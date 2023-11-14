Березуцкий о проблемах российского футбола: «Надо ломать всю структуру, отказываться от государственных денег. Нужно дотронуться до дна и оттолкнуться»

Василий Березуцкий предложил решение проблем российского футбола.

– Ситуацию [в российском футболе] можно как-то изменить?

– Прежде чем что-то исправлять, надо ломать, полностью ломать. Отказываться от государственных денег, в течении пяти лет разгребать эти большие контракты, которые сейчас есть. Переходить на абсолютно рыночные отношения команды внутри футбола. Для этого надо все сломать. Всю структуру сломать, которая сейчас происходит.

Когда государственные деньги выделяются государственными компаниями на определенные команды, и это постоянно поддерживается – понятно, что это уже неэффективно. Понятно, что все деньги куда-то воруются, куда-то уходят, ничего не происходит. Поэтому футбол пусть будет по деньгам маленьким, пусть в нем не будет столько много денег. Но надо начинать. Дотронуться до этого дна и оттолкнуться вверх.

А мы сейчас просто балансируем вниз, потихонечку, как самолет с неработающим двигателем, который просто падает вниз, но набрать высоту не может. Поэтому все надо сломать. Это моя логика. Нужно понимать, что 10 лет, 15 лет у нас не будет никаких успехов вообще нигде. Всю эту структуру ломать и строить заново. С каким-то новыми управляющими, еще с чем-то, – сказал бывший защитник и сборной России в интервью Нобелю Арустамяну.

Василий Березуцкий: «Российским футболистам сейчас 100% надо уезжать. Это касается всех спортсменов: они должны выступать, неважно, за какую страну»

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