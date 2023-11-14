Березуцкий о проблемах российского футбола: «Надо ломать всю структуру, отказываться от государственных денег. Нужно дотронуться до дна и оттолкнуться»

Теги ЦСКА Василий Березуцкий премьер-лига Россия бизнес Нобель Арустамян деньги Футбол

Василий Березуцкий предложил решение проблем российского футбола.

– Ситуацию [в российском футболе] можно как-то изменить?

– Прежде чем что-то исправлять, надо ломать, полностью ломать. Отказываться от государственных денег, в течении пяти лет разгребать эти большие контракты, которые сейчас есть. Переходить на абсолютно рыночные отношения команды внутри футбола. Для этого надо все сломать. Всю структуру сломать, которая сейчас происходит.

Когда государственные деньги выделяются государственными компаниями на определенные команды, и это постоянно поддерживается – понятно, что это уже неэффективно. Понятно, что все деньги куда-то воруются, куда-то уходят, ничего не происходит. Поэтому футбол пусть будет по деньгам маленьким, пусть в нем не будет столько много денег. Но надо начинать. Дотронуться до этого дна и оттолкнуться вверх.

А мы сейчас просто балансируем вниз, потихонечку, как самолет с неработающим двигателем, который просто падает вниз, но набрать высоту не может. Поэтому все надо сломать. Это моя логика. Нужно понимать, что 10 лет, 15 лет у нас не будет никаких успехов вообще нигде. Всю эту структуру ломать и строить заново. С каким-то новыми управляющими, еще с чем-то, – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной России в интервью Нобелю Арустамяну.

Василий Березуцкий: «Российским футболистам сейчас 100% надо уезжать. Это касается всех спортсменов: они должны выступать, неважно, за какую страну»

