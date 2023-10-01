Месси хочет видеть Модрича в «Интер Майами», Лука обедал с Бекхэмом. Об этом рассказал Миятович
Лионель Месси хочет видеть Луку Модрича в «Интер Майами».
Об этом рассказал бывший нападающий и спортивный директор «Реала» Предраг Миятович.
«У Модрича были предложения от многих команд из США, в часности – конкретно от этой [«Интер Майами»]. У него уже было предложение из Саудовской Аравии, но Лука захотел остаться в «Мадриде».
Месси лично заинтересован в такой возможности. Несколько дней назад Модрич встретился с Бекхэмом в Хорватии, они пообедали вместе», – сказал Миятович в интервью Carrusel.
Ранее появилась информация о том, что Модрич, как и Тони Кроос, недоволен своей ролью. Оба футболиста считают, что по-прежнему готовы играть в старте «Мадрида».
В этом сезоне 38-летний центральный полузащитник отыграл 287 в 7 матчах «Реала» во всех турнирах. Полную статистику хорвата можно найти здесь.
Кроос и Модрич недовольны ролями в «Реале». Все так серьезно?
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С удовольствием посмотрел бы на их дуэт!