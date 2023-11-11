Перес о деле Негрейры: «Чиновнику судейского комитета заплатили почти 8 млн евро – это ненормально и наносит ущерб имиджу испанского футбола»

Флорентино Перес высказался о «Барселоне» и деле Негрейры.

Напомним, глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й. Каталонский клуб обвинили во взяточничестве.

Также во взяточничестве обвинены сам , его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. 18 октября обвинения предъявили и действующему президенту «Барсы» Жоану Лапорте.

«Я хочу высказаться кратко, потому что этот вопрос находится под контролем судей.

Но это ненормально, что человеку, занимающему вторую по важности должность в судейском комитете, было выплачено почти 8 миллионов евро... И именно поэтому клуб выступил в качестве обвинителя. Кроме того, именно поэтому мы признаны потерпевшей стороной.

Это крайне серьезное дело. Крайне серьезное», – сказал на ассамблее сосьос « ».

«Это наносит ущерб имиджу испанского футбола. Неправильно пытаться оправдать что-то настолько серьезное, атакуя тех, кто пострадал от этого», – цитирует Переса Marca.

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