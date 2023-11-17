«Барселона» получит 5 млн евро за матч с «Америкой» в Далласе. Сыграть должны 21 декабря, на 20-е назначена игра с «Альмерией»
«Барселона» проведет товарищеский матч в США за солидное вознаграждение.
Каталонский клуб 21 декабря должен сыграть с мексиканской «Америкой» в Далласе. Переговоры об этом идут.
За матч в США «Барселона» заработает 5 миллионов евро. Эти деньги могут быть потрачены в зимнее трансферное окно.
Отметим, что 20 декабря, в среду, у сине-гранатовых запланирован матч Ла Лиги против «Альмерии» – последний перед паузой.
Напомним, что в конце июля «Барса» играла в Далласе против «Реала» и выиграла контрольный матч со счетом 3:0.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
20 комментариев