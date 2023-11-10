Сергеев работал бы на заводе в Череповце, если бы не футбол: «На «Северстали» зарплата 70-100 тысяч. Хорошие деньги для нашего города»

Теги Зенит премьер-лига Россия Иван Сергеев деньги Футбол

Иван Сергеев пошел бы работать на завод в Череповце, если бы не стал футболистом.

– Кем бы ты был в Череповце, если бы не футбол и хоккей?

– Если работа, то на заводе. У нас большинство идет работать туда, потому что лучшее место для работы – там, наверное, больше нигде таких хороших зарплат не платят.

– Какая зарплата на заводе «Северсталь» у рабочего?

– Думаю, от 70 до 100 тысяч [рублей]. Это хорошая зарплата для Череповца, – сказал форвард «Зенита» Сергеев.

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6 комментариев

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jqzn88xn6n
70-100 уже очень даже хорошо для России
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.ru
вот так, благодаря Зениту, страна лишилась хорошего сталевара...
+5
-3
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Давид Agabekyan
Ответ .ru
вот так, благодаря Зениту, страна лишилась хорошего сталевара...
Империя зла как-никак. Разрушаем страну
+3
-1
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Do Cent
Не факт что хорошего,и не факт что сталевара)))
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Влад Белянский
Ясно...
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Александр Жук
не факт, что взяли бы
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