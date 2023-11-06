«Барса» считает, что сможет уговорить «Бенфику» продать Флорентину за 40 млн евро. Отступные – 120

Теги высшая лига Португалия Бенфика Барселона Ла Лига возможные трансферы Флорентину деньги Футбол

«Барселона» видит во Флорентину Луисе долгосрочное решение проблемы с опорником.

По данным Diario Sport, «блаугране» нравятся игра португальца без мяча и умение находить простое начало для атак.

Контракт хавбека с «Бенфикой» предполагает отступные в размере 120 млн евро, однако каталонцы верят, что сумеют уговорить лиссабонцев продать игрока примерно за 40 млн.

При этом «Барселона» все же намерена пока сосредоточиться на более доступных целях.

В текущем сезоне Флорентину провел 8 матчей в чемпионате Португалии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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11 комментариев

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JENNINGS
Спортс, не вы чего, где заголовок «Флорентино может оказаться в «Барселоне»?
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Vikeif
Бенфика уступит, да.
+7
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Leon Petov
Тогда надо к нему в пару Энцо Переса
+5
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Гусеконь
Барса в каком-то своём мире живёт
+3
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Kubinec_
Барса считает, что Бенфика ещё сама может доплатить за его переход
+2
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Максим Столбов
Ну раз бриллианты с поля продают то наскребут деньги. Верю в тебя, Барселона.
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Нургалиев Разрешил
А как же тот, ради кого Хави Бускетса уволил, Ромэу? Мне же фанаты минусы ставили и доказывали что это новый гоат?
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benjamin92
Флорентино всё купил
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трусы путина
Ну да, всего то в 3 раза дешевле отступных
Странно что барса не считает, что ей должны доплатить …
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Kahn01
А что, дошло что Ромеу не тянет?
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Alexandr Petrov
Ответ JENNINGS
Спортс, не вы чего, где заголовок «Флорентино может оказаться в «Барселоне»?
А я прочитал "Фиорентина". Три раза перечитывал))
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