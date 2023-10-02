Бекхэм хочет подписать Модрича в «Интер Майами». Хавбек близок к уходу из «Реала», но сосредоточен на команде

«Интер Майами» интересуется Лукой Модричем.

Ранее бывший нападающий и спортивный директор «Реала» Предраг Миятович рассказал, что Лионель Месси хочет видеть в своей команде, а хорват пообедал с владельцем клуба .

Журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг подтверждает информацию об интересе « » к хавбеку: по его сведениям, в приглашении игрока заинтересован Бекхэм.

Отмечается, что Модрич близок к уходу из «Реала», но в данный момент сосредоточен на мадридской команде, так как хочет снова стать игроком основного состава. Его контракт действует до конца сезона.

В этом сезоне 38-летний футболист отыграл 287 минут в 7 матчах за « » во всех турнирах. Полную статистику хорвата можно найти здесь.

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