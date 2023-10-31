Андрей Аршавин: «Приобретение Ренана не было ошибкой, конечно же. За те деньги, за которые его взяли, точно продадим»
Андрей Аршавин не считает трансфер Роберта Ренана в «Зенит» провальным.
«Приобретение Ренана, конечно же, не было ошибкой. За те деньги, за которые мы его взяли, точно продадим. Скорее всего, еще дороже, если он начнет играть. А рано или поздно начнет.
Мне неизвестно, есть ли конкретные предложения по нему. Но для Европы он котируется неплохо», – сказал заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита».
20-летний бразилец не играл за «Зенит» с 3 октября, а в Мир РПЛ в последний раз выходил на поле 13 августа. Статистика игрока – здесь.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Сегодня жду его на поле,удачи Ренану!
https://www.transfermarkt.world/robert-renan/profil/spieler/958598
Задолбали хейтеры.