Карякин о больших зарплатах футболистов и хоккеистов: «Все привыкли. В России надо неолимпийские виды спорта приравнять к олимпийским, и мы будем больше зарабатывать»
Сергей Карякин высказался о больших зарплатах футболистов и хоккеистов.
– Вы задумывались когда-нибудь, почему у шахматистов не такие гонорары как у футболистов?
– Задумывались, конечно. Но уже все привыкли, что у футболистов большие гонорары, у хоккеистов – большие.
Опять-таки, я не считаю, что нужно сходить с ума по этому поводу. Какой бы ни был мой гонорар, я все равно стараюсь честно выполнять свою работу. И когда я профессионально выступал, старался побеждать.
– Но почему так? Мне интересно.
– Я считаю, что у нас в стране нужно больше поддерживать неолимпийские виды спорта. Особенной сейчас, когда неизвестно, поедут ли вообще наши спортсмены на Олимпиаду, нужно приравнивать неолимпийские виды спорта – в частности, я сейчас говорю про шахматы – к олимпийским видам спорта.
И тогда появится другое финансирование у нас в стране. И хотя бы детские тренеры, и профессиональные, и непрофессиональные спортсмены будут больше зарабатывать. Это было бы гораздо лучше для нас. Но это всего лишь моя идея, и насколько она реализуема – я не знаю.
– Вам не кажется, что мозги шахматистов сильно недооценивают?
– Да, я уверен, что шахматисты в целом получают меньше, чем того заслуживают. Я сейчас не про себя, а в целом про вид спорта.
И шахматы глобально помогают людям в любой сфере их деятельности. Большое количество бизнесменов мне говорило, что постоянно играют в шахматы, шахматы позволяют им держать мозг в тонусе и какие-то свои бизнес-вещи реализовывать. Они прямо в восторге от шахмат.
Я считаю, что чем больше людей играет в шахматы, тем лучше, – сказал российский гроссмейстер Карякин.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Другой формулы нет
Керлинг не вызывает всеобщий трепет
Первенство ЖЭКа - ваш нынешний уровень. Роднина же уже прекрасно сформулировала всё.
Единственное шуты не должны зарабатывать из кормана государства, мне лично платя налоги не очень надо чтобы Дзюба получал эти деньги, ну не против чтобы получали врачи и они были добрее ко мне на приеме. Не знаю решится ли эта беда когда то в России, будь я президентом не знаю рискнул бы отрезать весь спорт от гос кормушки, он у нас вообще останется? Хотя миллионеры поднявшиеся за счет природных ресурсов могли бы и больше постараться на благо спорта. В общем сложный вопрос, вроде все легко а на деле…