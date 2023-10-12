Вейга о переходе в Саудовскую Аравию: «На 100% горжусь выбором. Я в команде со звездами, лига сильно растет»
21-летний Габри Вейга объяснил, почему уехал в Саудовскую Аравию.
Летом полузащитник, которым интересовались «Барселона», «Манчестер Сити», «Челси» и другие европейские клубы, перешел из «Сельты» в «Аль-Ахли».
«У нас молодой тренер (35-летний Маттиас Яйссле, который ради «Аль-Ахли» ушел из «Зальцбурга» за два дня до старта сезона – Sports.ru), команда, в которой очень много звезд, и лига, которая сильно растет.
Я сделал этот шаг, думая о будущем, хоть многие и не понимают этого. Но я и не прошу их о понимании. Это лучший шаг из тех, что я мог сделать. Я на 100% горжусь этим выбором», – сказал Вейга в интервью El Larguero.
Испанец провел 5 матчей в чемпионате Саудовской Аравии. Статистику 21-летнего полузащитника «Аль-Ахли» можно найти здесь.
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