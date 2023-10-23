Директор «Реала» о Модриче в Саудовской Аравии: «Переговоров о трансфере в январе нет. Мы сейчас не рассматриваем уход Луки»

В «Реале» прокомментировали слухи о переходе Луки Модрича в Саудовскую Аравию.

Сообщалось, что саудовские клубы интересуются 38-летним полузащитником и могут попытаться купить его в зимнее трансферное окно.

«Представители саудовской лиги не ведут официальных переговоров о трансфере в январе следующего года. В настоящее время мы не рассматриваем его уход из команды», – сказал исполнительный директор мадридского клуба Хосе Анхель в интервью Ar-Riyadiyah.

В текущем сезоне Ла Лиги Модрич провел 8 матчей, но лишь 3 раза вышел в стартовом составе. Его статистику можно найти здесь.

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline