Бекхэм хочет подписать Модрича в «Интер Майами». Хавбек близок к уходу из «Реала», но сосредоточен на команде
«Интер Майами» интересуется Лукой Модричем.
Ранее бывший нападающий и спортивный директор «Реала» Предраг Миятович рассказал, что Лионель Месси хочет видеть Модрича в своей команде, а хорват пообедал с владельцем клуба Дэвидом Бекхэмом.
Журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг подтверждает информацию об интересе «Интера» к хавбеку: по его сведениям, в приглашении игрока заинтересован Бекхэм.
Отмечается, что Модрич близок к уходу из «Реала», но в данный момент сосредоточен на мадридской команде, так как хочет снова стать игроком основного состава. Его контракт действует до конца сезона.
В этом сезоне 38-летний футболист отыграл 287 минут в 7 матчах за «Реал» во всех турнирах. Полную статистику хорвата можно найти здесь.
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Только старт сезона, Лука тот год дико пахал и за клуб, и за сборную (ЧМ зимой и Лига Наций летом, причём по 12х минут)
Отдохнет в начале, наберёт форму и в будет вторую половину сезона уничтожать
Сейчас велик риск травмы, при таком возрасте так вообще