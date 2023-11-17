Лука Модрич: «Реал» – это все для меня, семья, образ жизни. Лучший клуб в истории футбола»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Сантьяго Бернабеу Футбол

Лука Модрич сказал, что «Реал» значит для него все.

«Реал» – это все для меня. Часть моей жизни, моя семья, образ жизни.

Я из Хорватии, я был рожден там. Но я здесь уже 11 лет, чувствую себя тут как дома. Я благодарен за все, что переживаю в лучшем клубе в истории футбола.

500 матчей за «Реал» – это невероятно, я не знаю, что сказать. Достичь этого рубежа – это потрясающе. 500 игр – это цифра, которой добились очень немногие игроки «Реала». То, что я среди этих избранных, наполняет меня гордостью.

Помимо всех наград и кубков, важнее всего было признание болельщиков, которые всегда поддерживали меня. Нельзя обмануть людей.

Любовь, которую я чувствую каждый раз, когда выхожу на поле «Сантьяго Бернабеу», делает меня очень счастливым. Поэтому я всегда стремился отплатить за это, отдав все свои силы», – сказал 38-летний хорватский хавбек Модрич, проводящий 12-й сезон за «Мадрид».

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8 комментариев

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Ena Therapy
Даже не хочу думать о дне , когда Лука завершит свои выступления за Реал. Великий игрок , великий человек . После завершения карьеры сразу в структуру клуба , такие люди характеризуют Реал .
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ZA.RMA
Модрич сделал всё, чтобы Мадрид продолжать быть лучшим клубом - за это болельщики всегда ему будут благодарны🤍 Маэстро
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ZA.RMA
Ответ А. Мостовой
Модрич одна из главных легенд величайшего клуба в истории. На равне с Роналду, Кашшаи, Клаттенбургом...
ахаха, как оригинально, вау(нет)
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