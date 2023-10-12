21-летний Габри Вейга заявил, что уехал в Саудовскую Аравию не из-за денег.

Летом полузащитник, которым интересовались «Барселона», «Манчестер Сити», «Челси» и другие европейские клубы, перешел из «Сельты» в « ».

– Вы перешли в Саудовскую Аравию чисто по экономическим причинам?

– Нет. Я понимаю, что у каждого есть свое мнение, но были и другие аспекты, которые склонили чашу весов. Среди всех вариантов, которые у меня были, этот лучше всего позволял мне расти как футболисту и возмужать в лиге, которая сильно прогрессирует, – сказал в интервью El Larguero.

Испанец провел 5 матчей в чемпионате Саудовской Аравии. Статистику 21-летнего полузащитника «Аль-Ахли» можно найти здесь.

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