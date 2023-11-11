Перес о деле Негрейры: «Чиновнику судейского комитета заплатили почти 8 млн евро – это ненормально и наносит ущерб имиджу испанского футбола»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Флорентино Перес деньги Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Флорентино Перес высказался о «Барселоне» и деле Негрейры.

Напомним, глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й. Каталонский клуб обвинили во взяточничестве.

Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. 18 октября обвинения предъявили и действующему президенту «Барсы» Жоану Лапорте.

«Я хочу высказаться кратко, потому что этот вопрос находится под контролем судей. 

Но это ненормально, что человеку, занимающему вторую по важности должность в судейском комитете, было выплачено почти 8 миллионов евро... И именно поэтому клуб выступил в качестве обвинителя. Кроме того, именно поэтому мы признаны потерпевшей стороной.

Это крайне серьезное дело. Крайне серьезное», – сказал Перес на ассамблее сосьос «Реала». 

«Это наносит ущерб имиджу испанского футбола. Неправильно пытаться оправдать что-то настолько серьезное, атакуя тех, кто пострадал от этого», – цитирует Переса Marca.

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48 комментариев

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King_X
Самое угарное в этой истории, это алиби Барсы. Вы заплатили 8 млн Негрейре, это норм?
Барса и связанные с ней игроки(да и местные болелы):
- это рука мадрида!!
- это все хейтеры!!
- вы все вретИ, слава Каталунии!!
- нас всегда душат судьи!!
- не видел нигде помощь от судей!
- у нас столько побед, вы завидуете!!
- а вы видели ошибку судьи в матче Реала неделю назад??
И т. д

То есть по факту 0 обоснования, только истерики
+52
-8
+44
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pi5ka
Ответ Гусеконь
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19 клубов подали иски так то
+34
-1
+33
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а ты смешной
Ответ Rad0
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Так за что платили чиновнику из судейского комитета?)))
+34
-9
+25
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Заборостроитель
Реал без ВАР ничего в ЛЧ не добьется.
Тем временем, Барса прописалась в ЛЕ.
Как-то так нелогично выглядят оправдания этих 8 млн.
+29
-9
+20
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Роман
Пора переименовать Барселону в ФК Негрейра.
Месси столько лет даже не провел (16 лет), как это сделал Негрейра (17 лет)
+10
-3
+7
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а ты смешной
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
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То ли дело святые из Барселоны )))) Челси и псж не дадут соврать
+10
-4
+6
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f0rmoceft
Ответ Rad0
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Перес говорит не о судейских решениях, а о выплатах одному из руководителей судейского комитета, разницу чувствуешь?
+9
-3
+6
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Дмитрий Формусатий
Ответ Rad0
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Можешь подтвердить что Реал купил судью в том матче ?
+12
-7
+5
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pasmike
Надеюсь, Барсу отправят в Терсеру. Хотя лучше вообще расформировать. А в городе Барселоне наверняка организуют новый клуб, в который вложатся те же арабы легко (главное без всяких сосьос сделать). Возможно для любимого Реала новый клуб станет даже и более опасным конкурентом, но главное что уже без всей этой грязи...
+8
-4
+4
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Фёдор Кузнецов
Ответ King_X
Самое угарное в этой истории, это алиби Барсы. Вы заплатили 8 млн Негрейре, это норм? Барса и связанные с ней игроки(да и местные болелы): - это рука мадрида!! - это все хейтеры!! - вы все вретИ, слава Каталунии!! - нас всегда душат судьи!! - не видел нигде помощь от судей! - у нас столько побед, вы завидуете!! - а вы видели ошибку судьи в матче Реала неделю назад?? И т. д То есть по факту 0 обоснования, только истерики
Мне один писал что Барселона платила на лечение Негрейры от деменции, а тот в обмен на это делал отчёты
+7
-3
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Сикарио
Ответ King_X
Самое угарное в этой истории, это алиби Барсы. Вы заплатили 8 млн Негрейре, это норм? Барса и связанные с ней игроки(да и местные болелы): - это рука мадрида!! - это все хейтеры!! - вы все вретИ, слава Каталунии!! - нас всегда душат судьи!! - не видел нигде помощь от судей! - у нас столько побед, вы завидуете!! - а вы видели ошибку судьи в матче Реала неделю назад?? И т. д То есть по факту 0 обоснования, только истерики
как додики с передач Соловьева))
+13
-9
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Artem Piatkov
Ответ Заборостроитель
Реал без ВАР ничего в ЛЧ не добьется. Тем временем, Барса прописалась в ЛЕ. Как-то так нелогично выглядят оправдания этих 8 млн.
Реал что с VAR, что без VAR выиграл ЛЧ

У Барселоны такого достижения нет
+7
-3
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f0rmoceft
Ответ WESTERN-
Тут Перес прав. Но когда реаловские сумки с эмблемами покидали стадионы вместе с судьями он молчал.
Это фэйк🤦‍♂️
Там был не судья, а Хосе Хурадо, воспитанник Реала.
+4
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pasmike
Ответ а ты смешной
Так за что платили чиновнику из судейского комитета?)))
По их версии он просто сообщал бчк о любимом цвете арбитра матча))) "У этого - синий, у того - бордовый" и те ему "грасияс, куда слать лямы евро?" )))
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Rus Donskoy
пересу ли вонь устраивать?
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а ты смешной
Ответ Футбол_это_жизнь
Платили компании Даснил владельцем которой был сын Негрейры. Остальное допуски! Было бы за что ухватиться уже давно бы запустили бы пиар акцию. А так пока только все поют!
За что платили?)))
+1
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Игорь М.
Ответ Artem Piatkov
Реал что с VAR, что без VAR выиграл ЛЧ У Барселоны такого достижения нет
МЮ, Милан, Интер тоже не выигрывали ЛЧ без ВАР, теперь не считаем кубки?)
+2
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Рустам Атаев
лучше бы взяточник перес промолчал бы.скоро за него обязательно возьмутся.
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Idalgo
Ответ Фёдор Кузнецов
Мне один писал что Барселона платила на лечение Негрейры от деменции, а тот в обмен на это делал отчёты
и из-за деменции забывал эти отчеты присылать
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Сикарио
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Сикарио
Ответ Александр Жук
Месси и после 2018 года выигрывал трофеи с Барсой, так что мимо
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f0rmoceft
Ответ Заборостроитель
Реал без ВАР ничего в ЛЧ не добьется. Тем временем, Барса прописалась в ЛЕ. Как-то так нелогично выглядят оправдания этих 8 млн.
Речь про ЛаЛигу, причем здесь ЛЧ?
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Proper Chels
Хватит ныть, мафиозник.
Отдай левые чашки ЛЧ, выигранные благодаря километровым оффсайдам.
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A K
Что касается Реала, тут все просто: не пойман - не вор, нравится это кому-то или нет. А вот поступок каталонских жадин, с которого все началось, а именно попытка получить налоговый вычет на взятку, безусловно войдёт в анналы премии Дарвина.
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Александр Степанов
Ответ pasmike
Надеюсь, Барсу отправят в Терсеру. Хотя лучше вообще расформировать. А в городе Барселоне наверняка организуют новый клуб, в который вложатся те же арабы легко (главное без всяких сосьос сделать). Возможно для любимого Реала новый клуб станет даже и более опасным конкурентом, но главное что уже без всей этой грязи...
Барсу никогда не расформируют и не закроют. Кто тогда будет приносить Ла Лиге прибыль? Жирона?
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