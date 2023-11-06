«Барса» считает, что сможет уговорить «Бенфику» продать Флорентину за 40 млн евро. Отступные – 120

«Барселона» видит во Флорентину Луисе долгосрочное решение проблемы с опорником.

По данным Diario Sport, «блаугране» нравятся игра португальца без мяча и умение находить простое начало для атак.

Контракт хавбека с «Бенфикой» предполагает отступные в размере 120 млн евро, однако каталонцы верят, что сумеют уговорить лиссабонцев продать игрока примерно за 40 млн.

При этом « » все же намерена пока сосредоточиться на более доступных целях.

В текущем сезоне провел 8 матчей в чемпионате Португалии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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