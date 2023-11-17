«Барселона» получит 5 млн евро за матч с «Америкой» в Далласе. Сыграть должны 21 декабря, на 20-е назначена игра с «Альмерией»

«Барселона» проведет товарищеский матч в США за солидное вознаграждение.

Каталонский клуб 21 декабря должен сыграть с мексиканской «Америкой» в Далласе. Переговоры об этом идут.

За матч в США « » заработает 5 миллионов евро. Эти деньги могут быть потрачены в зимнее трансферное окно.

Отметим, что 20 декабря, в среду, у сине-гранатовых запланирован матч против «Альмерии» – последний перед паузой.

Напомним, что в конце июля «Барса» играла в Далласе против «Реала» и выиграла контрольный матч со счетом 3:0.

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