америки, передает ESPN.

Ранее сообщалось, что бразилец выбыл на 10 месяцев.

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6 комментариев

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фк кабинет
Вечный травмат Неймар,успел саудитов развести на большой контракт.
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rigobersong
Жаль Неймара, такую карьеру переходом в ПСЖ загубил:)
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Overkiller
Ответ фк кабинет
Вечный травмат Неймар,успел саудитов развести на большой контракт.
Думаю что там тоже не дураки сидят и в контракте подобные моменты явно предусмотрены.
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Кашшай Чакырович
Ответ Overkiller
Думаю что там тоже не дураки сидят и в контракте подобные моменты явно предусмотрены.
Да его брали для пиара больше , а не для игры ! Думаю Саудиты заплатят ему все и так ) они не жадные )
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VERBLYUD
Возвращаешься после тяжелой травмы с надеждой выиграть Кубок Америки, а там Аргентина просто деклассирует Бразилию. Представляю, как обидно будет Неймару.
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Josep
Конечно вернётся, очень скоро и "ещё сильнее!" - обязательный режим из дней рождений сестры/брата/свата/племянника, строгая диета из череды карнавалов, ночных вечеринок и покер пати - и Ней готов к новым подвигам!
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