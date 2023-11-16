Фассбендеру понравилось, что Кейн показал три пальца по-немецки после хет-трика «Боруссии», а не как его герой в «Бесславных ублюдках»: «Здорово! Приятно, что культовые сцены живут долго»
Майклу Фассбендеру понравилось празднование Харри Кейна в матче с «Боруссией».
«Бавария» обыграла «Боруссию» в матче 10-го тура Бундеслиги (4:0). Кейн оформил хет-трик в ворота дортмундцев.
После третьего гола англичанин отпраздновал, показав три пальца «немецким» способом, подняв большой, указательный и средний пальцы.
Пользователи соцсетей увидели в праздновании отсылку к фильму Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки» – в одной из сцен герой Фассбендера, британский лейтенант Арчи Хикокс, замаскированный под немецкого офицера, заказывает в немецком баре три кружки пива, используя «британский» жест с указательным, средним и безымянным пальцами, чем выдает себя, что вскоре приводит к перестрелке.
«Я подумал, что это было здорово! Мой друг прислал мне эту фотографию в вотсапе и сказал: «Зацени». Я подумал, что это было блестяще.
Быть частью этого фильма, работать с Тарантино, играть моего героя – это большая честь. Приятно, что такие культовые сцены живут еще долго после выхода фильма, так что это очень круто», – сказал Фассбендер.
Фото: IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeye/Global Look Press; кадр из фильма «Бесславные ублюдки»
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