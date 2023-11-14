Березуцкий о проблемах российского футбола: «Надо ломать всю структуру, отказываться от государственных денег. Нужно дотронуться до дна и оттолкнуться»
Василий Березуцкий предложил решение проблем российского футбола.
– Ситуацию [в российском футболе] можно как-то изменить?
– Прежде чем что-то исправлять, надо ломать, полностью ломать. Отказываться от государственных денег, в течении пяти лет разгребать эти большие контракты, которые сейчас есть. Переходить на абсолютно рыночные отношения команды внутри футбола. Для этого надо все сломать. Всю структуру сломать, которая сейчас происходит.
Когда государственные деньги выделяются государственными компаниями на определенные команды, и это постоянно поддерживается – понятно, что это уже неэффективно. Понятно, что все деньги куда-то воруются, куда-то уходят, ничего не происходит. Поэтому футбол пусть будет по деньгам маленьким, пусть в нем не будет столько много денег. Но надо начинать. Дотронуться до этого дна и оттолкнуться вверх.
А мы сейчас просто балансируем вниз, потихонечку, как самолет с неработающим двигателем, который просто падает вниз, но набрать высоту не может. Поэтому все надо сломать. Это моя логика. Нужно понимать, что 10 лет, 15 лет у нас не будет никаких успехов вообще нигде. Всю эту структуру ломать и строить заново. С каким-то новыми управляющими, еще с чем-то, – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной России в интервью Нобелю Арустамяну.
Василий Березуцкий: «Российским футболистам сейчас 100% надо уезжать. Это касается всех спортсменов: они должны выступать, неважно, за какую страну»
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
А с точки зрения развития футбола (сборной и клубов) он прав. Большие деньги не мотивируют наших игроков прогрессировать.
Василий конечно мужик с мозгами, то что он здесь прав это абсолютно, другой вопрос достигнув полного дна не верится мне что мы от него оттолкнемся. Впрочем даже если завтра Зенит условно передадут в частные руки все равно Газпром как то будет вкладывать в Зенит или Лукойл в Спартак, а смотреть чемпионат из московских клубов и Питерского не очень хочется, потому что сомневаюсь что кому то будет интересно много вкладывать в Факел при всей моей симпатии к клубу. По итогу все это популизм и молчать пока сам играешь а потом когда заработал открывать рот из Испании не знаю, у меня такие действия никакой симпатии не вызывают хотя знаю что сейчас будут комментарии Вася ТОП!
вот если вам компания конкурент, компании где вы сейчас работаете, предложит оклад в ТРИ раза больше нынешнего - вы по меньшей мере ЗАДУМАЕТЕСЬ, а многие (включая меня) примут это предложение .
Аэрофлот тоже государственная, да еще субсидируемая.
Вертолеты России - аналогично, дочка Ростеха.
Потом пришел ВЭБ, это вообще государственная корпорация, считай тот же федеральный бюджет РФ в полный рост.
Кто там еще был в Васины времена.
Из частных компаний я помню в ЦСКА только какую то сеть заправок в Москве.
Ну и вот Икс холдинг из новейшего.
Заводы по выпуску айфонов власть должна построить. Гражданское обществе тоже кто-то другой должен построить.
А сами мы ничего не умеем, но очень хотим. И даже требуем. Тихонько. Ночью, на кухне.
Как пример кубок России, который раньше не кому был не нужен, в финале играли Тосны всякие, а теперь этот турнир по значимости превзошел чемпионат РПЛ.
Так и чемпионат РПЛ должен быть организован, то есть чем выше место, тем больше денег клубу и уже платите зарплату футболистам и плюс еще болельщики как ходят на стадион, тогда автобусы у штрафной никто ставить не будет, а будут играть для зрителей.
Ну а что еще можно ожидать от Березуцкого?
Никто не хочет жить в эпоху перемен, поэтому Вася скорее отдаст сына/дочь в готовый европейский футбол, чем будет бултыхаться в российском, пока его умные советы заиграют (или нет).
Там и Испании сейчас много талантливых ребят из России, Украины, их дети построят новую Испанию лучше прежней! Или нет, проедят бабло, заработанное в немытой России и коррупционной Украине, а потом прибегут обратно, где уже все будет починено. И ведь все так хотят, просто не у всех получается
Всего на 1-2 млрд рублей больше, чем расходы тех же РДЖ или Лукойла. И, скорее всего, ВТБ (не проверял).