Перес о деле Негрейры: «Чиновнику судейского комитета заплатили почти 8 млн евро – это ненормально и наносит ущерб имиджу испанского футбола»
Флорентино Перес высказался о «Барселоне» и деле Негрейры.
Напомним, глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й. Каталонский клуб обвинили во взяточничестве.
Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. 18 октября обвинения предъявили и действующему президенту «Барсы» Жоану Лапорте.
«Я хочу высказаться кратко, потому что этот вопрос находится под контролем судей.
Но это ненормально, что человеку, занимающему вторую по важности должность в судейском комитете, было выплачено почти 8 миллионов евро... И именно поэтому клуб выступил в качестве обвинителя. Кроме того, именно поэтому мы признаны потерпевшей стороной.
Это крайне серьезное дело. Крайне серьезное», – сказал Перес на ассамблее сосьос «Реала».
«Это наносит ущерб имиджу испанского футбола. Неправильно пытаться оправдать что-то настолько серьезное, атакуя тех, кто пострадал от этого», – цитирует Переса Marca.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Барса и связанные с ней игроки(да и местные болелы):
- это рука мадрида!!
- это все хейтеры!!
- вы все вретИ, слава Каталунии!!
- нас всегда душат судьи!!
- не видел нигде помощь от судей!
- у нас столько побед, вы завидуете!!
- а вы видели ошибку судьи в матче Реала неделю назад??
И т. д
То есть по факту 0 обоснования, только истерики
Тем временем, Барса прописалась в ЛЕ.
Как-то так нелогично выглядят оправдания этих 8 млн.
Месси столько лет даже не провел (16 лет), как это сделал Негрейра (17 лет)
У Барселоны такого достижения нет
Там был не судья, а Хосе Хурадо, воспитанник Реала.
Отдай левые чашки ЛЧ, выигранные благодаря километровым оффсайдам.