Агент Модрича: «Переход Луки в Саудовскую Аравию возможен, если предложение его устроит»

Агент Луки Модрича допустил переход игрока в клуб из Саудовской Аравии.

Прошлым летом полузащитник «Реала» получил несколько предложений из Саудовской Аравии, но отклонил их и продлил контракт с « » на год.

«Прошлым летом интерес к Модричу [из Саудовской Аравии] был, его хотели подписать. У игрока было несколько предложений: одно – от команды из столицы, а также еще от одного клуба.

Сейчас Модрич думает от «Реале», но его переход в саудовскую лигу возможен, если предложение устроит игрока», – сказал агент Борха Коуче.

Срок нынешнего контракта Модрича с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года. Он выступает за клуб с 2012 года.

В этом сезоне у 38-летнего полузащитника 1 голевая передача за 647 минут в 15 матчах за «Мадрид». Полную статистику игрока можно изучить здесь.

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