Андрей Аршавин: «Приобретение Ренана не было ошибкой, конечно же. За те деньги, за которые его взяли, точно продадим»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Р-Спорт Роберт Ренан Футбол

Андрей Аршавин не считает трансфер Роберта Ренана в «Зенит» провальным.

«Приобретение Ренана, конечно же, не было ошибкой. За те деньги, за которые мы его взяли, точно продадим. Скорее всего, еще дороже, если он начнет играть. А рано или поздно начнет.

Мне неизвестно, есть ли конкретные предложения по нему. Но для Европы он котируется неплохо», – сказал заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита».

20-летний бразилец не играл за «Зенит» с 3 октября, а в Мир РПЛ в последний раз выходил на поле 13 августа. Статистика игрока – здесь.

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11 комментариев

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Дмитрий9779
Так он уже на Transfermarkt на 6 млн подорожал.
Сегодня жду его на поле,удачи Ренану!
https://www.transfermarkt.world/robert-renan/profil/spieler/958598
+15
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FNT
Ответ Ромарио
У Семака и Неймар не заиграл бы...
И правда. Кассьерра в итоге заиграл, Сергеев заиграл, Оздоева он реанимировал, Ерохина сделал по полезности чуть ли не Сульшером. А Неймар не заиграл бы, да.

Задолбали хейтеры.
+6
-1
+5
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FNT
Да ему всего 20 лет, задатки там очевидны. Если с ним сейчас нормально поработать, это будет как минимум средний европейский ЦЗ, которого можно будет продать за средние деньги.
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lovkac
Если что за него всегда можно попросить пол Коринтианса условного и килограмм клубники
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Роман Олегов
Я думаю, что Ренан еще будет играть в основе. Больше раздули эту ситуацию. Он пацан еще по сути. Если задуряться не будет и примет требования тренерского штаба, то будет играть. Понятно, что глобально у него потенциал выше, чем у Алипа. Но не посадить его на лавку после нескольких результативных ошибок было нельзя, также как и нельзя было зачехлить Алипа после серии матчей, в которых он сыграл очень надежно. Проблема в том, что сейчас в Зените позиция ЦЗ, пожалуй, самая конкурентная. Оттого мы и получаем Эраковича на фланге, например.
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Hong Kil
Ренана надо в нападение переводить. Он высокий, пластичный, любит обыгрывать, удар хороший. Не понятно, почему он защитник. Видимо в Бразилии все рождаются нападающими, но приходится кого то и в защиту ставить.
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Максим Столбов
40 миллионов, 40 миллионов. Его Алип быстро на лавку усадил. При том что ему меньше похвалы лили.
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