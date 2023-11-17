«Барселона» получит 5 млн евро за матч с «Америкой» в Далласе. Сыграть должны 21 декабря, на 20-е назначена игра с «Альмерией»

Теги МЛС Барселона Ла Лига товарищеские матчи (клубы) высшая лига Мексика Альмерия Америка деньги Футбол

«Барселона» проведет товарищеский матч в США за солидное вознаграждение.

Каталонский клуб 21 декабря должен сыграть с мексиканской «Америкой» в Далласе. Переговоры об этом идут.

За матч в США «Барселона» заработает 5 миллионов евро. Эти деньги могут быть потрачены в зимнее трансферное окно.

Отметим, что 20 декабря, в среду, у сине-гранатовых запланирован матч Ла Лиги против «Альмерии» – последний перед паузой.

Напомним, что в конце июля «Барса» играла в Далласе против «Реала» и выиграла контрольный матч со счетом 3:0.

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20 комментариев

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Михо
Странно, из за 5 млн лететь на другой конец света, сразу после официального матча и потом возвращаться? И это не УЕФА в этот раз перегружает календарь и подвергает игроков риску травм
+17
-2
+15
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Ёшимин Бональдо
Далласский клуб покупателей
+14
-1
+13
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TAGAY
у команды состав длинный, вполне можно выкручиваться, если матч в лалиге начнется рано, а в далласе поздно по местному времени то все равно получится что то 30+ часов между играми. да и матч то товарищески, а значит и пахать не особо то и надо, а 5 млн на дороге не валяется.
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Красный чай
Клятый чеферин совсем не жалеет игроков, при суперлиге то такого не будет
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TAGAY
Ответ Михо
Странно, из за 5 млн лететь на другой конец света, сразу после официального матча и потом возвращаться? И это не УЕФА в этот раз перегружает календарь и подвергает игроков риску травм
в лалиге будет перерыв. следующая игра будет после нового года, 3 января. в такой период всегда играли тов.игру. это норма. да и думаю там время от оф.матча k матчy в далласе все равно будет 40+ часов.
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Негрейра
Ответ Михо
Странно, из за 5 млн лететь на другой конец света, сразу после официального матча и потом возвращаться? И это не УЕФА в этот раз перегружает календарь и подвергает игроков риску травм
Ничего странного. Денег нет, надо цепляться за каждую возможность
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Syndycate
Но жадные ФИФА и УЕФА, которые гоняют игроков на матчи сборных, не путайте)
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Sundance Neeskens
Ответ TAGAY
у команды состав длинный, вполне можно выкручиваться, если матч в лалиге начнется рано, а в далласе поздно по местному времени то все равно получится что то 30+ часов между играми. да и матч то товарищески, а значит и пахать не особо то и надо, а 5 млн на дороге не валяется.
15-16 часов будет после перелёта до игры. После игры сразу улетят обратно на рождественские выходные. И сыграют игроки Барселоны по одному тайму, как обычно в таких играх.
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Максим Черкашин
Ответ Ёшимин Бональдо
Далласский клуб покупателей
Боюсь спросить, кто там Барселона?:)))))))
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BurBon
Ответ Гласящий Истину!
Перелет то за чей счет?)
Какая разница, если Барса соглашается, значит выгода есть и не маленькая.
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