Чарльтон – лучший игрок в истории Англии по версии FourFourTwo, Кейн – 3-й, Руни – 4-й, Бекхэм – 8-й, Ширер – 9-й
Бобби Чарльтон назван лучшим английским футболистом в истории.
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» возглавил рейтинг из 25 лучших футболистов в истории Англии по версии FourFourTwo.
Топ-10 лучших игроков в истории Англии:
2. Бобби Мур
3. Харри Кейн
4. Уэйн Руни
5. Джимми Гривз
6. Гордон Бэнкс
7. Пол Гаскойн
8. Дэвид Бекхэм
9. Алан Ширер
10. Гари Линекер
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А если только сборная, то где Дэвид Платт?
финал Евро есть, в отличии от того же Руни.
у англичан в целом тяжело выбрать лучших, если не брать тех, кто брал ЧМ-66, вот они и на первых местах))
Все что нужно знать об этом рейтинге.
Что он делает в топ-10??
Бэкхем - 1 ЛЧ, 10 чемпионств в разных лигах
Скоулз - 2 ЛЧ, 11 чемпионств с МЮ
А тут даже в десятке нет)
У него более 10 трофеев с клубом+ в других рейтингах высоко
А у Кейна Ауди Кап и автогол Вест Бромвичу
Тогда где Джераррд выигравший ЛЧ или Стерлинг выигравший АПЛ
Стив Блумер, Дикси Дин и лучший бомбардир в истории сборной Вивиан Вудворд?
25. Raheem Sterling
24. Michael Owen
23. John Terry
22. Glenn Hoddle
21. John Barnes
20. Frank Lampard
19. Billy Wright
18. Steven Gerrard
17. Tom Finney
16. Paul Scholes
15. Peter Shilton
14. Rio Ferdinand
13. Kevin Keegan
12. Ashley Cole
11. Stanley Matthews
Да, не обидится fourfourtwo