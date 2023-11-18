Кейн забил 48-й гол в 2023-м и догнал Холанда, Роналду отстает на 2 мяча. У Харри 15 голов в 8 последних матчах за Англию и «Баварию»

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Харри Кейн забил 48-й гол в 2023 году и догнал Эрлинга Холанда.

30-летний нападающий сборной Англии поразил ворота Мальты в матче квалификации Евро-2024 (2:0).

Теперь на счету Кейна 48 голов за сборную и клубы – «Тоттенхэм» и «Баварию» – в 2023 году. Форвард мюнхенцев догнал норвежца из «Манчестер Сити» Холанда.

Капитан сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 46 голов в 2023-м.

Отметим, что Кейн забивает в 8 последних матчах подряд за Англию и «Баварию» – у него 15 голов на этом отрезке.

В квалификации Евро-2024 Харри забил 8 голов и уступает лишь Роналду и Ромелу Лукаку, забившим по 10 раз.

Подробная статистика выступлений Кейна – здесь.

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28 комментариев

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Maksimnor
Зачем добавлюят людей не из топ лиг? В этом рейтинге не должно быть ни Роналдо ни Месси, т.к. они играют в слабых лигах. Добавляйте тогда людей из чемпиона австрии там, там вроде кто-то из таких чемпионатов забил больше голов чем Холанд с Кейном. Он тогда на первом месте, раз есть в списке Роналдо. Что за двуличие?
+14
-3
+11
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bevooch
Ответ VERBLYUD
Хватит добавлять имя Роналду в такие новости. Он не играет на топ уровне.
Неудивительно, что именно VERBLYUD знает, где играет Роналду.
+13
-4
+9
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VERBLYUD
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
а где обладатель липового золотого мяча
В заголовке написано, что он отстает на 2 мяча.
+15
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ФБК бот
Ответ Maksimnor
Зачем добавлюят людей не из топ лиг? В этом рейтинге не должно быть ни Роналдо ни Месси, т.к. они играют в слабых лигах. Добавляйте тогда людей из чемпиона австрии там, там вроде кто-то из таких чемпионатов забил больше голов чем Холанд с Кейном. Он тогда на первом месте, раз есть в списке Роналдо. Что за двуличие?
Как будто Кейн и Холланд играют в середняках, а не в гегемонах лиги
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Torkan
Я так понял , что чемпионат Саудовской Аравии приравняли к "топ" чемпионатам Европы ? Ну и зачем тогда нашим футболистам уезжать в Европу в эти дворовые чемпионаты?))
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AlistarOvereem
Ответ Maksimnor
Зачем добавлюят людей не из топ лиг? В этом рейтинге не должно быть ни Роналдо ни Месси, т.к. они играют в слабых лигах. Добавляйте тогда людей из чемпиона австрии там, там вроде кто-то из таких чемпионатов забил больше голов чем Холанд с Кейном. Он тогда на первом месте, раз есть в списке Роналдо. Что за двуличие?
Кто в чемпионате Австрии забил больше в 2023?))
«Там ВРОДЕ кто-то из этих чемпионатов забил больше…» вся суть вашего сообщения) так кто забил, кого забыли в этой новости упомянуть?
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молодой сутенер
Ответ VERBLYUD
Хватит добавлять имя Роналду в такие новости. Он не играет на топ уровне.
Верблюд попросил, поэтому хватит!!!
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Сан Хуан
Ответ Дорох
Те кто пишут про голы слабой команде, а вы знаете, что у Месси за всю карьеру игры против Бразилии в официальных матчах 0 голов и 0 ассистов? Эстонию сюда!
Если не ошибаюсь, то у Месси за всю карьеру только 1 гол с игры в ворота топ сборной в официальных матчах
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VERBLYUD
Хватит добавлять имя Роналду в такие новости. Он не играет на топ уровне.
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James Franc
Ответ Torkan
Я так понял , что чемпионат Саудовской Аравии приравняли к "топ" чемпионатам Европы ? Ну и зачем тогда нашим футболистам уезжать в Европу в эти дворовые чемпионаты?))
Вот же выход и въезд в Аравию не запрещен)
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Сан Хуан
Ответ VERBLYUD
Хватит добавлять имя Роналду в такие новости. Он не играет на топ уровне.
Странно, что некоторых игроков, которые не играют на топ уровне награждают золотыми мячами
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Сергей Максимюк
Ответ VERBLYUD
Хватит добавлять имя Роналду в такие новости. Он не играет на топ уровне.
если бы это был не роналду, а месси, то ты бы кипятком писал и настаивал бы на 9 ЗМ)
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Дорох
Ответ VERBLYUD
Какого фига твое имя должны добавить?
а имя верблюда можно?
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VERBLYUD
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
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Какого фига твое имя должны добавить?
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Almaz KENZHEBEKOV
Ответ VERBLYUD
Хватит добавлять имя Роналду в такие новости. Он не играет на топ уровне.
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Bulat89
Давно ему надо было переезжать в топ-клуб,здесь по-сути он уже замахнулся на Золотой мяч...
А то многие -рекорд Премьер -Лиги)
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brace
как уже говорил какой- то комментатор, на 1 из прошедших игр.: представьте, если бы Кейн ушёл в Бундеслигу/ Баварию, года 4 -5 назад. сколько бы он там уже наколотил?
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James Franc
Столько лет потерял, мог бы всерьез расчитывать на трофеи и индивидуальные награды, уйдя раньше в топ клуб.
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Ansu Fati
Если бы чуть раньше перешел в топ клуб - выиграл бы пару золотых мячей. Да и сейчас не поздно
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Aleksey001
Харри машина, вопросов нет. Но в этом году у них четверых с Мбаппе неслабый дрэг-рейсинг
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Sarumian
Кейн конкретно разыгрался и собрался что-нибудь наконец-то выиграть.. =)
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