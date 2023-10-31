Семак о замене Ренана после тайма с «Крыльями»: «Он неаккуратно вступает в единоборства и мог получить вторую желтую. Игра для него складывалась непросто»

Сергей Семак объяснил, почему заменил Роберта Ренана после 1-го тайма.

Петербуржцы встречались с «Крыльями Советов» (1:0) в Фонбет Кубке России.

– Тяжелый кубковый матч. Было много борьбы и брака. В любом случае хорошо, что выиграли. Все живы и здоровы, это важно для нас. Клаудиньо и Вендел, надеюсь, будут готовы к следующему матчу.

Главная задача – выход из группы с первого или второго места. Побеждать хочется всегда с точки зрения эмоциональной составляющей и места в группе.

– Почему рано поменяли ?

– Замена связана с желтой карточкой. Игра для него складывалась непросто. Он неаккуратно вступает в единоборства. С такой игрой была возможность получить вторую карточку, не стали рисковать.

– После игры в центральном круге вы достаточно эмоционально говорили с судьей. Почему?

– Трактовки. У нас хорошие быстрые атаки, задержка руками – это как минимум неспортивное поведение, никакой борьбы нет. Спросил, почему это не карточка. Непонятно. Это мелочи. Главное, что все живы‑здоровы. Выиграли, порадовали наших болельщиков, – сказал главный тренер « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!