Матч с «Реалом» принес «Барселоне» 7,6 млн евро. Это рекорд Олимпийского стадиона и почти рекорд класико (8,3 млн)
«Барселона» почти повторила рекорд по выручке от класико.
Как сообщил вице-президент «блауграны» по маркетингу Жюли Гиу в эфире Catalunya Radio, последняя встреча с «Реалом» (1:2) принесла каталонцам 7,6 млн евро.
Это рекорд для стадиона «Олимпик Льюис Компанис», на котором прошла игра.
Также было отмечено, что 7,6 млн евро – это больше, чем у «60% матчей на «Камп Ноу». Также этот показатель близок к абсолютному рекорду класико – 8,3 млн евро.
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