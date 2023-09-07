Модрич об отказе от перехода в Саудовскую Аравию: «Мне не нужно тешить свое эго историями о выгодных предложениях. «Реал» всегда на первом месте»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Футбол

Лука Модрич объяснил, почему не захотел уходить из «Реала» в Саудовскую Аравию.

Летом сообщалось, что саудовский «Аль-Ахли» предлагал полузащитнику зарплату в размере 80 миллионов евро в год. 

– Что касается предложений…

– Без ложной скромности скажу, что предложения были и раньше, так как есть постоянный интерес клубов ко мне. Однако мое фундаментальное видение ситуации, начиная с 2012 года и по сегодняшний день, заключается в том, что «Реал» всегда на первом месте.

Только в том случае, если бы у «Реала» были другие планы относительно меня, я бы рассмотрел другие варианты. Мое поведение в этом смысле за последние 11 лет наглядно подтверждает это.

– В этой безумной ситуации с Саудовской Аравии сообщалось и о сумасшедших предложениях для тебя. Многие считают, что отказываться от пары сотен миллионов евро за пару сезонов в возрасте 37-38 лет – безумие. 

– Я могу только повторить ответ на предыдущий вопрос. Я счастлив и доволен в «Реале», и пока это так, я не думаю о других вариантах. И мне не нужно тешить свое эго этими историями о выгодных предложениях. Я просто хочу наслаждаться каждым моментом в футболе и «Реале», и я не устанавливаю для себя никаких ограничений, – сказал Модрич.

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53 комментария

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oka79410
Спасибо Моуру, что позвал этого гения. Ознаменовал эпоху, разделив "Реал" на до и после
+102
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laudrup
Достойный ответ и прекрасная карьера великого игрока! Несколько я могу судить, к Модричу никогда нет претензий по самоотдаче.
+66
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Politruk
Ну не красавчик!?
+32
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Axmat Cecenov
Ответ oka79410
Спасибо Моуру, что позвал этого гения. Ознаменовал эпоху, разделив "Реал" на до и после
Моуриньо, хоть невыиграл ЛЧ (спасибо Рамосу что отправил мяч в космос). Но он создал команду , потом выигравшие ЛЧ. Но он как обычно натворил много дел
+23
-1
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Руслан Узденов
Этому парню нужен памятник на Бернабеу.
+16
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Виталий Ан
Ответ laudrup
Достойный ответ и прекрасная карьера великого игрока! Несколько я могу судить, к Модричу никогда нет претензий по самоотдаче.
Настоящий профессионал. Никаких комментарий в его исполнении, которые были бы не к месту или разные точки зрения. Редко, коротко, и по делу. Ну а дела как игрока, просто маэстро. С годами всегда был только лучше. В сборной Хорватии все достижения на прямую связаны с ним. Великий игрок.
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Рашпель793
И ведь не просто балаболит о важности Реала и своей преданности, а на деле это показывает, каждый год переподписывая контракт, без требований о повышении, увеличении срока и т.д. Как и Кроос, к слову. Хотя оба при этом до сих пор приносят пользу и на поле и вне его.
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СЛИВОЧНЫЙ
Модрич конечно топовый мужик, ничего не скажешь. Не то что эти бизнесмены-футболисты, уезжающие в пустыню за денгами🤑💰
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СуперНегр228
Ответ Axmat Cecenov
Моуриньо, хоть невыиграл ЛЧ (спасибо Рамосу что отправил мяч в космос). Но он создал команду , потом выигравшие ЛЧ. Но он как обычно натворил много дел
Там вообще то Криш и Кака обделались
+10
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ten Hag
Лука, ты символ Мадрида!
Все болельщики любят тебя
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pjg2yvtmf4
Ответ John Brocnar
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Зидан наверное один из самых сильных футболистов за всю историю лично для меня, Иньеста и Хави при всем уважении к этим двум великим игрокам немножко не дотягивают до уровня Зидана
+9
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AmanEsen
Ответ СуперНегр228
Там вообще то Криш и Кака обделались
Криш же 2 гола забил Баварии тогда
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СЛИВОЧНЫЙ
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Красивый только один, и это Роналду.
Ахпахпахаа
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Гномович!
Ответ John Brocnar
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Иньеста и Хави даже не лучшие полузащитники в истории Барселоны, о чем ты?
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John Brocnar
Ответ pjg2yvtmf4
Зидан наверное один из самых сильных футболистов за всю историю лично для меня, Иньеста и Хави при всем уважении к этим двум великим игрокам немножко не дотягивают до уровня Зидана
Ну ладно согласен Зидан топище. Я угарнул просто с коментатора. Но Иньеста выше Модрича в моем рейтинге
+3
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Гномович!
Лучший полузащитник в истории после Зидана.
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Плеймейкер87
Легенда Реала
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John Brocnar
Ответ Гномович!
Иньеста и Хави даже не лучшие полузащитники в истории Барселоны, о чем ты?
Для меня Иньеста лучший! Помню его гол на Бернабеу, после передачи от Неймара пяткой когда он в девятку засандалил! Вотэто комбинация была, просто уаууу!!! По-моему 0:4 счет был тогда
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Rhett Butler
К Модричу прям какое-то особое уважение, вне зависимости от пристрастий. Умница на поле и вне его!
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Konstantin Meerov
великий футболист и без ментальных проблем, как у герцога люксембургского
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Игорь Климов
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Красивый только один, и это Роналду.
Сомнительное заявление.
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Andrey Ashhabadskiy
зауважал реально Модрича 💪
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Axmat Cecenov
Ответ СуперНегр228
Там вообще то Криш и Кака обделались
И Роналду, и Кака, и Рамос. Но потом они исправились и подарили море эмоций
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Никита Самарин
Слова настоящей легенды клуба! Лука 😍
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FCKUZBASS
Ответ laudrup
Достойный ответ и прекрасная карьера великого игрока! Несколько я могу судить, к Модричу никогда нет претензий по самоотдаче.
полностью согласен с тобой!!! хоть и топлю за Барсу!!! ещё бы отметил Кроса!
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