Сергей Семак: «Почему Ренан меньше играет? Алип выиграл конкуренцию»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Нуралы Алип Sports.ru - Казахстан Роберт Ренан Спорт Казахстана

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему на позиции центрального защитника в данный момент играет Нуралы Алип, а не Роберт Ренан.

«Ренан начал хорошо и достаточно уверенно. Потом начало этого сезона сложилось не очень удачно и для команды, и для него лично. Что касается его прогресса на тренировках, сейчас он выглядит гораздо лучше, чем в тот период, когда он не играл. Сейчас будет Кубок, и у него будет хороший шанс побороться за место в стартовом составе.

Почему он сейчас меньше играет? Алип играет неплохо. В этот момент он выиграл конкуренцию. Он хорошо борется, хорош в единоборствах. Минусы есть у всех. Поэтому всё в руках, в данном случае в ногах игроков. Пожалуйста, кто будет лучше, тот и будет играть», — сказал Семак.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доктор Верховцев
Что ж там с Ренаном, если Алип, который только и привозит, выиграл конкуренцию?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зелёный гопник
Ответ Доктор Верховцев
Что ж там с Ренаном, если Алип, который только и привозит, выиграл конкуренцию?
Алип не привозит, как Ренан.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий