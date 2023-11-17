Карякин о больших зарплатах футболистов и хоккеистов: «Все привыкли. В России надо неолимпийские виды спорта приравнять к олимпийским, и мы будем больше зарабатывать»

Теги премьер-лига Россия Сергей Карякин КХЛ деньги Футбол

Сергей Карякин высказался о больших зарплатах футболистов и хоккеистов.

– Вы задумывались когда-нибудь, почему у шахматистов не такие гонорары как у футболистов?

– Задумывались, конечно. Но уже все привыкли, что у футболистов большие гонорары, у хоккеистов – большие.

Опять-таки, я не считаю, что нужно сходить с ума по этому поводу. Какой бы ни был мой гонорар, я все равно стараюсь честно выполнять свою работу. И когда я профессионально выступал, старался побеждать.

– Но почему так? Мне интересно.

– Я считаю, что у нас в стране нужно больше поддерживать неолимпийские виды спорта. Особенной сейчас, когда неизвестно, поедут ли вообще наши спортсмены на Олимпиаду, нужно приравнивать неолимпийские виды спорта – в частности, я сейчас говорю про шахматы – к олимпийским видам спорта.

И тогда появится другое финансирование у нас в стране. И хотя бы детские тренеры, и профессиональные, и непрофессиональные спортсмены будут больше зарабатывать. Это было бы гораздо лучше для нас. Но это всего лишь моя идея, и насколько она реализуема – я не знаю.

– Вам не кажется, что мозги шахматистов сильно недооценивают?

– Да, я уверен, что шахматисты в целом получают меньше, чем того заслуживают. Я сейчас не про себя, а в целом про вид спорта.

И шахматы глобально помогают людям в любой сфере их деятельности. Большое количество бизнесменов мне говорило, что постоянно играют в шахматы, шахматы позволяют им держать мозг в тонусе и какие-то свои бизнес-вещи реализовывать. Они прямо в восторге от шахмат.

Я считаю, что чем больше людей играет в шахматы, тем лучше, – сказал российский гроссмейстер Карякин.

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15 комментариев

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Ыжык
А может в России надо чтобы рабочий человек зарабатывал больше, а не всякие шуты?
+12
-1
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Влад Буковски
Зрительский интерес=спонсоры=доходы
Другой формулы нет
Керлинг не вызывает всеобщий трепет
+6
-1
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Саша Пушкин
Ура-патритам на зарплате, вроде этого Карякина, стоит уже исключить из своего лексикона слово Олимпиада. Вас все-равно туда не пускают.
Первенство ЖЭКа - ваш нынешний уровень. Роднина же уже прекрасно сформулировала всё.
+4
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+4
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Sobachkin
Корякин так спроси того кого поддерживаешь
+3
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Wayne Gretzky 99
Еще шашки приравнять, пусть получают как футболисты.
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VictorVallecano
Давно не было слышно этого сказочного. Надеюсь, шахи и маты на передовой делал?
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Максим Столбов
Наивный глупец
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Aleksey Yashin
Шахматисты, за такой же зарплатой, как у футболистов, становитесь в очередь за фигуристами и лыжниками
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Kappa Pride
Журналист совсем тупой или шлангом прикидывается? Очевидно же, почему футболисты и хоккеисты получают больше
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Феоктист
Конечно, чтоб стать Карлсеном или, к примеру Непомнящим, надо много усилий, можно соревноваться и в 70 лет. Помню, у нас в НИИ, вечерами засиживались любители, водка, закуска, часы, все переживают, на кону, стоимость партии в размере бутылки. Когда ставка доходили до ящика, тут собирались все. Вот если бы и в футболе проигравшая команда платила бы выигравшей. Это как партия в карты Долохова с Ростовым. Такие страсти, позвольте получить долг завтра. Вот и сейчас заходя в библиотеку, я вижу, что граждане лет 70-ти с удовольствием рубятся в шахматы.
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Харламов Никита
Ответ Wayne Gretzky 99
Еще шашки приравнять, пусть получают как футболисты.
домино ;)
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Ganibale
Ответ Ыжык
А может в России надо чтобы рабочий человек зарабатывал больше, а не всякие шуты?
Во всем мире больше зарабатывают шуты, кому то это дано а кому то нет. В какой стране мира человек который спасает жизни людям рискуя своей пожарник получает больше певца или футболиста?
Единственное шуты не должны зарабатывать из кормана государства, мне лично платя налоги не очень надо чтобы Дзюба получал эти деньги, ну не против чтобы получали врачи и они были добрее ко мне на приеме. Не знаю решится ли эта беда когда то в России, будь я президентом не знаю рискнул бы отрезать весь спорт от гос кормушки, он у нас вообще останется? Хотя миллионеры поднявшиеся за счет природных ресурсов могли бы и больше постараться на благо спорта. В общем сложный вопрос, вроде все легко а на деле…
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Оригинальный Ник
Ответ Саша Пушкин
Ура-патритам на зарплате, вроде этого Карякина, стоит уже исключить из своего лексикона слово Олимпиада. Вас все-равно туда не пускают. Первенство ЖЭКа - ваш нынешний уровень. Роднина же уже прекрасно сформулировала всё.
Чел, надеюсь ты понимаешь, что цитированием Роднины помножил себя и своё мнение на ноль и выставил себя не самым далёким человеком
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