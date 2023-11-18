Кейн забил 48-й гол в 2023-м и догнал Холанда, Роналду отстает на 2 мяча. У Харри 15 голов в 8 последних матчах за Англию и «Баварию»
Харри Кейн забил 48-й гол в 2023 году и догнал Эрлинга Холанда.
30-летний нападающий сборной Англии поразил ворота Мальты в матче квалификации Евро-2024 (2:0).
Теперь на счету Кейна 48 голов за сборную и клубы – «Тоттенхэм» и «Баварию» – в 2023 году. Форвард мюнхенцев догнал норвежца из «Манчестер Сити» Холанда.
Капитан сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 46 голов в 2023-м.
Отметим, что Кейн забивает в 8 последних матчах подряд за Англию и «Баварию» – у него 15 голов на этом отрезке.
В квалификации Евро-2024 Харри забил 8 голов и уступает лишь Роналду и Ромелу Лукаку, забившим по 10 раз.
Подробная статистика выступлений Кейна – здесь.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
«Там ВРОДЕ кто-то из этих чемпионатов забил больше…» вся суть вашего сообщения) так кто забил, кого забыли в этой новости упомянуть?
А то многие -рекорд Премьер -Лиги)