Кейн забил 48-й гол в 2023-м и догнал Холанда, Роналду отстает на 2 мяча. У Харри 15 голов в 8 последних матчах за Англию и «Баварию»

Харри Кейн забил 48-й гол в 2023 году и догнал Эрлинга Холанда.

30-летний нападающий сборной Англии поразил ворота Мальты в матче квалификации Евро-2024 (2:0).

Теперь на счету Кейна 48 голов за сборную и клубы – « » и «Баварию» – в 2023 году. Форвард мюнхенцев догнал норвежца из « » Холанда.

Капитан сборной и « » забил 46 голов в 2023-м.

Отметим, что Кейн забивает в 8 последних матчах подряд за Англию и «Баварию» – у него 15 голов на этом отрезке.

В квалификации Евро-2024 Харри забил 8 голов и уступает лишь Роналду и Ромелу Лукаку, забившим по 10 раз.

Подробная статистика выступлений Кейна – здесь.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?