Чарльтон – лучший игрок в истории Англии по версии FourFourTwo, Кейн – 3-й, Руни – 4-й, Бекхэм – 8-й, Ширер – 9-й

Бобби Чарльтон назван лучшим английским футболистом в истории.

Бывший нападающий « » возглавил рейтинг из 25 лучших футболистов в истории Англии по версии FourFourTwo.

Топ-10 лучших игроков в истории Англии:

1. Бобби Чарльтон

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