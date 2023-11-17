Карякин о больших зарплатах футболистов и хоккеистов: «Все привыкли. В России надо неолимпийские виды спорта приравнять к олимпийским, и мы будем больше зарабатывать»

Сергей Карякин высказался о больших зарплатах футболистов и хоккеистов.

– Вы задумывались когда-нибудь, почему у шахматистов не такие гонорары как у футболистов?

– Задумывались, конечно. Но уже все привыкли, что у футболистов большие гонорары, у хоккеистов – большие.

Опять-таки, я не считаю, что нужно сходить с ума по этому поводу. Какой бы ни был мой гонорар, я все равно стараюсь честно выполнять свою работу. И когда я профессионально выступал, старался побеждать.

– Но почему так? Мне интересно.

– Я считаю, что у нас в стране нужно больше поддерживать неолимпийские виды спорта. Особенной сейчас, когда неизвестно, поедут ли вообще наши спортсмены на Олимпиаду, нужно приравнивать неолимпийские виды спорта – в частности, я сейчас говорю про шахматы – к олимпийским видам спорта.

И тогда появится другое финансирование у нас в стране. И хотя бы детские тренеры, и профессиональные, и непрофессиональные спортсмены будут больше зарабатывать. Это было бы гораздо лучше для нас. Но это всего лишь моя идея, и насколько она реализуема – я не знаю.

– Вам не кажется, что мозги шахматистов сильно недооценивают?

– Да, я уверен, что шахматисты в целом получают меньше, чем того заслуживают. Я сейчас не про себя, а в целом про вид спорта.

И шахматы глобально помогают людям в любой сфере их деятельности. Большое количество бизнесменов мне говорило, что постоянно играют в шахматы, шахматы позволяют им держать мозг в тонусе и какие-то свои бизнес-вещи реализовывать. Они прямо в восторге от шахмат.

Я считаю, что чем больше людей играет в шахматы, тем лучше, – сказал российский гроссмейстер .

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?