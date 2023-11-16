Сергей Семак: «Алип выглядит предпочтительнее Ренана. Но Роберт – очень серьезный актив клуба, молодой игрок, ему нужно время на адаптацию»

Сергей Семак объяснил, почему Нуралы Алип играет чаще Роберта Ренана.

– не играет в с августа и вряд ли доволен отсутствием игровой практики. При этом в матче последнего тура Кубка России с «Крыльями Советов» вы на пресс-конференции говорили о том, что он неуверенно вступал в единоборства, в целом не очень положительно отозвались о его игре. Рассчитываете ли вы на Ренана в этом сезоне и готовы ли отпустить его в аренду?

– Мы на всех игроков рассчитываем абсолютно в равной степени. Кто как смотрится на тренировочных занятиях, как себя проявляет и в товарищеских, и в официальных матчах, и от этого уже делаем выводы, кто играет.

На сегодняшний день Алип выглядит предпочтительнее, чем Роберт. Но еще раз повторюсь, что Роберт очень серьезный актив для клуба, молодой игрок. Ему нужно время на адаптацию, также, как и некоторым другим игрокам, чтобы чаще появляться в составе и получать больше игровой практики.

Если будут предложения, опять же, которые устроят клуб и игрока, мы их будем рассматривать независимо от того, насколько много футболист играет или не играет.

Еще раз повторюсь, каждый игрок должен хотеть играть в этой команде. Если есть какие-то вопросы, он всегда может их обсудить и с клубом, и с главным тренером, и найти решение, которое устроит всех, – сказал главный тренер « » .

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