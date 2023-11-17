Виртц выбран лучшим игроком октября в Бундеслиге. Хавбек «Байера» обошел Кейна и Сане

Теги Бавария Байер бундеслига Германия рейтинги РБ Лейпциг Харри Кейн Кингсли Коман Лерой Сане Лои Опенда Джереми Фримпонг Флориан Виртц Футбол

Лучшим игроком Бундеслиги в октябре признан Флориан Виртц.

Полузащитник «Байера» по итогам голосования опередил Харри Кейна, Лероя Сане, Кингсли Комана (все – «Бавария»), Джереми Фримпонга («Байер») и Лои Опенда («Лейпциг»).

20-летний Виртц в прошлом месяце принял участие в трех играх чемпионата Германии и забил один гол, а также отдал две результативные передачи. «Байер» выиграл все три матча.

Подробно со статистикой немецкого футболиста можно ознакомиться здесь.

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3 комментария

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corazón blanco
Виртц безусловно хорош, лидер Байера. Но конечно странно, что он обошел Харри Кейна, тем более который уничтожил своим хет-триком Дортмунд.
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Sergey Muller
Странный выбор. Кейн, на крайняк Сане. Но Виртц??? как???
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Анастасия Пономарева
Ответ Sergey Muller
Странный выбор. Кейн, на крайняк Сане. Но Виртц??? как???
ну если бы каждый раз игроку Баварии бы вручали не интересно бы было и понятное дело что виртцу играть намного сложнее чем Кейну он половина Байера можно сказать
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