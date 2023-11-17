Лука Модрич: «Реал» – это все для меня, семья, образ жизни. Лучший клуб в истории футбола»
Лука Модрич сказал, что «Реал» значит для него все.
«Реал» – это все для меня. Часть моей жизни, моя семья, образ жизни.
Я из Хорватии, я был рожден там. Но я здесь уже 11 лет, чувствую себя тут как дома. Я благодарен за все, что переживаю в лучшем клубе в истории футбола.
500 матчей за «Реал» – это невероятно, я не знаю, что сказать. Достичь этого рубежа – это потрясающе. 500 игр – это цифра, которой добились очень немногие игроки «Реала». То, что я среди этих избранных, наполняет меня гордостью.
Помимо всех наград и кубков, важнее всего было признание болельщиков, которые всегда поддерживали меня. Нельзя обмануть людей.
Любовь, которую я чувствую каждый раз, когда выхожу на поле «Сантьяго Бернабеу», делает меня очень счастливым. Поэтому я всегда стремился отплатить за это, отдав все свои силы», – сказал 38-летний хорватский хавбек Модрич, проводящий 12-й сезон за «Мадрид».
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