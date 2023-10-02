Бекхэм хочет подписать Модрича в «Интер Майами». Хавбек близок к уходу из «Реала», но сосредоточен на команде

Теги МЛС Реал Мадрид Дэвид Бекхэм Ла Лига возможные трансферы Лука Модрич Интер Майами Футбол

«Интер Майами» интересуется Лукой Модричем.

Ранее бывший нападающий и спортивный директор «Реала» Предраг Миятович рассказал, что Лионель Месси хочет видеть Модрича в своей команде, а хорват пообедал с владельцем клуба Дэвидом Бекхэмом.

Журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг подтверждает информацию об интересе «Интера» к хавбеку: по его сведениям, в приглашении игрока заинтересован Бекхэм. 

Отмечается, что Модрич близок к уходу из «Реала», но в данный момент сосредоточен на мадридской команде, так как хочет снова стать игроком основного состава. Его контракт действует до конца сезона. 

В этом сезоне 38-летний футболист отыграл 287 минут в 7 матчах за «Реал» во всех турнирах. Полную статистику хорвата можно найти здесь.

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14 комментариев

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Отец Абду
Ответ corazón blanco
Модрич продлевая контракт, прекрасно знал, что в этом сезоне ввиду возраста и прихода Джуда у него будет гораздо меньше игрового времени. Если бы Лука действительно хотел заработать деньги, он бы уже нынешним летом ушел в Саудовскую Аравию, но отказался от сумасшедшего предложения. Надеюсь, что все же Лука завершит карьеру именно в Мадриде!
Мне кажется, что он не думал, что его настолько сильно на скамейку посадят. Да, он знал, что будет меньше играть, но я не думаю, что он предполагал, что настолько меньше. За 11 лет впервые два матча подряд на скамейке просидел...
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corazón blanco
Модрич продлевая контракт, прекрасно знал, что в этом сезоне ввиду возраста и прихода Джуда у него будет гораздо меньше игрового времени. Если бы Лука действительно хотел заработать деньги, он бы уже нынешним летом ушел в Саудовскую Аравию, но отказался от сумасшедшего предложения. Надеюсь, что все же Лука завершит карьеру именно в Мадриде!
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Zed_patriot
два сильнейших обладателя ЗМ за последние 15 лет
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VERBLYUD
Ответ Artem Piatkov
Легенда Модрич, на 3 года пережил Хави и Иньесту по продолжительности игры на топ-уровне Серебро + Бронза с на ЧМ Хорватией на вес Золота с Испанией
Иньеста с 2005 года играл на топ уровне, а Модрич до 2014 года был средним игроком.
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King_X
Ответ corazón blanco
Модрич продлевая контракт, прекрасно знал, что в этом сезоне ввиду возраста и прихода Джуда у него будет гораздо меньше игрового времени. Если бы Лука действительно хотел заработать деньги, он бы уже нынешним летом ушел в Саудовскую Аравию, но отказался от сумасшедшего предложения. Надеюсь, что все же Лука завершит карьеру именно в Мадриде!
Уверен, чрезмерно драматизируют
Только старт сезона, Лука тот год дико пахал и за клуб, и за сборную (ЧМ зимой и Лига Наций летом, причём по 12х минут)
Отдохнет в начале, наберёт форму и в будет вторую половину сезона уничтожать
Сейчас велик риск травмы, при таком возрасте так вообще
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Sarumian
Пусть переходит в Майами. Будет круто смотреть за игроками Барсы и Реала в одной команде. Ещё одного в защиту подтянуть и можно бороться за все турниры.
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Кашшай Чакырович
Фишка Модрича это работоспособность , он таскал рояль всю карьеру ,но уже 38 , это сумашедший возраст для его позиции, думаю что уйдет !
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Экспертное мнение
Брать сорокалетнего Модрича такое себе, даже если он в форме, всё равно должен быть лимит возрастных игроков на поле, а тут еще более старый чем Бускетс, Месси и Альба)) Какой бред, лучше на Кремаски делать ставку, плюс Месси часто играет ближе к центру. Майами нужен форвард - Суарес, и центрдеф какой-нибудь.
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Negoro
Пусть вместе с Кроссом переходят в Интер. Вместе с Бускетом поиграют в полузащите. Месси даст добро. Наср откажется от товарняка. Как Иттихад в Иране.
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Антон Киселёв
Ответ corazón blanco
Модрич продлевая контракт, прекрасно знал, что в этом сезоне ввиду возраста и прихода Джуда у него будет гораздо меньше игрового времени. Если бы Лука действительно хотел заработать деньги, он бы уже нынешним летом ушел в Саудовскую Аравию, но отказался от сумасшедшего предложения. Надеюсь, что все же Лука завершит карьеру именно в Мадриде!
В теории соглашаться на одно, а на практике оказаться не готовым сидеть на лавке - это вообще стандартная ситуация
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