21-летний Вейга заявил, что уехал в Саудовскую Аравию не ради денег: «Этот вариант лучше всего позволял расти как футболисту»

Теги Сельта Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда деньги Габриэль Вейга Футбол

21-летний Габри Вейга заявил, что уехал в Саудовскую Аравию не из-за денег.

Летом полузащитник, которым интересовались «Барселона», «Манчестер Сити», «Челси» и другие европейские клубы, перешел из «Сельты» в «Аль-Ахли».

– Вы перешли в Саудовскую Аравию чисто по экономическим причинам?

– Нет. Я понимаю, что у каждого есть свое мнение, но были и другие аспекты, которые склонили чашу весов. Среди всех вариантов, которые у меня были, этот лучше всего позволял мне расти как футболисту и возмужать в лиге, которая сильно прогрессирует, – сказал Вейга в интервью El Larguero.

Испанец провел 5 матчей в чемпионате Саудовской Аравии. Статистику 21-летнего полузащитника «Аль-Ахли» можно найти здесь.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

40 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leon Petov
Ну тут даже саудовцы посмеются
+51
-2
+49
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Макс
не ради денег,а ради счастья
+29
-1
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Borodaruda
Видимо с детства смотрел все игры Аль-Ахли.
А Хоссам Хоссан был любимым игроком
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rotick
Ну ну
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антиглор17
Ответ ddddan 2
хусам Хасан из другого "Аль-Ахли",каирского. вейга в "Аль-ахли"из джииды,проще говоря из саудовской Аравии
Да все пофиг на эти Альнасралы, разбираться еще в них...
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Петрович
Ну ляпнул, дак ляпнул конечно)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Орёл-Решка
Верим. Твёрдо и чётко.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Madhamish
А пчелы, оказывается, собирают мед не для еды зимой. Сбор меда помогает им расти, как пчелам!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexey Dorsh
Да, а Мостовой учится на тренера, чтобы тренировать.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владислав Романов
Лига пока что прогрессирует по уровню зарплат футболистов. В Китае тоже в своё время ажиотаж был, толку, как мы видим, нет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Schiaff1no
А тут Крооса осуждали за лицемерие
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Rhea
у него 5 матчей там и 0+0? Ну тогда он мб и не врёт, в условной АПЛ наверное -1/-3 было бы)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Святослав Федорович
Не понимаю - зачем лгать? Все мы понимаем стимул денег, это ваш выбор. Но держать всех за дураков - бесит ещё больше
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ddddan 2
Ответ Borodaruda
Видимо с детства смотрел все игры Аль-Ахли. А Хоссам Хоссан был любимым игроком
хусам Хасан из другого "Аль-Ахли",каирского.
вейга в "Аль-ахли"из джииды,проще говоря из саудовской Аравии
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гегенпрессинг Рангника
Ответ Alex Rhea
у него 5 матчей там и 0+0? Ну тогда он мб и не врёт, в условной АПЛ наверное -1/-3 было бы)
Он приехал за баблом, в этой лиге только криштик рвет жилки ради мусорной статы, в апл бы играть пришлось
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zhalgas Uteshov
Ответ Макс
не ради денег,а ради счастья
Счастье не деньгах, а в их количестве.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Александрович
ну логично,с 21 тяжёлые алкогольные напитки продают,тяпнул бутылочку перед интервью
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вечно в бане
А с другой стороны, вот как ему на такие провокационные вопросы отвечать?
«Да, только ради денег, иначе зачем в этот колхоз верблюжий ехать?». Невежливо, да и работодателя обижать не хочется. Отказаться отвечать - тоже самое, по сути признать, что ради денег.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антиглор17
Сказочный товарищ, такими умными заявлениями только закапывает свою репутацию...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
20 лет в офсайде
«Не корысти ради, а токмо волею…» (с)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Atsuktuvas
Ну, хорошо хоть не на шпили минаретов поехал посмотреть...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bsanchezb
Конечно. На самом деле переехал ради селфи с Роналду
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мукунку хороший
Ответ Макс
не ради денег,а ради счастья
..и мира на земле
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Red devi1
Таким интервью футболистов уже давно можно не верить. Сплошные лживые клише
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stewart D.
кукуха поехали у паренька)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий