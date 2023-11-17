Виртц выбран лучшим игроком октября в Бундеслиге. Хавбек «Байера» обошел Кейна и Сане

Лучшим игроком Бундеслиги в октябре признан Флориан Виртц.

Полузащитник « » по итогам голосования опередил , , (все – « »), Джереми Фримпонга («Байер») и Лои Опенда («Лейпциг»).

20-летний Виртц в прошлом месяце принял участие в трех играх чемпионата Германии и забил один гол, а также отдал две результативные передачи. «Байер» выиграл все три матча.

Подробно со статистикой немецкого футболиста можно ознакомиться здесь.

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