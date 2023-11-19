Агент Модрича: «Переход Луки в Саудовскую Аравию возможен, если предложение его устроит»

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Лука Модрич высшая лига Саудовская Аравия агенты Футбол

Агент Луки Модрича допустил переход игрока в клуб из Саудовской Аравии.

Прошлым летом полузащитник «Реала» получил несколько предложений из Саудовской Аравии, но отклонил их и продлил контракт с «Мадридом» на год.

«Прошлым летом интерес к Модричу [из Саудовской Аравии] был, его хотели подписать. У игрока было несколько предложений: одно – от команды из столицы, а также еще от одного клуба.

Сейчас Модрич думает от «Реале», но его переход в саудовскую лигу возможен, если предложение устроит игрока», – сказал агент Борха Коуче.

Срок нынешнего контракта Модрича с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года. Он выступает за клуб с 2012 года.

В этом сезоне у 38-летнего полузащитника 1 голевая передача за 647 минут в 15 матчах за «Мадрид». Полную статистику игрока можно изучить здесь.

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3 комментария

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xDe xDe
Уверен, если Лука годик-два решит заработать перед пенсией, его вообще никто не осудит. Живая легенда Мадрида и Ла Лиги, о такой карьере любой полузащитник может только мечтать.
Но всё-таки очень хотелось бы, чтобы Лукита остался ещё хотя бы на сезон и закончил карьеру в Мадриде. Тем более что Кросс, скорее всего, заканчивает этим летом.
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SaH4r.
Жаль, было бы лучше в Маями. Увидеть в одной команде лучших игроков десятилетия и Барсы и Реала это мечта
+4
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