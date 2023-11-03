Матч с «Реалом» принес «Барселоне» 7,6 млн евро. Это рекорд Олимпийского стадиона и почти рекорд класико (8,3 млн)

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига бизнес Камп Ноу Олимпик Льюис Компанис деньги Футбол

«Барселона» почти повторила рекорд по выручке от класико.

Как сообщил вице-президент «блауграны» по маркетингу Жюли Гиу в эфире Catalunya Radio, последняя встреча с «Реалом» (1:2) принесла каталонцам 7,6 млн евро.

Это рекорд для стадиона «Олимпик Льюис Компанис», на котором прошла игра.

Также было отмечено, что 7,6 млн евро – это больше, чем у «60% матчей на «Камп Ноу». Также этот показатель близок к абсолютному рекорду класико – 8,3 млн евро.

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22 комментария

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SPPA
Как же здорово что реал помогает развиваться середнякам ла лиги
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Kubinec_
Перес спонсор Барсы
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Magenta
Ответ SPPA
Как же здорово что реал помогает развиваться середнякам ла лиги
Середнякам? Чемпион Ла Лиги в прошлого года…
+15
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Sundance Neeskens
Ответ Magenta
Середнякам? Чемпион Ла Лиги в прошлого года…
Действующий чемпион называется. И у некоторых сливочных видимо совсем уже видимо фляга свистит, если называют Барселону середняком...
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XavIniesta2008-2015
В любом случае, доходы Барсы будут гораздо выше, когда команда вернётся на Камп Ноу, даже в недостроенном состоянии
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Никита Смолов
Ответ SPPA
Как же здорово что реал помогает развиваться середнякам ла лиги
И этот бред кто-то лайкает. Куда смотрят админы , спорта катится в пропасть
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Sundance Neeskens
Ответ Ansu Fati
20 ноября 2004 года: «Барселона» – «Реал» – 3:0; 19 ноября 2005 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3; 2 мая 2009 года: «Реал» – «Барселона» – 2:6; 29 ноября 2010 года: «Барселона» – «Реал» – 5:0; 21 ноября 2015 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4; 23 декабря 2017 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3; 28 октября 2018 года: «Барселона» – «Реал» – 5:1; 27 февраля 2019 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3, матч проходил в рамках Кубка Испании. 20 марта 2022 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4. 🤫🤫🤫
Каково интересно когда твой капитан кричит: "Не дадим им забить шесть" 😂😂😂
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bahtiyar.ar.101@icloud.com
жаль что проиграли(
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Дмитрий Князьков
Ответ SPPA
Как же здорово что реал помогает развиваться середнякам ла лиги
Каково проиграть предыдущий чемпионат середняку Ла лиги?
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Дворовый футболист
Ответ Sundance Neeskens
Действующий чемпион называется. И у некоторых сливочных видимо совсем уже видимо фляга свистит, если называют Барселону середняком...
Да не обращайте внимание просто)
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Роман
Ответ SPPA
Как же здорово что реал помогает развиваться середнякам ла лиги
Барса таких денег до следующего Класико не увидит. Если только снова не попробуют де Йонга сплавить.
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nurikkkk
Ответ Ansu Fati
20 ноября 2004 года: «Барселона» – «Реал» – 3:0; 19 ноября 2005 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3; 2 мая 2009 года: «Реал» – «Барселона» – 2:6; 29 ноября 2010 года: «Барселона» – «Реал» – 5:0; 21 ноября 2015 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4; 23 декабря 2017 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3; 28 октября 2018 года: «Барселона» – «Реал» – 5:1; 27 февраля 2019 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3, матч проходил в рамках Кубка Испании. 20 марта 2022 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4. 🤫🤫🤫
Напомни, с какого по какой год Барса платила Негрейре?
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Александр Степанов
Ответ Kubinec_
Перес спонсор Барсы
Конечно Перес. Это ведь он все билеты на стадионе купил😁
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