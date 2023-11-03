Матч с «Реалом» принес «Барселоне» 7,6 млн евро. Это рекорд Олимпийского стадиона и почти рекорд класико (8,3 млн)

«Барселона» почти повторила рекорд по выручке от класико.

Как сообщил вице-президент «блауграны» по маркетингу Жюли Гиу в эфире Catalunya Radio, последняя встреча с « » (1:2) принесла каталонцам 7,6 млн евро.

Это рекорд для стадиона « », на котором прошла игра.

Также было отмечено, что 7,6 млн евро – это больше, чем у «60% матчей на « ». Также этот показатель близок к абсолютному рекорду класико – 8,3 млн евро.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!