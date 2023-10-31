Семак о замене Ренана после тайма с «Крыльями»: «Он неаккуратно вступает в единоборства и мог получить вторую желтую. Игра для него складывалась непросто»

Теги Зенит Крылья Советов Сергей Семак премьер-лига Россия Матч ТВ Роберт Ренан Футбол

Сергей Семак объяснил, почему заменил Роберта Ренана после 1-го тайма.

Петербуржцы встречались с «Крыльями Советов» (1:0) в Фонбет Кубке России.

– Тяжелый кубковый матч. Было много борьбы и брака. В любом случае хорошо, что выиграли. Все живы и здоровы, это важно для нас. Клаудиньо и Вендел, надеюсь, будут готовы к следующему матчу.

Главная задача – выход из группы с первого или второго места. Побеждать хочется всегда с точки зрения эмоциональной составляющей и места в группе.

– Почему рано поменяли Ренана?

– Замена связана с желтой карточкой. Игра для него складывалась непросто. Он неаккуратно вступает в единоборства. С такой игрой была возможность получить вторую карточку, не стали рисковать.

– После игры в центральном круге вы достаточно эмоционально говорили с судьей. Почему?

– Трактовки. У нас хорошие быстрые атаки, задержка руками – это как минимум неспортивное поведение, никакой борьбы нет. Спросил, почему это не карточка. Непонятно. Это мелочи. Главное, что все живы‑здоровы. Выиграли, порадовали наших болельщиков, – сказал главный тренер «Зенита».

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9 комментариев

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King_X
Странная, конечно, ситуация
Парниша талантливый, топовые европейские клубы следили, в олимпийскую и молодёжную сборную вызывался
И так неуверенно и слабо играет в Зените. Мож мотивация не та, или другие причины, но непонятен текущий уровень

Надеюсь, наберёт форму и заиграет, в будущем став топовым, как Тьяго Силва после рос чемпа
+23
-2
+21
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Oleg Olegov
Ответ King_X
Странная, конечно, ситуация Парниша талантливый, топовые европейские клубы следили, в олимпийскую и молодёжную сборную вызывался И так неуверенно и слабо играет в Зените. Мож мотивация не та, или другие причины, но непонятен текущий уровень Надеюсь, наберёт форму и заиграет, в будущем став топовым, как Тьяго Силва после рос чемпа
Ощущение, что они с Алипом летом телами поменялись.
+12
0
+12
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King_X
Ответ Oleg Olegov
Ощущение, что они с Алипом летом телами поменялись.
Блин 😂😂😂
Топ коммент, реально
+2
-1
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gsomeer
Ответ King_X
Странная, конечно, ситуация Парниша талантливый, топовые европейские клубы следили, в олимпийскую и молодёжную сборную вызывался И так неуверенно и слабо играет в Зените. Мож мотивация не та, или другие причины, но непонятен текущий уровень Надеюсь, наберёт форму и заиграет, в будущем став топовым, как Тьяго Силва после рос чемпа
да видимо он знает про интерес всех клубов, и слишком выделиться хочет, показателен момент, когда он на бровке хотел обмануть игрока Крыльев, и привёз, так же и в других матчах он действует, ему просто надо играть проще и, возможно, вырастет, а пока из головы вот это своё "надо срочно показать, насколько я ####### (великолепен)" не выбросит, так и будет на лавке Зенита, а не в топ клубе
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Aleksandr Alferov
В аренду в Сочи
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mahurat
Тем более Ренана надо было оставить, пусть поиграл бы под желтой до конца матча или до удаления, набирался бы опыта. Алип уедет в сборную после Краснодара, и неизвестно, каким он вернется. Чистяков не очень убедил, Барриоса, что ли опять? Так Вильмар тоже после сборной приедет, налетается опять к концу года.
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Dendydo
Ренан играет слишком привозно, а в созидание ничего не делает. Ему с такой игрой только в Зените-2 опыта набираться.
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Дмитрий9779
Ответ mahurat
Тем более Ренана надо было оставить, пусть поиграл бы под желтой до конца матча или до удаления, набирался бы опыта. Алип уедет в сборную после Краснодара, и неизвестно, каким он вернется. Чистяков не очень убедил, Барриоса, что ли опять? Так Вильмар тоже после сборной приедет, налетается опять к концу года.
Эракович в пару к Родригао,не?
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