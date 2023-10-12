21-летний Вейга заявил, что уехал в Саудовскую Аравию не ради денег: «Этот вариант лучше всего позволял расти как футболисту»
21-летний Габри Вейга заявил, что уехал в Саудовскую Аравию не из-за денег.
Летом полузащитник, которым интересовались «Барселона», «Манчестер Сити», «Челси» и другие европейские клубы, перешел из «Сельты» в «Аль-Ахли».
– Вы перешли в Саудовскую Аравию чисто по экономическим причинам?
– Нет. Я понимаю, что у каждого есть свое мнение, но были и другие аспекты, которые склонили чашу весов. Среди всех вариантов, которые у меня были, этот лучше всего позволял мне расти как футболисту и возмужать в лиге, которая сильно прогрессирует, – сказал Вейга в интервью El Larguero.
Испанец провел 5 матчей в чемпионате Саудовской Аравии. Статистику 21-летнего полузащитника «Аль-Ахли» можно найти здесь.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
А Хоссам Хоссан был любимым игроком
вейга в "Аль-ахли"из джииды,проще говоря из саудовской Аравии
«Да, только ради денег, иначе зачем в этот колхоз верблюжий ехать?». Невежливо, да и работодателя обижать не хочется. Отказаться отвечать - тоже самое, по сути признать, что ради денег.