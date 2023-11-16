Чарльтон – лучший игрок в истории Англии по версии FourFourTwo, Кейн – 3-й, Руни – 4-й, Бекхэм – 8-й, Ширер – 9-й

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Бобби Чарльтон назван лучшим английским футболистом в истории.

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» возглавил рейтинг из 25 лучших футболистов в истории Англии по версии FourFourTwo.

Топ-10 лучших игроков в истории Англии:

1. Бобби Чарльтон

2. Бобби Мур

3. Харри Кейн

4. Уэйн Руни

5. Джимми Гривз

6. Гордон Бэнкс

7. Пол Гаскойн

8. Дэвид Бекхэм

9. Алан Ширер

10. Гари Линекер

Англия простилась с Бобби Чарльтоном. У «Олд Траффорд» собралось так много легенд

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61 комментарий

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Yoshiyuki Lewis
Вас не удивляет, что Терри они сказали лучший ЦЗ в АПЛ но его нет в топ 10 в истории Англии ухахаха
+30
-2
+28
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Мужанов Дмитрий Александрович
Странно что Ширер ниже Бекхэма
+24
-2
+22
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Кузя Гитарист
Ответ Тёма Тёма
Особенно за Кином и Гигззом, согласен. И за Кенни Далглишем, конечно же)
Джордж Бест в том числе
+11
-1
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Инженер Управляющий
Интересно, Кейн за какие заслуги?
+11
-5
+6
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Shuller18
Ответ Yoshiyuki Lewis
Гол Тунису Кейна для них важнее
Гол Тунису?) Кейн лучший бомбардир сборной Англии на крупных турнирах. Настолько стабильного напа со времен Линекера наверное не было, и то Харри превзошел своего тезку везде.
+7
-1
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NottinghamForest
Кевин Киган: Золотой мяч, победы в КЧ (Ливерпуль, Гамбург). Конечно же Кейн круче
+6
-1
+5
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Shuller18
Видимо имеется ввиду только сборная, иначе где Киган, Лэмпард, Джеррард, Терри, Брайан Робсон, Скоулз, Мэттьюз...
А если только сборная, то где Дэвид Платт?
+6
-1
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Фут.Боль
Зачем тут Кейн вообще сейчас. Ему ещё играть и играть. Вот закончит, тогда и можно включать в различные рейтинги. Может, вообще в итоге окажется лучшим в истории из англичан.
+5
-1
+4
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JuVero
Ответ Инженер Управляющий
Интересно, Кейн за какие заслуги?
лучший бомбардир в истории сборной, хотя до завершения карьеры ещё далеко.
финал Евро есть, в отличии от того же Руни.
у англичан в целом тяжело выбрать лучших, если не брать тех, кто брал ЧМ-66, вот они и на первых местах))
+5
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Илья Мурашов
Кейн на третьем месте?
+11
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eftomolgy
Ответ Антон Фалафель
Какой к чертям Пол Гаскойн??? Что он делает в топ-10??
Талант на самом деле был невероятный. Если бы имел больше мозгов и не растрачивал здоровье, мог бы стать величайшим английским игроком
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Topordo
Кейн, который ничего не выиграл, на 3-м месте.
Все что нужно знать об этом рейтинге.
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Konvicted
Ответ Тёма Тёма
Всё неплохо, спору нет. Но Ширер на 9м? Вы серьезно? Лучший бомбардир лучшей лиги мира...
когда в этой лиге играл Ширер, она не факт что в тройку входила
+3
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iegord
Ответ Инженер Управляющий
Интересно, Кейн за какие заслуги?
Лучший бомбардир сборной, второй бомбардир АПЛ. Ничего удивительного
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Yoshiyuki Lewis
Ответ Роман
Интересно. Разве так много было английских футболистов обладающих ЗМ. Раз Оуэн получил, наверняка заслужил быть в списке. А тут даже в десятке нет)
Гол Тунису Кейна для них важнее
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Антон Фалафель
Какой к чертям Пол Гаскойн???
Что он делает в топ-10??
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vfhmsqqp7v
Ответ Ман Сити
Чарльтон за всю жизнь выиграл меньше Фодена в 23. Бестрофейник Кейн который слил Англию в финале ЧЕ и в полуфинале ЧМ на 3м месте. Кейн пропал против Италии, против Франции даже пенку не смог забить. Деревянный Руни, который за всю карьеру 1 гол за все ЧЕ и ЧМ родил...
При всем при этом на фоне любого из них Фоден (это кто вообще?)) - сосунок.
+3
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Тёма Тёма
Ответ Кузя Гитарист
Интересно было бы посмотреть список лучших игроков всей Британии
Особенно за Кином и Гигззом, согласен. И за Кенни Далглишем, конечно же)
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Илья Мурашов
Ответ Парень со двора Шмурнова
А что вас удивляет?
За какие заслуги?
+2
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Кузя Гитарист
Ответ Илья Мурашов
Кейн на третьем месте?
Ты удивлен , что не Месси ?
+12
-10
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Н.Ф.
Ответ Роман
Майкл Оуэн? Обладатель ЗМ и нет в списке.
Кевин Киган обладатель двух ЗМ, но его тоже нет в десятке.
+2
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Iamliam
Есть Бэкхем но нет Скоулза? Странненько.
Бэкхем - 1 ЛЧ, 10 чемпионств в разных лигах
Скоулз - 2 ЛЧ, 11 чемпионств с МЮ
+4
-2
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Роман
Интересно. Разве так много было английских футболистов обладающих ЗМ. Раз Оуэн получил, наверняка заслужил быть в списке.
А тут даже в десятке нет)
+6
-4
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Пацанчик реальный
Ответ NottinghamForest
Кевин Киган: Золотой мяч, победы в КЧ (Ливерпуль, Гамбург). Конечно же Кейн круче
