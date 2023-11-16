«Сельта» начала переговоры с «Аль-Ахли» об аренде Вейги, проданного летом. Агенты 21-летнего игрока отрицают возможный уход из саудовского клуба

Теги Сельта Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Габриэль Вейга Фабрицио Романо Футбол

«Сельта» хочет вернуть Габриэля Вейгу из «Аль-Ахли» в январе на правах аренды.

По данным EFE, испанский клуб начал переговоры об аренде Вейги до конца сезона в январское трансферное окно. Отмечается, что в составе «Аль-Ахли» 21-летний полузащитник провел на поле 689 минут с начала сезона, забив 1 гол в 9 матчах. «Сельта» рассматривает Вейгу в качестве краткосрочного усиления.

Однако, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на представителей Вейги, игрок счастлив в Саудовской Аравии и не намерен покидать «Аль-Ахли», несмотря на интерес со стороны нескольких клубов, выступающих в Лиге чемпионов.

Подробную статистику Габриэля Вейги можно найти здесь.

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4 комментария

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Aleksey Yashin
Сельта конспекты Гинера нашла?)
+3
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LinkLin
Со своим европейским футболом хотят помешать пацану развиваться.
+1
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Sekor
Огласите зарплату пжалста...
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хавбек+
нынешний молодняк как лотерея, Боули не даст соврать
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