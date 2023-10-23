Директор «Реала» о Модриче в Саудовской Аравии: «Переговоров о трансфере в январе нет. Мы сейчас не рассматриваем уход Луки»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич высшая лига Саудовская Аравия Футбол

В «Реале» прокомментировали слухи о переходе Луки Модрича в Саудовскую Аравию.

Сообщалось, что саудовские клубы интересуются 38-летним полузащитником и могут попытаться купить его в зимнее трансферное окно. 

«Представители саудовской лиги не ведут официальных переговоров о трансфере Луки Модрича в январе следующего года. В настоящее время мы не рассматриваем его уход из команды», – сказал исполнительный директор мадридского клуба Хосе Анхель в интервью Ar-Riyadiyah. 

В текущем сезоне Ла Лиги Модрич провел 8 матчей, но лишь 3 раза вышел в стартовом составе. Его статистику можно найти здесь

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ApXuMaHqPuT
Ответ Asker Nourusov
Лукито - живая легенда Реала, он ею и останется, и закончит в Мадриде !!
Очень редко было, когда легенда Реала заканчивала в Мадриде😕
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Ответ ApXuMaHqPuT
Очень редко было, когда легенда Реала заканчивала в Мадриде😕
Модрич не легенда реала:)) Легенда Кросс!:))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Ответ 13ыйРычагЛапорты
Ты пока до магазина дойдёшь хлеб купить, уже задышка будет. Так что сразу переведи дух, а потом проводи свою топовую аналитику. У кого левый ЗМ, а у кого нет.
По себе людей не судят:) Я бегаю быстрее хорватского днаря с его куриными лапками:)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий