Месси хочет видеть Модрича в «Интер Майами», Лука обедал с Бекхэмом. Об этом рассказал Миятович

Теги МЛС Реал Мадрид Лионель Месси Дэвид Бекхэм Ла Лига возможные трансферы Предраг Миятович Лука Модрич Интер Майами Футбол

Лионель Месси хочет видеть Луку Модрича в «Интер Майами».

Об этом рассказал бывший нападающий и спортивный директор «Реала» Предраг Миятович.

«У Модрича были предложения от многих команд из США, в часности – конкретно от этой [«Интер Майами»]. У него уже было предложение из Саудовской Аравии, но Лука захотел остаться в «Мадриде».

Месси лично заинтересован в такой возможности. Несколько дней назад Модрич встретился с Бекхэмом в Хорватии, они пообедали вместе», – сказал Миятович в интервью Carrusel.

Ранее появилась информация о том, что Модрич, как и Тони Кроос, недоволен своей ролью. Оба футболиста считают, что по-прежнему готовы играть в старте «Мадрида».

В этом сезоне 38-летний центральный полузащитник отыграл 287 в 7 матчах «Реала» во всех турнирах. Полную статистику хорвата можно найти здесь.

Кроос и Модрич недовольны ролями в «Реале». Все так серьезно?

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20 комментариев

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Zed_patriot
Понимает кто главный тащер того Реала
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Отец Абду
LM10 🤝 LM10

И Модрич, и Месси поиграли в финале ЧМ, лучшие игроки ЧМ и обладатели ЗМ, ЛЧ:)

С удовольствием посмотрел бы на их дуэт!
+13
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Молодой Френки
Отличный выбор! Модрич олицетворение всей креативности Мадрида последние лет 5.
+11
-3
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Muhammad Juraev
Наконец-то Модрич поиграет с лучшим игроком в мире)
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Бритва Борисович
Ничего не понимаешь ты! Главный тащер того Реала - Роналда, стоящая на дальней штанге с вытянутой ногой, об которую Модрич и ко должны были забивать голы! Поэтому Роналда в 38 в величайшей лиге верблюдов, а Модрич в том же возрасте в слабенькой Ла Лиге и ЛЧ!
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Samurai99
Бускетс + Модрич = 💣🔥
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Мгер Цолакян
Пока Месси в Интере, к клубу приковано огромное внимание. Сейчас Бэкхему явно нужно усилить команду.
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Rule1
Модрич летом будет игроком Майами,вот это будет зубодробительно
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Штаны Габора Кирая
Напоминаю, что даже 40-летний Модрич > рычажные гномы чапи и инцecта.
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Бритва Борисович
Ответ Zed_patriot
Понимает кто главный тащер того Реала
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Бритва Борисович
Ответ Zed_patriot
Понимает кто главный тащер того Реала
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Мурас Будаков
Ответ Молодой Френки
Отличный выбор! Модрич олицетворение всей креативности Мадрида последние лет 5.
Я бы сказал 10
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