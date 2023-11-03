«Барселона» обязана выплатить УЕФА 500 000 евро за ошибки в отчетности по 1-му «рычагу». Апелляция каталонцев отклонена

УЕФА не согласился с доводами «Барселоны» насчет отмены штрафа в 500 000 евро.

Из-за некорректного отражения каталонцами прибыли от продажи нематериальных активов Союз европейских футбольных ассоциаций обязал их заплатить полмиллиона евро. «Блауграна» обжаловала решение, посчитав, что оно не соответствует тяжести нарушения.

Утверждалось, что вопросы к отчетности связаны с первым из так называемых экономических рычагов.

Апелляционная палата Инстанции по финансовому контролю клубов отклонила апелляцию «Барселоны» и оставить в силе изначальное решение о штрафе. Об этом сообщается на сайте .

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