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99 комментариев

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Nogoi89
Сам-то уже заработал, можно другим правильные советы давать
+69
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+60
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korysh
ахах, обожаю бывших футболеров, которые зарабатывали миллионы в госклубах, а как только уезжают на эти миллионы кайфовать после карьеры, начинают рассказывать, что это плохо
+61
-8
+53
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ne ravnodushen
Ответ CaSpeR-13
Когда березуцкий был игроком что то оне отказывался т государственных денег
Никто из игроков не откажется. Это естественно.
А с точки зрения развития футбола (сборной и клубов) он прав. Большие деньги не мотивируют наших игроков прогрессировать.
+45
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CaSpeR-13
Когда березуцкий был игроком что то оне отказывался т государственных денег
+23
-8
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JENNINGS
Терюшков, Журова, Валуев, вы как там, живы?
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sokolok
Вася, молодец, проторчал всю игровую карьеру в России и на госбабле, а теперь, когда свалил с "заработанным непосильным трудом", тут же за советы, и гос бабло зло и сваливать в Европу за любые деньги... Тот еще жук-приспособленец, оказался)))
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Иван1984
Сказала береза из Испании, насосавшись бюджетных денег!
+5
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Михаил Сафонов
Ох, если бы так было, то Вася со своими автоголами ушел работать бы к брату барменом))
+7
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Ganibale
А зачем это выкладывают второй раз? А, это же спортс.
Василий конечно мужик с мозгами, то что он здесь прав это абсолютно, другой вопрос достигнув полного дна не верится мне что мы от него оттолкнемся. Впрочем даже если завтра Зенит условно передадут в частные руки все равно Газпром как то будет вкладывать в Зенит или Лукойл в Спартак, а смотреть чемпионат из московских клубов и Питерского не очень хочется, потому что сомневаюсь что кому то будет интересно много вкладывать в Факел при всей моей симпатии к клубу. По итогу все это популизм и молчать пока сам играешь а потом когда заработал открывать рот из Испании не знаю, у меня такие действия никакой симпатии не вызывают хотя знаю что сейчас будут комментарии Вася ТОП!
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Биркарт фон Грелленорт
Ответ korysh
ахах, обожаю бывших футболеров, которые зарабатывали миллионы в госклубах, а как только уезжают на эти миллионы кайфовать после карьеры, начинают рассказывать, что это плохо
По существу он абсолютно прав.
+11
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Харламов Никита
Ответ CaSpeR-13
Когда березуцкий был игроком что то оне отказывался т государственных денег
ну во-первых человек взрослеет, а во вторых не он же их себе платил 🤷🏼‍♂️
вот если вам компания конкурент, компании где вы сейчас работаете, предложит оклад в ТРИ раза больше нынешнего - вы по меньшей мере ЗАДУМАЕТЕСЬ, а многие (включая меня) примут это предложение .
+11
-8
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Evgenii Dodu
Молодец Василий, ну просто красавчик. Одно но , все что у него есть и все он получил , он получил в этой системе которую призывает разрушать. Пока бабло текло рекой тихо сопел в обе дырочки.
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justbored
Ну чего, Василий заработал на Марбелью, теперь можно ломать ))
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schwein
Ответ Alexandr Sokolov
а в то время у ЦСКА было госфинансирование?
Россети государственная компания. Считай тот же Газпром, только в электричестве и без продажи за рубеж (то есть зарабатывает исключительно на нас).
Аэрофлот тоже государственная, да еще субсидируемая.
Вертолеты России - аналогично, дочка Ростеха.
Потом пришел ВЭБ, это вообще государственная корпорация, считай тот же федеральный бюджет РФ в полный рост.
Кто там еще был в Васины времена.
Из частных компаний я помню в ЦСКА только какую то сеть заправок в Москве.
Ну и вот Икс холдинг из новейшего.
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tankist231
Ну правильно Вася, начни с себя, вложись в наш футбол или в Испанию вложишься, а то такие умные все, за российский футбол говорят, что надо поднимать, а потом академию в Дубае открывают или жить в Испанию уезжают, но хотят чтобы другие это делали, а другие такие же, лучше бабки за бугром тратить, чем в России вложиться, а потом ноют как всё плохо в России и не понимают что в России все не очень из за таких как они, которые заработали в России, а тратят за рубежом, но умничают затоооо
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sbelich
А сам от кого деньги получал,а сам почему никуда не уехал?
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Nick Dovgo
западнее Бреста в голову приходят они мысли, восточнее - другие. удивительный феномен
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L1berty
Ответ korysh
ахах, обожаю бывших футболеров, которые зарабатывали миллионы в госклубах, а как только уезжают на эти миллионы кайфовать после карьеры, начинают рассказывать, что это плохо
Как сказал великий Смолов: "не справедливо, но мне комфортно"
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al77
Красавчек Вася, сам 15 лет через гособеспечение получал больше чем в Европе мог бы получить раза в два, а сейчас всем закрыть)))
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tankist231
У нас больше 100 долларовых миллиардеров, но никто не хочет вкладываться в наш футбол, только галицкий и аликперов на ум пришли, хотя могли бы топ лигу создать, но лучше тратить за бугром, как и Вася ((
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superpab
Да, Василий, пока получал от государственные деньги, таких мыслей и близко не было. Теперь на эти деньги может спокойно по собственным словам «хорошо» прожить 10 лет не работая и ни о чем не думая. Теперь можно и порассуждать, как плохо в российском футболе, и что нужно сломать всё.
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schwein
Ответ ZenitFan
какие у вас предложения по улучшению качества футбола ? все сломать и заново построить. гениально ! на уровне ученика 5 класса.
К сожалению, Вася в школьные годы в основном тренировался. И "Отцы и дети" Тургеньева прошли мимо. А зря.
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Astin
Ответ Alex Grigorjev
Сложный вариант. Зенит очень плотно сидит на бабле от Г. Спартак и Краснодар - частники, т е они изначально будут впереди всех. Чемпионы на 10 -15 лет Цска- перестроиться может, но это большой спорт, там не только футбол. Практически все региональные команды будут без денег и перспектив получить эти деньги. Итого: футбол частный либо в 1й лиге либо в Питере и Москве останется. Зачем тратить миллиарды рублей на команду в Туле (как пример) каждый год?
ну так и будет, но очищение же необходимо? или фиг с ним? живем так и дальше?
