Фассбендеру понравилось, что Кейн показал три пальца по-немецки после хет-трика «Боруссии», а не как его герой в «Бесславных ублюдках»: «Здорово! Приятно, что культовые сцены живут долго»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Сборная Англии по футболу бундеслига Германия Харри Кейн соцсети Квентин Тарантино кино Майкл Фассбендер Футбол

Майклу Фассбендеру понравилось празднование Харри Кейна в матче с «Боруссией».

«Бавария» обыграла «Боруссию» в матче 10-го тура Бундеслиги (4:0). Кейн оформил хет-трик в ворота дортмундцев.

После третьего гола англичанин отпраздновал, показав три пальца «немецким» способом, подняв большой, указательный и средний пальцы.

Пользователи соцсетей увидели в праздновании отсылку к фильму Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки» – в одной из сцен герой Фассбендера, британский лейтенант Арчи Хикокс, замаскированный под немецкого офицера, заказывает в немецком баре три кружки пива, используя «британский» жест с указательным, средним и безымянным пальцами, чем выдает себя, что вскоре приводит к перестрелке.

«Я подумал, что это было здорово! Мой друг прислал мне эту фотографию в вотсапе и сказал: «Зацени». Я подумал, что это было блестяще.

Быть частью этого фильма, работать с Тарантино, играть моего героя – это большая честь. Приятно, что такие культовые сцены живут еще долго после выхода фильма, так что это очень круто», – сказал Фассбендер.

Фото: IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeye/Global Look Press; кадр из фильма «Бесславные ублюдки»

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20 комментариев

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Ковш Сосновый
Скажи ауфидерзейн своим немецким яицам💥
+62
-3
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Сергей Максимюк
один из лучших фильмов, что я смотрел, Тарантино гений, а актер, сыгравший Ганса Ланду, выдал просто гениальную игру
+41
-5
+36
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Сергей Орлов
Ответ Сергей Максимюк
один из лучших фильмов, что я смотрел, Тарантино гений, а актер, сыгравший Ганса Ланду, выдал просто гениальную игру
Вальц выдающийся актёр, да)
+35
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Джони Две Куртки
Ответ Сергей Максимюк
один из лучших фильмов, что я смотрел, Тарантино гений, а актер, сыгравший Ганса Ланду, выдал просто гениальную игру
Вальц, это вообще превосходный актёр. от его ролей реально кайфуешь. в ублюдках он сыграл просто бомбически.
+17
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Three Days Grace
Великая сцена)
Кстати, тот актер, который круто исполнил немецкого офицера (Аугуст Диль), сыграет Воланда в новом фильме про Мастера и Маргариту
+12
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SCHOKKKK
Гениальнейший фильм. Тот случай, когда строго рекомендуется смотреть с оригинальной дорожкой и субтитрами

Помните трек Дэвида Боуи? 🔥
+10
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Семён Жуйло
Ответ Three Days Grace
Великая сцена) Кстати, тот актер, который круто исполнил немецкого офицера (Аугуст Диль), сыграет Воланда в новом фильме про Мастера и Маргариту
Уточню - офицера СС.
+6
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jwbmwbqvih
Ответ Сергей Максимюк
один из лучших фильмов, что я смотрел, Тарантино гений, а актер, сыгравший Ганса Ланду, выдал просто гениальную игру
Кристоф Вальц. Везде играет отлично. Могу ошибаться,но вроде,Тарантино его и сделал суперзвездой кино.
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SWS
Ответ Ковш Сосновый
Скажи ауфидерзейн своим немецким яицам💥
- Это щелчок моего Вальтера, и он нацелен на ваши яйца!
- Да? Зачем вы наставили Вальтер на мои яйца?
+5
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Glukinho
Ответ SCHOKKKK
Гениальнейший фильм. Тот случай, когда строго рекомендуется смотреть с оригинальной дорожкой и субтитрами Помните трек Дэвида Боуи? 🔥
все фильмы рекомендуется смотреть в оригинальном звуке с субтитрами
+4
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Evgen_Hazard
Признаться, мне надоел этот чёртов фарс. Вы слышали, да.
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Giggs7
Вот эта сцена в баре, с немецким офицером , просто Космос
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Overkiller
Это просто сумасшедший фильм, один из лучших в истории. Сцены в деревенском доме в начале, в баре это неописуемо просто словами, да и практически все остальные тоже. Вальц это что то невозможное просто, Хит Леджер с его Джокером "оттуда" даёт пятюню коллеге.
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QWertY
Ответ Сергей Максимюк
один из лучших фильмов, что я смотрел, Тарантино гений, а актер, сыгравший Ганса Ланду, выдал просто гениальную игру
Крутой в плане диалогов и актерской игры, а сюжет очень примитивный и немного глупый
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SCHOKKKK
Ответ SWS
- Это щелчок моего Вальтера, и он нацелен на ваши яйца! - Да? Зачем вы наставили Вальтер на мои яйца?
Вы себя выдали, Гауптштурмфюрер. В вас немецкого не больше, чем в этом виски 🤣
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Syog1010
Никогда в жизни не понял бы почему именно началась та заварушка в этом шедевре, спасибо Кейну))
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ОЛЛС1911
А эти жесты и правда так называются? Я просто не задумывался, тройку показал бы машинально "британским" способом.
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Tornado V
Ответ Evgen_Hazard
Признаться, мне надоел этот чёртов фарс. Вы слышали, да.
противно это
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