«Барселона» обязана выплатить УЕФА 500 000 евро за ошибки в отчетности по 1-му «рычагу». Апелляция каталонцев отклонена

Теги Барселона Ла Лига УЕФА финансовый фэйр-плей деньги Футбол

УЕФА не согласился с доводами «Барселоны» насчет отмены штрафа в 500 000 евро.

Из-за некорректного отражения каталонцами прибыли от продажи нематериальных активов Союз европейских футбольных ассоциаций обязал их заплатить полмиллиона евро. «Блауграна» обжаловала решение, посчитав, что оно не соответствует тяжести нарушения.

Утверждалось, что вопросы к отчетности связаны с первым из так называемых экономических рычагов.

Апелляционная палата Инстанции по финансовому контролю клубов отклонила апелляцию «Барселоны» и оставить в силе изначальное решение о штрафе. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

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20 комментариев

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igls54
Крепко УЕФА сидит на рычаге Барсы.
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Кулибалиев Кулибали Кулибалиевич
Лапорта дёрнул не за тот рычаг
+16
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VictorVallecano
Отрицательный рычаг тоже рычаг.
+10
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Алекс Мамедов
Ответ Один живой
всё, прощальный матч гнома отменяется...
хоть модрич и гном, но его нормально проаодят
+4
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Ja BRITER
ох уж эти лапортовские рычаги...
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Игорёк
Первый пошёл!)
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Пошлю любого, кто против футбола!
Рычаг УЕФА оказался сильнее рычага Барсы)
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Антон44
Не в ту сторону повернули рычаг 😁
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гилберт
Не в ту сторону дернули.
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Вячеслав Котмышев
за Суперлигу дрючит, потом за реал возьмутся, ювентус бан получил
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Роман
Теперь мы знаем единицу стоимости рычага
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Вячеслав Котмышев
если утопят Барсу, вообще не интересно смотреть Ла Лигу, там и так всё реал купил
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Дмитрий Гудков
А какая сумма злого умысла простите, что настолько большой штраф?
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Парень со двора Шмурнова
Понеслась 🚂
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aleksejsencov7@gmail.com
На полрычага)))
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4 shizzle ma nizzle
шняга шняжная, жизнь рычажная
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войд
Ответ igls54
Крепко УЕФА сидит на рычаге Барсы.
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Роман
Ответ igls54
Крепко УЕФА сидит на рычаге Барсы.
Тут как раз УЕФА посадил Барсу на рычаг)
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deadjoker
Ответ Дмитрий Гудков
А какая сумма злого умысла простите, что настолько большой штраф?
Видимо процент от неправильно отраженной суммы
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Дмитрий Гудков
Ответ Дмитрий Гудков
А какая сумма злого умысла простите, что настолько большой штраф?
Нашёл, 267млн на 25 лет
500к копейки получается
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