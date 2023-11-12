Защитник «Севастополя» Потапов о зарплатах во Второй лиге: «И 200 тысяч кто-то может получать. В клубах без задач – 70-80»

Теги премьер-лига Россия Вторая лига Б Sports.ru ФК Севастополь Лев Потапов деньги Футбол

Защитник «Севастополя» Лев Потапов рассказал о зарплатах игроков во Второй лиге.

«Если команда борется за выход в Первую лигу, то 150 тысяч, а кто-то может получать и 200.

В клубах без задач и с молодежью – другие суммы, у ребят постарше – тысяч 70-80. Средние премиальные – 20-30 тысяч за победу.

Бывает еще лестница: побеждаешь – премиальные растут; еще побеждаешь – премиальные еще выше, а если ничья – сумма сохраняется.

У команд с задачами в случае успешного сезона иногда прописывается удвоение премиальных. То есть вместо 20 тысяч получаешь 40 за победу», – сказал Потапов в интервью Sports.ru. 

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3 комментария

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Xm.md
А зачем нужны клубы без задач? Риторический вопрос
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граф Якунин
Ответ Пикачу82
Нормальные и адекватные зарплаты, такие же примерно и в РПЛ должны быть у наших кривоногих лимитчиков
Вторая лига. Какие им там 70-80 в клубах без задач? У учителей/врачей меньше. Это просто неадекватные деньги
+2
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Пикачу82
Нормальные и адекватные зарплаты, такие же примерно и в РПЛ должны быть у наших кривоногих лимитчиков
+2
-1
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