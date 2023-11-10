Сергеев работал бы на заводе в Череповце, если бы не футбол: «На «Северстали» зарплата 70-100 тысяч. Хорошие деньги для нашего города»

Иван Сергеев пошел бы работать на завод в Череповце, если бы не стал футболистом.

– Кем бы ты был в Череповце, если бы не футбол и хоккей?

– Если работа, то на заводе. У нас большинство идет работать туда, потому что лучшее место для работы – там, наверное, больше нигде таких хороших зарплат не платят.

– Какая зарплата на заводе «Северсталь» у рабочего?

– Думаю, от 70 до 100 тысяч [рублей]. Это хорошая зарплата для Череповца, – сказал форвард « » .

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