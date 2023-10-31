Андрей Аршавин: «Приобретение Ренана не было ошибкой, конечно же. За те деньги, за которые его взяли, точно продадим»

Андрей Аршавин не считает трансфер Роберта Ренана в «Зенит» провальным.

«Приобретение Ренана, конечно же, не было ошибкой. За те деньги, за которые мы его взяли, точно продадим. Скорее всего, еще дороже, если он начнет играть. А рано или поздно начнет.

Мне неизвестно, есть ли конкретные предложения по нему. Но для Европы он котируется неплохо», – сказал заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита».

20-летний бразилец не играл за « » с 3 октября, а в Мир в последний раз выходил на поле 13 августа. Статистика игрока – здесь.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!