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Александр Скворцов
Хорошо Васе критиковать и давать советы из теплой Испании!
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ZenitFan
какие у вас предложения по улучшению качества футбола ? все сломать и заново построить. гениально ! на уровне ученика 5 класса.
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Иван Тасминский
Ответ Alex Grigorjev
Сложный вариант. Зенит очень плотно сидит на бабле от Г. Спартак и Краснодар - частники, т е они изначально будут впереди всех. Чемпионы на 10 -15 лет Цска- перестроиться может, но это большой спорт, там не только футбол. Практически все региональные команды будут без денег и перспектив получить эти деньги. Итого: футбол частный либо в 1й лиге либо в Питере и Москве останется. Зачем тратить миллиарды рублей на команду в Туле (как пример) каждый год?
Про частного Спартака очень смешно
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schwein
Ответ Patriot
Что бы в рассеи что то изменить нужно начинать со строительства нового общества..только вот при нынешнем режиме это просто не возможно!!
Люблю наших либералов за то, что у них за них все власть должна построить.
Заводы по выпуску айфонов власть должна построить. Гражданское обществе тоже кто-то другой должен построить.
А сами мы ничего не умеем, но очень хотим. И даже требуем. Тихонько. Ночью, на кухне.
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Astin
Ответ Safkzn
правильно говорит, но почему будучи действующим игроком ЦСКА в жирные годы молчал об этом? популист ты, Василий.
ты вот это серьезно пишешь????? что действующий футболист будет критиковать начальство и власть? тебе сколько лет?
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TheSportNik
Забавляет конечно Василий, а если предложить конфисковать все деньги у Березуцких,Аршавиных и далее по списку и отправить на развитие детского футбола, построение стадионов, финансирование сборных страны, а уже тогда создавать футбольные клубы, которые в честной борьбе будут выявлять кто сильней и отсюда будут зарплаты у футболистов.
Как пример кубок России, который раньше не кому был не нужен, в финале играли Тосны всякие, а теперь этот турнир по значимости превзошел чемпионат РПЛ.
Так и чемпионат РПЛ должен быть организован, то есть чем выше место, тем больше денег клубу и уже платите зарплату футболистам и плюс еще болельщики как ходят на стадион, тогда автобусы у штрафной никто ставить не будет, а будут играть для зрителей.
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Denisque78
Ответ ks1923
Обычно так и работает система - дельные советы дают обычно те, кто знают, а не те, у кого диван, интернет и клавиатура.
Да, например, те спортсмены, которые теперь в депутатах. Они все знают
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Astin
Ответ korysh
ахах, обожаю бывших футболеров, которые зарабатывали миллионы в госклубах, а как только уезжают на эти миллионы кайфовать после карьеры, начинают рассказывать, что это плохо
то есть ты поддерживаешь госфутбол и дальше?
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CaSpeR-13
Ответ Харламов Никита
ну во-первых человек взрослеет, а во вторых не он же их себе платил 🤷🏼‍♂️ вот если вам компания конкурент, компании где вы сейчас работаете, предложит оклад в ТРИ раза больше нынешнего - вы по меньшей мере ЗАДУМАЕТЕСЬ, а многие (включая меня) примут это предложение .
ну так он заработал пусть не мешает другим заработать. а так позиция странная что мне платят много это хорошо, а другим платят много за то же самое это плохо
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sanchez-panchoz
какая свежая мысль!
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Илья Владимирович
Понятно. Все сломать и поделить, потом построить - но уже этим должны заниматься другие. Классика.
Ну а что еще можно ожидать от Березуцкого?
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Russteel
А что же Вася ты такие речи не толкал когда сам бабло от госкомпаний получал? А то значит сейчас в Испании, умный такой стал, критикует всех и вся а у самого рыльце в пушку.
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ Ришад Хайруллин
говорит то правильно,но почему когда сам получал гос бабло но молчал?
он изучал ситуацию изнутри:)))
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Lexx2
Когда бывшие футболисты рубят правду-матку - это ещё ладно, а вот когда бывшие политики начинают говорить, что ту или иную войну начинать было не надо - это трагедия.
Никто не хочет жить в эпоху перемен, поэтому Вася скорее отдаст сына/дочь в готовый европейский футбол, чем будет бултыхаться в российском, пока его умные советы заиграют (или нет).
Там и Испании сейчас много талантливых ребят из России, Украины, их дети построят новую Испанию лучше прежней! Или нет, проедят бабло, заработанное в немытой России и коррупционной Украине, а потом прибегут обратно, где уже все будет починено. И ведь все так хотят, просто не у всех получается
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Вадим Рязанский
Василий дело говорит
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Сергей
Его скоро кокнут за такие мысли
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schwein
Ответ ApXuMaHqPuT
Чтобы газпром со всеми своими "дочками" перестал вбухивать тонны денег в питерский мешок? Не бывать этому, Василий!💰
Да господи, были бы там "тонны".
Всего на 1-2 млрд рублей больше, чем расходы тех же РДЖ или Лукойла. И, скорее всего, ВТБ (не проверял).
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Kit244098
Мы постоянно, на протяжении столетия, что-то ломаем. Но взамен ничего не строим))
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Кирилл.С-Пб
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Astin
Ответ CaSpeR-13
ну так он заработал пусть не мешает другим заработать. а так позиция странная что мне платят много это хорошо, а другим платят много за то же самое это плохо
типа пусть и дальше государство вливает бабло в бессмысленное дело... ну да патриотизм - это - "не надо ничего менять!"
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ulanov.vladislav95@list.ru
а когда получал те самые гос деньги даже не думал об этом,а сейчас надо поумничать
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sokolok
Ответ Вадим Рязанский
Василий дело говорит
###### не мешки ворочать, слышал поговорку? Вот к нему она относится в первую очередь)))
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Христиан Юла
Как бы за подобное Василия не привлекли к ответственности.
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kwinto88
н да, Василиий, был о вас лучшего мнения! Сам в Испанию, а людям горе советы...
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Castor Troy
Абсолютно с ним согласен
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eyeballerswow
а что, вернее кого, для этого надо, вернее не надо, об этом не сказал
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Леонид Матросов
Все ясно с этим пассажиром.
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