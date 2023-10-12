Вейга о переходе в Саудовскую Аравию: «На 100% горжусь выбором. Я в команде со звездами, лига сильно растет»

Теги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Габриэль Вейга Футбол

21-летний Габри Вейга объяснил, почему уехал в Саудовскую Аравию.

Летом полузащитник, которым интересовались «Барселона», «Манчестер Сити», «Челси» и другие европейские клубы, перешел из «Сельты» в «Аль-Ахли».

«У нас молодой тренер (35-летний Маттиас Яйссле, который ради «Аль-Ахли» ушел из «Зальцбурга» за два дня до старта сезона – Sports.ru), команда, в которой очень много звезд, и лига, которая сильно растет.

Я сделал этот шаг, думая о будущем, хоть многие и не понимают этого. Но я и не прошу их о понимании. Это лучший шаг из тех, что я мог сделать. Я на 100% горжусь этим выбором», – сказал Вейга в интервью El Larguero.

Испанец провел 5 матчей в чемпионате Саудовской Аравии. Статистику 21-летнего полузащитника «Аль-Ахли» можно найти здесь.

21-летний Вейга заявил, что уехал в Саудовскую Аравию не ради денег: «Этот вариант лучше всего позволял расти как футболисту»

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12 комментариев

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atomio
Еще молодой пока, не научился нормально врать
+17
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Иван Иванов
Лига растёт и кошелёк тоже)
+7
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corazón blanco
Дежурные слова для тех, кто уехал в Саудовскую Аравию. Но ладно туда уехали Роналду, Мане- которые уже достигли успеха в мире футбола и выиграли все. Но когда Вейга в столь юном возрасте отдает предпочтения деньгам вместо игры в Наполи, который так хотел его видеть- это уже преступление перед футболом. Но это его выбор. Просто для чего он пытается убедить всех в том, что это как-то поможет в игровом плане - не понятно.
+7
-2
+5
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Егор Годин
Не понимаю, почему игроки не говорят правду, что едут за деньгами
У всех ведь разные цели в карьере
Сразу вспоминается Ассу-Экотто, который открыто говорил, что не любит футбол, но хорошо в него играет и за это много платят, поэтому не уходит
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Liquidozz
Да ладно, никто не знает о его обстоятельствах, может ему срочно нужно много денег например на лечение кого-то в семье, Х3...
Его еарьера, его выбор.
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Бабло Муани
Главное мой банковский счет пополняется, остальное неважно
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Рашпель793
Та ладно, пацану только 21 год. Наверняка окружение голову промыло увидев какие деньги предлагают. Если не забьёт на футбол, может через 2-3 года вернутся в Европу с чемоданами бабла и начать топ-карьеру. Ему всего 23-24 будет.
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Spartakus1984
Повторяет мантры Мбаппе, который говорит,что остался в ПСЖ из за титулов
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BIM
Правильно делает парнишка- пока молод, пока в форме и есть предложение о высокооплачиваемой работе и платят за футбол, то почему бы не заработать себе и своей семье на пенсию! К тому же мы ведь не знаем что будет завтра ....может Европа обнищает, а может кризис, а может чемп у арабов выйдет в топ, никто не знает ...
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Владддд
Ответ corazón blanco
Дежурные слова для тех, кто уехал в Саудовскую Аравию. Но ладно туда уехали Роналду, Мане- которые уже достигли успеха в мире футбола и выиграли все. Но когда Вейга в столь юном возрасте отдает предпочтения деньгам вместо игры в Наполи, который так хотел его видеть- это уже преступление перед футболом. Но это его выбор. Просто для чего он пытается убедить всех в том, что это как-то поможет в игровом плане - не понятно.
Он за 2-3 года заработает больше, чем за всю оставшуюся карьеру, кует железо пока горячо. Вернется в Европу ему меньше 25 будет, еще спокойно и тут карьеру построит, а вот то что СА так бабками раскидываться будет к концу карьеры Габи очень сомнительно.
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