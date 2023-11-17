21-летний Вейга о Саудовской Аравии: «Меня удивил уровень футбола здесь, он растет и будет еще расти»

Теги Сельта Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Габриэль Вейга Футбол

Габриэль Вейга высоко отозвался об уровне футбола в Саудовской Аравии.

21-летний испанский полузащитник летом перешел из «Сельты» в «Аль-Ахли Джидда». Клуб из Виго уже начал переговоры с саудовцами об аренде Вейги.

– Как вам жизнь в Саудовской Аравии?

– Я очень спокоен, живу со своей девушкой. У нас все очень хорошо, уже есть дом, все идет гладко.

Я постепенно адаптируюсь к климату, хотя поначалу было немного трудно, поскольку климат сильно отличался от того, к чему я привык в Виго.

Для меня настанет еще более хорошее время, я повзрослею и вырасту как футболист.

– Оправдывает ли этот новый этап ваши ожидания?

– Да, мы все понимаем, что футбол и страна будут сильно расти.

За последний год футбол здесь уже вырос. Больше всего меня удивил реальный уровень футбола. Кто смотрит игры, знает это. Болельщики очень поддерживают нас, это важно в футболе, – сказал Вейга.

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3 комментария

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<=Ubriaco_Belloccio=>
Что было в голове у Вейги в этот момент: меня удивил уровень моего банковского счета здесь. Он растет и будет еще расти.
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corazón blanco
Вейга: меня удивила уровень зарплаты здесь, она растет и еще будет больше расти.
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Всеволод Бобров
на удивление тип выделялся в Ла Лиге, а тут вообще будто обычный паспортист бегает по полю, странно.
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