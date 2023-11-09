Ассистент Семака Оливейра о конкуренции Алипа и Ренана: «Сейчас Нурик выглядит очень хорошо, играет надежно, поэтому выходит он»

Теги Зенит премьер-лига Россия Нуралы Алип Sports.ru - Казахстан Роберт Ренан Спорт Казахстана

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал, почему Нуралы Алип выиграл конкуренцию у бразильца Роберта Ренана.

«Нельзя забывать, что Ренан достаточно молод. У него не так много игр на профессиональном уровне. У Роберта большой потенциал, мы видим то, что он может. Но в любой команде есть конкуренция. Сейчас Нурик Алип выглядит очень хорошо, играет надежно, поэтому выходит он. 

У Ренана наблюдались проблемы с реакцией, с выбором позиции, а иногда Роберт не вступал в единоборства так, как следовало бы. Но для нас все объяснимо: когда он переходил, мы понимали, что он молодой, что ему понадобится время. Мы ждем, что Ренан будет прибавлять, работаем над этим. И на тренировках он уже выглядит намного увереннее», — сказал Оливейра.

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