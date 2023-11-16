«Сельта» начала переговоры с «Аль-Ахли» об аренде Вейги, проданного летом. Агенты 21-летнего игрока отрицают возможный уход из саудовского клуба

«Сельта» хочет вернуть Габриэля Вейгу из «Аль-Ахли» в январе на правах аренды.

По данным EFE, испанский клуб начал переговоры об аренде Вейги до конца сезона в январское трансферное окно. Отмечается, что в составе « » 21-летний полузащитник провел на поле 689 минут с начала сезона, забив 1 гол в 9 матчах. « » рассматривает Вейгу в качестве краткосрочного усиления.

Однако, как сообщает инсайдер со ссылкой на представителей Вейги, игрок счастлив в Саудовской Аравии и не намерен покидать «Аль-Ахли», несмотря на интерес со стороны нескольких клубов, выступающих в чемпионов.

Подробную статистику можно найти здесь.

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