Два золотых мяча!)Но даже не в десятке!🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
+2
0
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Sekor
Ответ Тёма Тёма
Особенно за Кином и Гигззом, согласен. И за Кенни Далглишем, конечно же)
Так Кин и Гигзз ирландец и валлиец, соответственно.
+1
0
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Тёма Тёма
Ответ Кузя Гитарист
Джордж Бест в том числе
Яростно плюсую за рок-н-ролльщика от футбола)
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Виктор Никитин
Ответ Роман
Майкл Оуэн? Обладатель ЗМ и нет в списке.
так во-первых незаслуженный ЗМ, а во-вторых куча обладателей ЗМ которые хуже игроков которые ЗМ никогда не получали
+3
-2
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Bunyod Turgunov
Ответ Илья Смирнов
Биллингем - величайший уже сейчас! Такого таланта в Англии не было еще.
Был Деле Алли. Говорили что такого таланта не было со времен Пол Гаскойна
+1
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eftomolgy
Ответ Роман
Интересно. Разве так много было английских футболистов обладающих ЗМ. Раз Оуэн получил, наверняка заслужил быть в списке. А тут даже в десятке нет)
Оуэн до 25 лет и Оуэн после 25 лет - 2 разных игрока... в конце 90-х-начале 00-х он был невероятен, да
+1
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Peter Parker
Джимми Гривз, конечно, легенда. Челси его времен был просто ужасен в обороне, парень с момента дебюта бил один бомбардирский рекорд за другим, однако этого едва хватало, чтобы не вылететь из высшей лиги. Самый показательный момент, который меня забавляет каждый раз при его упоминании. Однажды, Гривз забил 5 мячей в одном матче, но Челси все равно проиграл, пропустив 6
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Кузя Гитарист
Интересно было бы посмотреть список лучших игроков всей Британии
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AminO2
Джеффри Херст разве не англичанин?
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6tspey7tb5
Ширер 9? Кто побил его рекорд ?
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Владимир Владимирович
Лэмпард сто раз больше заслуживает быть выше Кейна, если речь идёт про Апл
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Пацанчик реальный
Ответ Churchill
Ааа сорри за вопрос конечно, а где Скоулз?
Тоесть тебя в этом списке только это смущает?
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YoRHa
Ответ NottinghamForest
Кевин Киган: Золотой мяч, победы в КЧ (Ливерпуль, Гамбург). Конечно же Кейн круче
У Кейна хет-трик Панаме на ЧМ. Такое не перебить Золотым мячом.
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Topordo
Ответ Александр Рабонов
Так величие измеряется трофеями?)) Тогда и вместо ширера должен быть кто-то другой более "титулованный") А если в сравнений то кейн как бомбардир лучший в сборной (87 игр и 61 гол против 63 и 31) да и в апл заберет первенство когда вернется из баварии (Если все сложится)
И трофеями тоже.
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Александр Рабонов
Ответ Topordo
Кейн, который ничего не выиграл, на 3-м месте. Все что нужно знать об этом рейтинге.
Так величие измеряется трофеями?)) Тогда и вместо ширера должен быть кто-то другой более "титулованный") А если в сравнений то кейн как бомбардир лучший в сборной (87 игр и 61 гол против 63 и 31) да и в апл заберет первенство когда вернется из баварии (Если все сложится)
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eftomolgy
Ответ Денис Ширинов
Гаскойн, Скоулз где?
Гаскойн есть.
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хавбек+
да уж не густо с легендами у англичан если Кейн в тройке, и середняк Бекхэм в десятке
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Yoshiyuki Lewis
Джеррард должен быть выше Кейна в списке
У него более 10 трофеев с клубом+ в других рейтингах высоко
А у Кейна Ауди Кап и автогол Вест Бромвичу
+5
-5
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Yoshiyuki Lewis
Да уж даже Карабао Кап не выигравший Кейн на 3 месте в Англии ухахахах
Тогда где Джераррд выигравший ЛЧ или Стерлинг выигравший АПЛ
+2
-2
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Денис Ширинов
Гаскойн, Скоулз где?
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Korn-pop
Харри Кейн 3-ий? Они серьезно долбанулись? Пока со сборной не выиграет хоть что-то, пусть в 10 не ставят близко. Есть культ (Газза, Бэкс, Шир), а есть просто обыденность. Этот точно пока несоответствует ни к культу ни к победителям.
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Заборостроитель
За 150 лет истории многовато игроков современности в рейтинге.
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Mr Joker
Ответ Тёма Тёма
Особенно за Кином и Гигззом, согласен. И за Кенни Далглишем, конечно же)
Если бы всю Британию показывали,там бы не было в топ 10 Кина
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Men77
Кейн 3-й? Как же плохо у них с игроками за всю историю
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John78
Тоже проблемы с памятью и знанием истории.
Стив Блумер, Дикси Дин и лучший бомбардир в истории сборной Вивиан Вудворд?
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Заборостроитель
The 25 best English players ever:
25. Raheem Sterling
24. Michael Owen
23. John Terry
22. Glenn Hoddle
21. John Barnes
20. Frank Lampard
19. Billy Wright
18. Steven Gerrard
17. Tom Finney
16. Paul Scholes
15. Peter Shilton
14. Rio Ferdinand
13. Kevin Keegan
12. Ashley Cole
11. Stanley Matthews

Да, не обидится fourfourtwo
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Тёма Тёма
Ответ Konvicted
когда в этой лиге играл Ширер, она не факт что в тройку входила
Согласен, но рекорд не побит. Да и форвард был отличный.
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