21-летний Вейга о Саудовской Аравии: «Меня удивил уровень футбола здесь, он растет и будет еще расти»
Габриэль Вейга высоко отозвался об уровне футбола в Саудовской Аравии.
21-летний испанский полузащитник летом перешел из «Сельты» в «Аль-Ахли Джидда». Клуб из Виго уже начал переговоры с саудовцами об аренде Вейги.
– Как вам жизнь в Саудовской Аравии?
– Я очень спокоен, живу со своей девушкой. У нас все очень хорошо, уже есть дом, все идет гладко.
Я постепенно адаптируюсь к климату, хотя поначалу было немного трудно, поскольку климат сильно отличался от того, к чему я привык в Виго.
Для меня настанет еще более хорошее время, я повзрослею и вырасту как футболист.
– Оправдывает ли этот новый этап ваши ожидания?
– Да, мы все понимаем, что футбол и страна будут сильно расти.
За последний год футбол здесь уже вырос. Больше всего меня удивил реальный уровень футбола. Кто смотрит игры, знает это. Болельщики очень поддерживают нас, это важно в футболе, – сказал Вейга.
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